Enso Fernandes faoliyatini Madridning «Real» klubida davom ettirmoqchi
Yevropa futbolida transfer oynasi yaqinlashgani sayin yirik klublar va dunyo yulduzlari ishtirokidagi shov-shuvli xabarlar oqimi kuchaymoqda. Bu safargi transfer bombasi markazida Londonning «Chelsi» klubi hamda Argentina milliy terma jamoasining yetakchi yarim himoyachisi Enso Fernandes turibdi. Iqtidorli futbolchi faoliyatida tub burilish yasab, Tumanli Albionni tark etgan holda Ispaniya La Ligasida to‘p surishni maqsad qilgan.
Nufuzli xorij nashrlaridan biri hisoblangan «El Debate» tarqatgan so‘nggi ma’lumotlarga qaraganda, jahon chempioni bo‘lmish argentinalik yulduz Madridning «Real» klubi taklifini qabul qilishga to‘liq qaror qilgan. Futbolchi «qirollik klubi» bilan 5 yillik uzoq muddatli shartnoma imzolashga majburiy rozilik berishga ham tayyor.
Shartnoma muddati uzoq, lekin transfer bahosi osmonda
Garchi futbolchining xohishi qat’iy va Madrid tomonining qiziqishi jiddiy bo‘lsa-da, ushbu yirik kelishuvning amalga oshishi yo‘lida juda jiddiy moliyaviy to‘siq mavjud. London aristokratlari o‘z yetakchisini osonlikcha qo‘yib yubormoqchi emas:
«Chelsi» qo‘ygan talab: Londonliklar Enso Fernandesning transfer bahosini naqd 138 million yevro etib belgilagan va ushbu summadan kamiga kelishish niyatida emasliklarini bildirishgan.
Amaldagi majburiyat: Transfer ustida London klubining ustunligi shundaki, yarim himoyachining «Chelsi» bilan amaldagi mehnat shartnomasi 2032 yilning o‘rtasiga qadar mo‘ljallangan. Bu esa xaridor klubdan katta mablag‘ talab etadi.
Enso Fernandesning o‘tgan mavsumdagi super statistikasi
Argentinalik pleymeykerning nima sababdan bunchalik yuqori baholanayotganini uning maydondagi sermahsulligi ham yaqqol isbotlab turibdi. Quyidagi maxsus integratsiyalashgan jadval orqali futbolchining o‘tgan mavsumdagi ko‘rsatkichlari bilan tanishishingiz mumkin:
Futbolchining maydondagi holati
Ko‘rsatkich soni
Jamoadagi ahamiyati va darajasi
Jami o‘tkazilgan uchrashuvlar
54 ta o‘yin
Jamoaning maydon markazidagi asosiy harakatlantiruvchi kuchi bo‘ldi.
Urilgan gollar soni
15 ta gol
Yarim himoyachi bo‘lishiga qaramay, sermahsullikda hujumchilarga yaqinlashdi.
Assistlar (Golli uzatmalar)
7 ta pas
Jamoadoshlarini golli vaziyatlar bilan ta’minlashda yuqori faollik ko‘rsatdi.
Zamin sharhi: Enso Fernandesning «Real Madrid»dek grand jamoaga o‘tish istagi tushunarli — har bir futbolchi o‘z faoliyatida sovrinlar kafolatlangan cho‘qqini ko‘zlaydi. Ammo «Chelsi» rahbariyatining 138 million yevrolik talabi Madrid klubi prezidenti Florentino Peresni o‘ylantirib qo‘yishi tabiiy. Shunday bo‘lsa-da, Ensoning o‘tgan mavsumdagi 15 ta gol va 7 ta golli uzatmadan iborat super statistikasi uning har qanday summaga loyiq ekanini ko‘rsatadi. Agar ushbu transfer amalga oshsa, Madrid klubi markazi yanada dahshatli kuchga aylanadi. Vaziyat rivojini kuzatishda davom etamiz.
Yevropa futbolidagi eng shov-shuvli transfer yangiliklari, klublar o‘rtasidagi yashirin muzokaralar va sevimli yulduzlaringiz hayotiga oid eksklyuziv xabarlarni har doim Zamin sahifalarida biz bilan birgalikda kuzatib boring!
…