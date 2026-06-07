Rodri Gvardiola qo‘l ostida to‘p surgan davrlarini yodga oldi
Yevropa futbolining eng kuchli va aqlli yarimhimoyachilaridan biri, ayni paytda «Manchester Siti» hamda Ispaniya milliy terma jamoasining haqiqiy yuragi hisoblangan Rodri o‘zining qadrdon ustozi Xosep Gvardiola bilan birgalikda bosib o‘tgan shonli yo‘lini yodga oldi. Ispaniyaning mashhur AS nashriga bergan intervyusida mahoratli futbolchi faoliyatidagi eng unutilmas va tarixiy lahzalar haqida chin dildan gapirib berdi.
Rodrining ta’kidlashicha, UYEFA Chempionlar Ligasidagi g‘alaba nafaqat klub, balki uning shaxsiy hayotida ham eng muhim pallalardan biriga aylangan.
Unutilmas Istanbul finali va orzu qilingan kubok
Futbol olami yaxshi eslaydi, 2022/2023 yilgi mavsumning final bahsida «Manchester Siti» Milanning «Inter» klubi bilan to‘qnash kelgan va 1:0 hisobida g‘alaba qozonib, o‘z tarixida ilk bor Chempionlar Ligasi bosh sovrinini boshi ustiga ko‘targan edi. O‘sha uchrashuvdagi yagona va oltinga teng golga aynan Rodri mualliflik qilgan.
Ushbu buyuk muvaffaqiyat haqida gapirar ekan, futbolchi butun jamoaning mehnatini alohida e’tirof etdi:
Uzoq kutilgan zafar: «Chempionlar Ligasi klub uchun qanchalik ahamiyatli ekanligi va o‘sha unutilmas gol men uchun naqadar qadrliligini inobatga olsak — bu juda o‘zgacha kun edi. Biroq men butun jamoamizni alohida ta’kidlashni istardim. Bir necha yillardan buyon turli sabablar va omadsizliklar, qiyinchiliklar tufayli bu sovrinni qo‘lga kirita olmasdik. Vaholanki, nazarimda, biz unga ancha avvalroq yetishishga loyiq edik».
Pep bilan suhbat: «Shularga qaramay, biz har qanday to‘siqni yengishga qodir ahil jamoa bo‘la oldik. O‘sha finaldan so‘ng Pep bilan ushbu cho‘qqini zabt etish qanchalik og‘ir bo‘lgani haqida uzoq gaplashganimiz hali ham yodimda. Bu chinakamiga baxtli onlar edi».
Gvardiolaning ta’siri: Sport va insoniylik fazilatlari
Rodri o‘z intervyusida Pep Gvardiolaning nafaqat buyuk taktik, balki ajoyib inson ekanligini ham ochib berdi. Ustozining o‘ziga ko‘rsatgan ta’sirini ikkita asosiy jihatga ajratdi:
Gvardiolaning ustuvor jihatlari
Rodrining bahosi va fikri
Sportcha ruhiyat va xarakter
U yaqqol ajralib turuvchi kuchli xarakterga va hech qachon taslim bo‘lmaydigan sportcha kurashuvchan ruhiyatga ega inson. Undan futboldan tashqarida ham juda ko‘p narsani o‘rganish mumkin.
Yuksak odamgarchilik fazilati
U doimo jamoa manfaatini birinchi o‘ringa qo‘yadi va futbolchidan maksimum foyda chiqarishni biladi. Eng muhimi, u inson sifatida to‘g‘ri fursatni topa oladi: jamoani tark etgan o‘yinchilarni ham doimo xotirasida avaylab saqlaydi va eslab turadi. Bu sifatlar u haqida ko‘p narsani aytadi.
Zamin sharhi: Rodrining ushbu samimiy e’tiroflari «Manchester Siti» ichidagi muhit naqadar yuqori darajada ekanligini yana bir bor isbotlaydi. Xosep Gvardiola shunchaki sovrinlar yutadigan mashina emas, balki har bir futbolchining qalbiga yo‘l topa oladigan buyuk ruhshunos hamdir. Rodrining finaldagi goli «shaharliklar» tarixini abadiyga o‘zgartirib yubordi va bu muvaffaqiyat zamirida murabbiy hamda futbolchi o‘rtasidagi kuchli ishonch ko‘prigi yotgani ko‘rinib turibdi. Gvardiola shogirdining faoliyatida haqiqatdan ham o‘chib ketmas va alohida iz qoldirgan siymoga aylana oldi.
Yevropa futboli yulduzlarining eng qiziqarli intervyulari, Chempionlar Ligasining qaynoq tafsilotlari va dunyo futboliga oid eng eksklyuziv yangiliklarni har doim Zamin sahifalarida biz bilan birgalikda kuzatib boring!
…