«Real» Rodri uchun harakatni boshladi: uchrashuv o‘tkazildi...
Madridning «Real» klubi «Manchester Siti» yarimhimoyachisi Rodrini o‘z safiga qo‘shib olish bo‘yicha dastlabki qadamlarni tashladi. Xabarlarga ko‘ra, klub vakillari futbolchining agentlari bilan Ispaniya poytaxti yaqinida uchrashuv o‘tkazgan.
«Qirollik klubi» Rodrini asosiy transfer maqsadlaridan biri sifatida belgilagan. Biroq hozircha «Real» va «Manchester Siti» o‘rtasida to‘g‘ridan to‘g‘ri muzokaralar boshlanmagan.
Rodrining agentlari bilan uchrashuv bo‘ldi
Sky Sport ma’lumotiga ko‘ra, seshanba kuni «Real» vakillari Madrid yaqinidagi restoranda Rodrining agentlari bilan muzokara o‘tkazgan.
Uchrashuvda ehtimoliy transfer shartlari va futbolchining Ispaniyaga qaytish imkoniyati muhokama qilingani aytilmoqda.
Hozirda Madrid klubi avvalo Rodri va uning vakillari bilan shaxsiy shartlar bo‘yicha kelishuvga erishish ustida ishlamoqda.
«Real» 2030 yilgacha shartnoma taklif qilishi mumkin
Manbaga ko‘ra, «Real» 30 yoshli yarimhimoyachiga 2030 yilgacha mo‘ljallangan shartnoma taklif qilish imkoniyatini ko‘rib chiqmoqda.
Rodrining o‘zi ham Ispaniyaga qaytishga tayyor ekani bildirilgan. Ammo futbolchining «Manchester Siti» bilan amaldagi shartnomasi 2027 yilgacha davom etadi.
Angliya klubi bir necha hafta avval unga yangi kelishuv taklif qilgan, biroq hozircha tomonlar shartnomani uzaytirish bo‘yicha yakuniy qarorga kelmagan.
Klublar o‘rtasida hali muzokara bo‘lmagan
Ayni paytda transfer jarayoni dastlabki bosqichda turibdi.
«Real» futbolchining vakillari bilan aloqani yo‘lga qo‘ygan, ammo «Manchester Siti»ga hali rasmiy taklif kiritmagan.
Shu sabab Rodrining Madridga o‘tishi hozircha hal qilingan masala emas. Agar futbolchi bilan shaxsiy shartlar kelishilsa, keyingi bosqichda klublar o‘rtasida transfer narxi bo‘yicha muzokaralar boshlanishi mumkin.
Rodri o‘tgan mavsumda qanday natija qayd etdi?
Ispaniyalik yarimhimoyachi o‘tgan mavsumda Angliya Premer-ligasida 21 ta uchrashuvda maydonga tushib, 1 ta gol urdi.
2026 yilgi Jahon chempionatida esa u Ispaniya milliy jamoasining barcha 8 ta o‘yinida ishtirok etdi va turnirning eng yaxshi futbolchisi deb topildi.
Ko‘rsatkich
Natija
APLdagi o‘yinlari
21 ta
Gollari
1 ta
«Siti» bilan shartnoma
2027 yilgacha
Ehtimoliy yangi shartnoma
2030 yilgacha
Rodri «Real»ning asosiy maqsadiga aylandi
Madrid klubi yarimhimoya markazini kuchaytirish uchun Rodri nomzodini ustuvor deb hisoblamoqda. Futbolchining tajribasi, to‘p nazorati va o‘yin sur’atini boshqarish qobiliyati uni «Real» uchun muhim transferga aylantirishi mumkin.
Biroq bitimning amalga oshishi futbolchining yakuniy qarori, «Manchester Siti»ning pozitsiyasi va ehtimoliy transfer summasiga bog‘liq bo‘ladi.
Sizningcha, Rodri «Manchester Siti»ni tark etib, «Real»ga o‘tishi kerakmi? Fikringizni izohlarda qoldiring.
…