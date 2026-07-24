«Real» Rodri uchun harakatni boshladi: uchrashuv o‘tkazildi...

·61·Sport
«Real» Rodri uchun harakatni boshladi: uchrashuv o‘tkazildi...

Madridning «Real» klubi «Manchester Siti» yarimhimoyachisi Rodrini o‘z safiga qo‘shib olish bo‘yicha dastlabki qadamlarni tashladi. Xabarlarga ko‘ra, klub vakillari futbolchining agentlari bilan Ispaniya poytaxti yaqinida uchrashuv o‘tkazgan.

«Qirollik klubi» Rodrini asosiy transfer maqsadlaridan biri sifatida belgilagan. Biroq hozircha «Real» va «Manchester Siti» o‘rtasida to‘g‘ridan to‘g‘ri muzokaralar boshlanmagan.

Rodrining agentlari bilan uchrashuv bo‘ldi

Sky Sport ma’lumotiga ko‘ra, seshanba kuni «Real» vakillari Madrid yaqinidagi restoranda Rodrining agentlari bilan muzokara o‘tkazgan.

Uchrashuvda ehtimoliy transfer shartlari va futbolchining Ispaniyaga qaytish imkoniyati muhokama qilingani aytilmoqda.

Hozirda Madrid klubi avvalo Rodri va uning vakillari bilan shaxsiy shartlar bo‘yicha kelishuvga erishish ustida ishlamoqda.

«Real» 2030 yilgacha shartnoma taklif qilishi mumkin

Manbaga ko‘ra, «Real» 30 yoshli yarimhimoyachiga 2030 yilgacha mo‘ljallangan shartnoma taklif qilish imkoniyatini ko‘rib chiqmoqda.

Rodrining o‘zi ham Ispaniyaga qaytishga tayyor ekani bildirilgan. Ammo futbolchining «Manchester Siti» bilan amaldagi shartnomasi 2027 yilgacha davom etadi.

Angliya klubi bir necha hafta avval unga yangi kelishuv taklif qilgan, biroq hozircha tomonlar shartnomani uzaytirish bo‘yicha yakuniy qarorga kelmagan.

Klublar o‘rtasida hali muzokara bo‘lmagan

Ayni paytda transfer jarayoni dastlabki bosqichda turibdi.

«Real» futbolchining vakillari bilan aloqani yo‘lga qo‘ygan, ammo «Manchester Siti»ga hali rasmiy taklif kiritmagan.

Shu sabab Rodrining Madridga o‘tishi hozircha hal qilingan masala emas. Agar futbolchi bilan shaxsiy shartlar kelishilsa, keyingi bosqichda klublar o‘rtasida transfer narxi bo‘yicha muzokaralar boshlanishi mumkin.

Rodri o‘tgan mavsumda qanday natija qayd etdi?

Ispaniyalik yarimhimoyachi o‘tgan mavsumda Angliya Premer-ligasida 21 ta uchrashuvda maydonga tushib, 1 ta gol urdi.

2026 yilgi Jahon chempionatida esa u Ispaniya milliy jamoasining barcha 8 ta o‘yinida ishtirok etdi va turnirning eng yaxshi futbolchisi deb topildi.

Ko‘rsatkich

Natija

APLdagi o‘yinlari

21 ta

Gollari

1 ta

«Siti» bilan shartnoma

2027 yilgacha

Ehtimoliy yangi shartnoma

2030 yilgacha

Rodri «Real»ning asosiy maqsadiga aylandi

Madrid klubi yarimhimoya markazini kuchaytirish uchun Rodri nomzodini ustuvor deb hisoblamoqda. Futbolchining tajribasi, to‘p nazorati va o‘yin sur’atini boshqarish qobiliyati uni «Real» uchun muhim transferga aylantirishi mumkin.

Biroq bitimning amalga oshishi futbolchining yakuniy qarori, «Manchester Siti»ning pozitsiyasi va ehtimoliy transfer summasiga bog‘liq bo‘ladi.

Sizningcha, Rodri «Manchester Siti»ni tark etib, «Real»ga o‘tishi kerakmi? Fikringizni izohlarda qoldiring.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

«Al Hilol» Sammervillni 65 million yevroga sotib oldi«Al Hilol» Sammervillni 65 million yevroga sotib oldiBugun, 01:23«Manchester Yunayted» Norvegiyada 5:0 hisobida yirik g‘alaba qildi«Manchester Yunayted» Norvegiyada 5:0 hisobida yirik g‘alaba qildiKecha, 23:52«Real» 81-daqiqada g‘alaba golini urdi: Mastantuono porladi...«Real» 81-daqiqada g‘alaba golini urdi: Mastantuono porladi...Kecha, 23:50«Manchester Siti» Pedru Netuni Savino o‘rniga olib kelmoqchi«Manchester Siti» Pedru Netuni Savino o‘rniga olib kelmoqchiKecha, 23:47Rodri «Real»ga o‘tishni istayapti: narxi ham ma’lum...Rodri «Real»ga o‘tishni istayapti: narxi ham ma’lum...Kecha, 22:26Liverpul Muhammad Salah oʻrniga Kristian Pulishichni munosib nomzod sifatida koʻrmoqdaLiverpul Muhammad Salah oʻrniga Kristian Pulishichni munosib nomzod sifatida koʻrmoqdaKecha, 22:19
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Fabio Kannavaro: "Bu hikoya tugamadi, faqat bitta afsusim bor"
Fabio Kannavaro: "Bu hikoya tugamadi, faqat bitta afsusim bor"
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi