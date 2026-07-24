Arsenal Bruno Guimaraes uchun 70 million funtlik rasmiy taklif tayyorlamoqda
Londonning Arsenal klubi yozgi transfer oynasidagi eng yirik kelishuvlardan birini amalga oshirishga yaqin turibdi. "Kanonirlar" Nyukasl Yunayted yarim himoyachisi va sardori Bruno Guimaraesni oʻz safiga qoʻshib olish uchun 70 million funt sterling miqdorida rasmiy taklif yuborishga hozirlik koʻrmoqda. Bu haqda The Sun nashri xabar bergan. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Mikel Arteta jamoaning markaziy chizigʻini kuchaytirishni oʻzining ustuvor vazifasi deb biladi. Braziliyalik futbolchi ushbu pozitsiya uchun asosiy nomzod sifatida tanlangan. Garchi Nyukasl rahbariyati oʻz yetakchisini sotmasligini bir necha bor taʼkidlagan boʻlsa-da, London klubi ularning irodasini sinab koʻrish niyatida. Maʼlumotlarga koʻra, dastlabki muzokaralar 60 million funt atrofida boshlangan, biroq Arsenal endilikda bu summani sezilarli darajada oshirgan.
Futbolchining xohishi va muzokaralar holatiTransferning amalga oshishida eng muhim omillardan biri Bruno Guimaraesning shaxsiy qarori boʻlishi kutilmoqda. Goal.com nashrining yozishicha, Braziliya terma jamoasi aʼzosi allaqachon Nyukasl rahbariyatiga Emirates stadioniga koʻchib oʻtish istagi borligini maʼlum qilgan. Futbolchining pozitsiyasi aniq boʻlgach, tomonlar oʻrtasidagi muzokaralar shu haftada tezlashishi kutilmoqda.
Arsenal uchun ushbu transfer nafaqat tarkibni kuchaytirish, balki Angliya Premer-ligasidagi raqiblariga oʻz ambitsiyalarini koʻrsatib qoʻyish imkoniyatidir. Bruno Guimaraes oʻtgan mavsumlarda "qargʻalar" safida eng barqaror va kreativ oʻyinchilardan biri sifatida oʻzini namoyon etdi. Uning maydonni koʻrish qobiliyati va toʻpni nazorat qilish mahorati Artetaning oʻyin uslubiga toʻla mos keladi.
Arsenalning boshqa transfer rejalariLondonliklar hozircha transfer bozorida nisbatan sokin harakat qilmoqdalar, biroq bir nechta muhim kelishuvlar allaqachon yakunlangan. Jumladan, klub Bryugge vingeri Christos Tzolisni 34 million funtga sotib oldi. Shuningdek, Bayer Leverkusendan ijaraga olingan Piero Hincapie transferi ham xuddi shu summaga doimiy asosga oʻtkazildi. Darvozabon Illan Meslier esa erkin agent sifatida tarkibga qoʻshildi.
Shunga qaramay, jamoada kadrlar muammosi yoʻq emas. William Saliba belidan olgan jarohati tufayli bir necha oyga safdan chiqqani sababli, klub himoya chizigʻiga yangi nomzodlar qidirmoqda. Ezri Konsa va erkin agent maqomidagi John Stones Arsenalning qiziqishlari doirasida turibdi. Shuningdek, hujum chizigʻi uchun Julian Alvarez va Bradley Barcola variantlari ham koʻrib chiqilmoqda, ammo bu borada raqobat juda kuchli.
Agar Bruno Guimaraes transferi muvaffaqiyatli yakunlansa, bu Arsenalning joriy yozdagi eng qimmat va shov-shuvli xaridi boʻladi. Nyukasl esa oʻz sardorini olib qolish uchun oxirigacha kurashishi kutilmoqda, biroq moliyaviy feyr-pley qoidalari va futbolchining ketish istagi vaziyatni London klubi foydasiga hal qilishi mumkin.
…