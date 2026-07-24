Chelsi himoya chizigʻini kuchaytirmoqda: Maxence Lacroix transferi hal boʻldi

·38·Sport
Chelsi himoya chizigʻini kuchaytirmoqda: Maxence Lacroix transferi hal boʻldi

Londonning Chelsi klubi yozgi transfer oynasidagi navbatdagi yirik xaridini amalga oshirish arafasida turibdi. "Aristokratlar" Kristal Pelas markaziy himoyachisi Maxence Lacroix transferi boʻyicha kelishuvga erishdi. Ushbu kelishuv London klubi himoya chizigʻidagi muammolarni bartaraf etish yoʻlidagi muhim qadam sifatida baholanmoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

The Athletic nashri xabariga koʻra, transfer qiymati taxminan 52 million funt sterlingni (69 million dollar) tashkil etadi. 26 yoshli Fransiya terma jamoasi aʼzosi juma kuni tibbiy koʻrikdan oʻtishi rejalashtirilgan. Shundan soʻng, u Stamford Bridgeda 2032-yilgacha moʻljallangan olti yillik shartnomaga imzo chekadi.

Himoyadagi raqobat va tarkibdagi oʻzgarishlar

Lacroixning kelishi Chelsi himoyasidagi iyerarxiyani tubdan oʻzgartirishi kutilmoqda. Xususan, jamoaning amaldagi himoyachilari Benoit Badiashile, Tosin Adarabioyo, Wesley Fofana, Trevoh Chalobah va Mamadou Sarr kabi futbolchilarning kelajagi soʻroq ostida qolishi mumkin. Yangi bosh murabbiy Xabi Alonso mavsumoldi tayyorgarlik jarayonida yangi himoyachini tezroq jamoaga moslashtirishni maqsad qilgan.

Boʻyi 190 santimetr boʻlgan Maxence Lacroix oʻtgan mavsumda Kristal Pelas safida barcha musobaqalarda 55 ta oʻyinda maydonga tushib, jamoaning ajralmas boʻlagiga aylandi. Uning Wolfsburg klubidan koʻchib oʻtganidan keyingi jadal oʻsishi bozor qiymatining 18 million yevrodan bir necha barobar oshishiga sabab boʻldi.

Goal.com maʼlumotlariga koʻra, Kristal Pelas allaqachon oʻz yetakchisiga oʻrinbosar qidirishni boshlab yuborgan. "Burgutlar" Augsburg aʼzosi Chrislain Matsima hamda Trabzonspor vakili Chibuike Nwaivu variantlarini koʻrib chiqmoqda. Londonliklar transfer oynasi yopilgunga qadar himoya barqarorligini saqlab qolish uchun tezkor harakat qilishi lozim.

Ushbu transfer Chelsi rahbariyatining uzoq muddatli strategiyasiga mos keladi. Klub nafaqat jismoniy baquvvat, balki zamonaviy futbolda toʻp bilan yaxshi muomala qila oladigan himoyachini qoʻlga kiritmoqda. Lacroixning Fransiya terma jamoasi bilan 2026-yilgi Jahon chempionatida ishtirok etish tajribasi ham jamoa uchun qoʻshimcha ustunlik beradi.

ChelsiTransferlarMaxence LacroixAngliya Premer-ligasiFutbol
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

«Al Hilol» Sammervillni 65 million yevroga sotib oldi«Al Hilol» Sammervillni 65 million yevroga sotib oldiBugun, 01:23«Manchester Yunayted» Norvegiyada 5:0 hisobida yirik g‘alaba qildi«Manchester Yunayted» Norvegiyada 5:0 hisobida yirik g‘alaba qildiKecha, 23:52«Real» 81-daqiqada g‘alaba golini urdi: Mastantuono porladi...«Real» 81-daqiqada g‘alaba golini urdi: Mastantuono porladi...Kecha, 23:50«Manchester Siti» Pedru Netuni Savino o‘rniga olib kelmoqchi«Manchester Siti» Pedru Netuni Savino o‘rniga olib kelmoqchiKecha, 23:47Rodri «Real»ga o‘tishni istayapti: narxi ham ma’lum...Rodri «Real»ga o‘tishni istayapti: narxi ham ma’lum...Kecha, 22:26Liverpul Muhammad Salah oʻrniga Kristian Pulishichni munosib nomzod sifatida koʻrmoqdaLiverpul Muhammad Salah oʻrniga Kristian Pulishichni munosib nomzod sifatida koʻrmoqdaKecha, 22:19
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Fabio Kannavaro: "Bu hikoya tugamadi, faqat bitta afsusim bor"
Fabio Kannavaro: "Bu hikoya tugamadi, faqat bitta afsusim bor"
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi