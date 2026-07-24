Chelsi himoya chizigʻini kuchaytirmoqda: Maxence Lacroix transferi hal boʻldi
Londonning Chelsi klubi yozgi transfer oynasidagi navbatdagi yirik xaridini amalga oshirish arafasida turibdi. "Aristokratlar" Kristal Pelas markaziy himoyachisi Maxence Lacroix transferi boʻyicha kelishuvga erishdi. Ushbu kelishuv London klubi himoya chizigʻidagi muammolarni bartaraf etish yoʻlidagi muhim qadam sifatida baholanmoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
The Athletic nashri xabariga koʻra, transfer qiymati taxminan 52 million funt sterlingni (69 million dollar) tashkil etadi. 26 yoshli Fransiya terma jamoasi aʼzosi juma kuni tibbiy koʻrikdan oʻtishi rejalashtirilgan. Shundan soʻng, u Stamford Bridgeda 2032-yilgacha moʻljallangan olti yillik shartnomaga imzo chekadi.
Himoyadagi raqobat va tarkibdagi oʻzgarishlarLacroixning kelishi Chelsi himoyasidagi iyerarxiyani tubdan oʻzgartirishi kutilmoqda. Xususan, jamoaning amaldagi himoyachilari Benoit Badiashile, Tosin Adarabioyo, Wesley Fofana, Trevoh Chalobah va Mamadou Sarr kabi futbolchilarning kelajagi soʻroq ostida qolishi mumkin. Yangi bosh murabbiy Xabi Alonso mavsumoldi tayyorgarlik jarayonida yangi himoyachini tezroq jamoaga moslashtirishni maqsad qilgan.
Boʻyi 190 santimetr boʻlgan Maxence Lacroix oʻtgan mavsumda Kristal Pelas safida barcha musobaqalarda 55 ta oʻyinda maydonga tushib, jamoaning ajralmas boʻlagiga aylandi. Uning Wolfsburg klubidan koʻchib oʻtganidan keyingi jadal oʻsishi bozor qiymatining 18 million yevrodan bir necha barobar oshishiga sabab boʻldi.
Goal.com maʼlumotlariga koʻra, Kristal Pelas allaqachon oʻz yetakchisiga oʻrinbosar qidirishni boshlab yuborgan. "Burgutlar" Augsburg aʼzosi Chrislain Matsima hamda Trabzonspor vakili Chibuike Nwaivu variantlarini koʻrib chiqmoqda. Londonliklar transfer oynasi yopilgunga qadar himoya barqarorligini saqlab qolish uchun tezkor harakat qilishi lozim.
Ushbu transfer Chelsi rahbariyatining uzoq muddatli strategiyasiga mos keladi. Klub nafaqat jismoniy baquvvat, balki zamonaviy futbolda toʻp bilan yaxshi muomala qila oladigan himoyachini qoʻlga kiritmoqda. Lacroixning Fransiya terma jamoasi bilan 2026-yilgi Jahon chempionatida ishtirok etish tajribasi ham jamoa uchun qoʻshimcha ustunlik beradi.
…