Arsenal Bruno Guimaraes uchun 70 million funtlik rasmiy taklif tayyorlamoqda

·35·Sport
Arsenal Bruno Guimaraes uchun 70 million funtlik rasmiy taklif tayyorlamoqda

Londonning Arsenal klubi yozgi transfer oynasidagi eng yirik kelishuvlardan birini amalga oshirishga yaqin turibdi. "Kanonirlar" Nyukasl Yunayted yarim himoyachisi va sardori Bruno Guimaraesni oʻz safiga qoʻshib olish uchun 70 million funt sterling miqdorida rasmiy taklif yuborishga hozirlik koʻrmoqda. Bu haqda The Sun nashri xabar bergan. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Mikel Arteta jamoaning markaziy chizigʻini kuchaytirishni oʻzining ustuvor vazifasi deb biladi. Braziliyalik futbolchi ushbu pozitsiya uchun asosiy nomzod sifatida tanlangan. Garchi Nyukasl rahbariyati oʻz yetakchisini sotmasligini bir necha bor taʼkidlagan boʻlsa-da, London klubi ularning irodasini sinab koʻrish niyatida. Maʼlumotlarga koʻra, dastlabki muzokaralar 60 million funt atrofida boshlangan, biroq Arsenal endilikda bu summani sezilarli darajada oshirgan.

Futbolchining xohishi va muzokaralar holati

Transferning amalga oshishida eng muhim omillardan biri Bruno Guimaraesning shaxsiy qarori boʻlishi kutilmoqda. Goal.com nashrining yozishicha, Braziliya terma jamoasi aʼzosi allaqachon Nyukasl rahbariyatiga Emirates stadioniga koʻchib oʻtish istagi borligini maʼlum qilgan. Futbolchining pozitsiyasi aniq boʻlgach, tomonlar oʻrtasidagi muzokaralar shu haftada tezlashishi kutilmoqda.

Arsenal uchun ushbu transfer nafaqat tarkibni kuchaytirish, balki Angliya Premer-ligasidagi raqiblariga oʻz ambitsiyalarini koʻrsatib qoʻyish imkoniyatidir. Bruno Guimaraes oʻtgan mavsumlarda "qargʻalar" safida eng barqaror va kreativ oʻyinchilardan biri sifatida oʻzini namoyon etdi. Uning maydonni koʻrish qobiliyati va toʻpni nazorat qilish mahorati Artetaning oʻyin uslubiga toʻla mos keladi.

Arsenalning boshqa transfer rejalari

Londonliklar hozircha transfer bozorida nisbatan sokin harakat qilmoqdalar, biroq bir nechta muhim kelishuvlar allaqachon yakunlangan. Jumladan, klub Bryugge vingeri Christos Tzolisni 34 million funtga sotib oldi. Shuningdek, Bayer Leverkusendan ijaraga olingan Piero Hincapie transferi ham xuddi shu summaga doimiy asosga oʻtkazildi. Darvozabon Illan Meslier esa erkin agent sifatida tarkibga qoʻshildi.

Shunga qaramay, jamoada kadrlar muammosi yoʻq emas. William Saliba belidan olgan jarohati tufayli bir necha oyga safdan chiqqani sababli, klub himoya chizigʻiga yangi nomzodlar qidirmoqda. Ezri Konsa va erkin agent maqomidagi John Stones Arsenalning qiziqishlari doirasida turibdi. Shuningdek, hujum chizigʻi uchun Julian Alvarez va Bradley Barcola variantlari ham koʻrib chiqilmoqda, ammo bu borada raqobat juda kuchli.

Agar Bruno Guimaraes transferi muvaffaqiyatli yakunlansa, bu Arsenalning joriy yozdagi eng qimmat va shov-shuvli xaridi boʻladi. Nyukasl esa oʻz sardorini olib qolish uchun oxirigacha kurashishi kutilmoqda, biroq moliyaviy feyr-pley qoidalari va futbolchining ketish istagi vaziyatni London klubi foydasiga hal qilishi mumkin.

ArsenalNyukaslTransferBruno GuimaraesFutbol
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

«Al Hilol» Sammervillni 65 million yevroga sotib oldi«Al Hilol» Sammervillni 65 million yevroga sotib oldiBugun, 01:23«Manchester Yunayted» Norvegiyada 5:0 hisobida yirik g‘alaba qildi«Manchester Yunayted» Norvegiyada 5:0 hisobida yirik g‘alaba qildiKecha, 23:52«Real» 81-daqiqada g‘alaba golini urdi: Mastantuono porladi...«Real» 81-daqiqada g‘alaba golini urdi: Mastantuono porladi...Kecha, 23:50«Manchester Siti» Pedru Netuni Savino o‘rniga olib kelmoqchi«Manchester Siti» Pedru Netuni Savino o‘rniga olib kelmoqchiKecha, 23:47Rodri «Real»ga o‘tishni istayapti: narxi ham ma’lum...Rodri «Real»ga o‘tishni istayapti: narxi ham ma’lum...Kecha, 22:26Liverpul Muhammad Salah oʻrniga Kristian Pulishichni munosib nomzod sifatida koʻrmoqdaLiverpul Muhammad Salah oʻrniga Kristian Pulishichni munosib nomzod sifatida koʻrmoqdaKecha, 22:19
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Fabio Kannavaro: "Bu hikoya tugamadi, faqat bitta afsusim bor"
Fabio Kannavaro: "Bu hikoya tugamadi, faqat bitta afsusim bor"
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi