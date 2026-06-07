Rodri Gvardiola qo‘l ostida to‘p surgan davrlarini yodga oldi

·29·Sport
Rodri Gvardiola qo‘l ostida to‘p surgan davrlarini yodga oldi

Yevropa futbolining eng kuchli va aqlli yarimhimoyachilaridan biri, ayni paytda «Manchester Siti» hamda Ispaniya milliy terma jamoasining haqiqiy yuragi hisoblangan Rodri o‘zining qadrdon ustozi Xosep Gvardiola bilan birgalikda bosib o‘tgan shonli yo‘lini yodga oldi. Ispaniyaning mashhur AS nashriga bergan intervyusida mahoratli futbolchi faoliyatidagi eng unutilmas va tarixiy lahzalar haqida chin dildan gapirib berdi.

Rodrining ta’kidlashicha, UYEFA Chempionlar Ligasidagi g‘alaba nafaqat klub, balki uning shaxsiy hayotida ham eng muhim pallalardan biriga aylangan.

Unutilmas Istanbul finali va orzu qilingan kubok

Futbol olami yaxshi eslaydi, 2022/2023 yilgi mavsumning final bahsida «Manchester Siti» Milanning «Inter» klubi bilan to‘qnash kelgan va 1:0 hisobida g‘alaba qozonib, o‘z tarixida ilk bor Chempionlar Ligasi bosh sovrinini boshi ustiga ko‘targan edi. O‘sha uchrashuvdagi yagona va oltinga teng golga aynan Rodri mualliflik qilgan.

Ushbu buyuk muvaffaqiyat haqida gapirar ekan, futbolchi butun jamoaning mehnatini alohida e’tirof etdi:

  • Uzoq kutilgan zafar: «Chempionlar Ligasi klub uchun qanchalik ahamiyatli ekanligi va o‘sha unutilmas gol men uchun naqadar qadrliligini inobatga olsak — bu juda o‘zgacha kun edi. Biroq men butun jamoamizni alohida ta’kidlashni istardim. Bir necha yillardan buyon turli sabablar va omadsizliklar, qiyinchiliklar tufayli bu sovrinni qo‘lga kirita olmasdik. Vaholanki, nazarimda, biz unga ancha avvalroq yetishishga loyiq edik».

  • Pep bilan suhbat: «Shularga qaramay, biz har qanday to‘siqni yengishga qodir ahil jamoa bo‘la oldik. O‘sha finaldan so‘ng Pep bilan ushbu cho‘qqini zabt etish qanchalik og‘ir bo‘lgani haqida uzoq gaplashganimiz hali ham yodimda. Bu chinakamiga baxtli onlar edi».

Gvardiolaning ta’siri: Sport va insoniylik fazilatlari

Rodri o‘z intervyusida Pep Gvardiolaning nafaqat buyuk taktik, balki ajoyib inson ekanligini ham ochib berdi. Ustozining o‘ziga ko‘rsatgan ta’sirini ikkita asosiy jihatga ajratdi:

Gvardiolaning ustuvor jihatlari

Rodrining bahosi va fikri

Sportcha ruhiyat va xarakter

U yaqqol ajralib turuvchi kuchli xarakterga va hech qachon taslim bo‘lmaydigan sportcha kurashuvchan ruhiyatga ega inson. Undan futboldan tashqarida ham juda ko‘p narsani o‘rganish mumkin.

Yuksak odamgarchilik fazilati

U doimo jamoa manfaatini birinchi o‘ringa qo‘yadi va futbolchidan maksimum foyda chiqarishni biladi. Eng muhimi, u inson sifatida to‘g‘ri fursatni topa oladi: jamoani tark etgan o‘yinchilarni ham doimo xotirasida avaylab saqlaydi va eslab turadi. Bu sifatlar u haqida ko‘p narsani aytadi.

Zamin sharhi: Rodrining ushbu samimiy e’tiroflari «Manchester Siti» ichidagi muhit naqadar yuqori darajada ekanligini yana bir bor isbotlaydi. Xosep Gvardiola shunchaki sovrinlar yutadigan mashina emas, balki har bir futbolchining qalbiga yo‘l topa oladigan buyuk ruhshunos hamdir. Rodrining finaldagi goli «shaharliklar» tarixini abadiyga o‘zgartirib yubordi va bu muvaffaqiyat zamirida murabbiy hamda futbolchi o‘rtasidagi kuchli ishonch ko‘prigi yotgani ko‘rinib turibdi. Gvardiola shogirdining faoliyatida haqiqatdan ham o‘chib ketmas va alohida iz qoldirgan siymoga aylana oldi.

Yevropa futboli yulduzlarining eng qiziqarli intervyulari, Chempionlar Ligasining qaynoq tafsilotlari va dunyo futboliga oid eng eksklyuziv yangiliklarni har doim Zamin sahifalarida biz bilan birgalikda kuzatib boring!

RodriJosep GuardiolaManchester CityInterIspaniya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Dmitriy Kuznetsov JCH-2026da O‘zbekiston terma jamoasiga muxlislik qiladiDmitriy Kuznetsov JCH-2026da O‘zbekiston terma jamoasiga muxlislik qiladiBugun, 03:55Xames Rodriges Kolumbiya prezidentining qizidan uzr so‘radiXames Rodriges Kolumbiya prezidentining qizidan uzr so‘radiBugun, 03:37Andoni Iraola «Liverpul» klubidagi asosiy maqsadlari haqida gapirdiAndoni Iraola «Liverpul» klubidagi asosiy maqsadlari haqida gapirdiBugun, 03:30Germaniya terma jamoasi AQSHga qarshi kechgan bahsda g‘alaba qozondiGermaniya terma jamoasi AQSHga qarshi kechgan bahsda g‘alaba qozondiBugun, 03:16Bernardu Silva faoliyatini «Real Madrid» klubida davom ettirishi mumkinBernardu Silva faoliyatini «Real Madrid» klubida davom ettirishi mumkinBugun, 03:11Angliya terma jamoasi Yangi Zelandiyaga qarshi bahsda g‘alaba qozondiAngliya terma jamoasi Yangi Zelandiyaga qarshi bahsda g‘alaba qozondiBugun, 03:04
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Abduqodir Husanovga Yevropaning grand klublari qiziqmoqda
Abduqodir Husanovga Yevropaning grand klublari qiziqmoqda
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Sindarov va Kasparov uchrashuvi avlodlar ramziga aylandi
Sindarov va Kasparov uchrashuvi avlodlar ramziga aylandi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
Harry Kane penaltini nega aniq amalga oshira olmadi? "Iflos oʻyin" fosh boʻldi
Harry Kane penaltini nega aniq amalga oshira olmadi? "Iflos oʻyin" fosh boʻldi