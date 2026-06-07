Enso Fernandes faoliyatini Madridning «Real» klubida davom ettirmoqchi

·96·Sport
Enso Fernandes faoliyatini Madridning «Real» klubida davom ettirmoqchi

Yevropa futbolida transfer oynasi yaqinlashgani sayin yirik klublar va dunyo yulduzlari ishtirokidagi shov-shuvli xabarlar oqimi kuchaymoqda. Bu safargi transfer bombasi markazida Londonning «Chelsi» klubi hamda Argentina milliy terma jamoasining yetakchi yarim himoyachisi Enso Fernandes turibdi. Iqtidorli futbolchi faoliyatida tub burilish yasab, Tumanli Albionni tark etgan holda Ispaniya La Ligasida to‘p surishni maqsad qilgan.

Nufuzli xorij nashrlaridan biri hisoblangan «El Debate» tarqatgan so‘nggi ma’lumotlarga qaraganda, jahon chempioni bo‘lmish argentinalik yulduz Madridning «Real» klubi taklifini qabul qilishga to‘liq qaror qilgan. Futbolchi «qirollik klubi» bilan 5 yillik uzoq muddatli shartnoma imzolashga majburiy rozilik berishga ham tayyor.

Shartnoma muddati uzoq, lekin transfer bahosi osmonda

Garchi futbolchining xohishi qat’iy va Madrid tomonining qiziqishi jiddiy bo‘lsa-da, ushbu yirik kelishuvning amalga oshishi yo‘lida juda jiddiy moliyaviy to‘siq mavjud. London aristokratlari o‘z yetakchisini osonlikcha qo‘yib yubormoqchi emas:

  • «Chelsi» qo‘ygan talab: Londonliklar Enso Fernandesning transfer bahosini naqd 138 million yevro etib belgilagan va ushbu summadan kamiga kelishish niyatida emasliklarini bildirishgan.

  • Amaldagi majburiyat: Transfer ustida London klubining ustunligi shundaki, yarim himoyachining «Chelsi» bilan amaldagi mehnat shartnomasi 2032 yilning o‘rtasiga qadar mo‘ljallangan. Bu esa xaridor klubdan katta mablag‘ talab etadi.

Enso Fernandesning o‘tgan mavsumdagi super statistikasi

Argentinalik pleymeykerning nima sababdan bunchalik yuqori baholanayotganini uning maydondagi sermahsulligi ham yaqqol isbotlab turibdi. Quyidagi maxsus integratsiyalashgan jadval orqali futbolchining o‘tgan mavsumdagi ko‘rsatkichlari bilan tanishishingiz mumkin:

Futbolchining maydondagi holati

Ko‘rsatkich soni

Jamoadagi ahamiyati va darajasi

Jami o‘tkazilgan uchrashuvlar

54 ta o‘yin

Jamoaning maydon markazidagi asosiy harakatlantiruvchi kuchi bo‘ldi.

Urilgan gollar soni

15 ta gol

Yarim himoyachi bo‘lishiga qaramay, sermahsullikda hujumchilarga yaqinlashdi.

Assistlar (Golli uzatmalar)

7 ta pas

Jamoadoshlarini golli vaziyatlar bilan ta’minlashda yuqori faollik ko‘rsatdi.

Zamin sharhi: Enso Fernandesning «Real Madrid»dek grand jamoaga o‘tish istagi tushunarli — har bir futbolchi o‘z faoliyatida sovrinlar kafolatlangan cho‘qqini ko‘zlaydi. Ammo «Chelsi» rahbariyatining 138 million yevrolik talabi Madrid klubi prezidenti Florentino Peresni o‘ylantirib qo‘yishi tabiiy. Shunday bo‘lsa-da, Ensoning o‘tgan mavsumdagi 15 ta gol va 7 ta golli uzatmadan iborat super statistikasi uning har qanday summaga loyiq ekanini ko‘rsatadi. Agar ushbu transfer amalga oshsa, Madrid klubi markazi yanada dahshatli kuchga aylanadi. Vaziyat rivojini kuzatishda davom etamiz.

Yevropa futbolidagi eng shov-shuvli transfer yangiliklari, klublar o‘rtasidagi yashirin muzokaralar va sevimli yulduzlaringiz hayotiga oid eksklyuziv xabarlarni har doim Zamin sahifalarida biz bilan birgalikda kuzatib boring!

Enzo FernandezChelseaReal MadridArgentinaMadrid
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Federico Chiesa Liverpulni tark etib, Seriya Aga qaytish istagini bildirdiFederico Chiesa Liverpulni tark etib, Seriya Aga qaytish istagini bildirdiBugun, 12:16Fransiya terma jamoasida mojaro: Kylian Mbappe va Rayan Cherki noroziFransiya terma jamoasida mojaro: Kylian Mbappe va Rayan Cherki noroziBugun, 12:13Pep Guardiola Hansi Flick boshqaruvidagi Barselona oʻyinidan hayratdaPep Guardiola Hansi Flick boshqaruvidagi Barselona oʻyinidan hayratdaBugun, 11:57Yuventus hujum chizigʻini Alexander Sorloth va Randal Kolo Muani bilan kuchaytirmoqdaYuventus hujum chizigʻini Alexander Sorloth va Randal Kolo Muani bilan kuchaytirmoqdaBugun, 11:51Eronlik futbol mulozimlariga AQSH vizasi berilmadiEronlik futbol mulozimlariga AQSH vizasi berilmadiBugun, 11:20Chelsi Shvetsiyaning yosh yulduzi uchun rekord darajadagi taklif yubordiChelsi Shvetsiyaning yosh yulduzi uchun rekord darajadagi taklif yubordiBugun, 08:38
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Sindarov va Kasparov uchrashuvi avlodlar ramziga aylandi
Sindarov va Kasparov uchrashuvi avlodlar ramziga aylandi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
Harry Kane penaltini nega aniq amalga oshira olmadi? "Iflos oʻyin" fosh boʻldi
Harry Kane penaltini nega aniq amalga oshira olmadi? "Iflos oʻyin" fosh boʻldi
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)