Xitoyda mehmonxona kompyuterlaridan RAM oʻgʻirlagan "tadbirkorlar" qoʻlga olindi

·42·Texno
Xitoyda mehmonxona kompyuterlaridan RAM oʻgʻirlagan "tadbirkorlar" qoʻlga olindi

Xitoy huquq-tartibot idoralari mehmonxonalardagi yuqori unumdorlikka ega kompyuterlarning butlovchi qismlarini oʻgʻirlash bilan shugʻullangan jinoiy guruh faoliyatiga chek qoʻydi. Ikki nafar shaxs mehmonxona xonalariga mijoz sifatida joylashib, tizimli bloklar ichidagi operativ xotira (RAM) modullarini yashirincha yechib olgan va ularni ikkilamchi bozorda pullagan. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Voqealar rivoji joriy yilning may oyida, gumonlanuvchilardan biri maxsus kompyuterlar bilan jihozlangan mehmonxona xonasiga joylashganidan soʻng boshlangan. U xonadagi texnikani qismlarga ajratib, operativ xotira modullarini oʻgʻirlagan. Keyinchalik, bu "biznes"ni kengaytirish maqsadida u oʻziga sherik ham topgan.

Oʻgʻrilik sxemasi va moddiy zarar

ixbt.com nashrining xabar berishicha, ushbu juftlik may oyining ikkinchi yarmida, yaʼni atigi 15 kun ichida bir nechta mehmonxonalarni "ziyorat" qilib, jami 16 ta operativ xotira modulini oʻgʻirlashga ulgurgan. Ular asosan oʻyin oʻynashga moʻljallangan (gaming) kompyuterlarga ega mehmonxonalarni nishon sifatida tanlashgan, chunki bunday qurilmalardagi RAM modullari bozorda yuqori baholanadi.

Oʻgʻirlangan butlovchi qismlar darhol ikkilamchi bozorga chiqarilgan. Maʼlum qilinishicha, "tadbirkorlar" ushbu noqonuniy harakatlari orqali jami 2000 AQSH dollari atrofida daromad koʻrishgan. Biroq, ularning bu rejalari uzoqqa choʻzilmadi.

Kompyuterlarning eng muhim qismlaridan biri boʻlgan operativ xotira modullari oʻgʻirlab ketilgach, qurilmalar tabiiy ravishda ishga tushmay qolgan. Mehmonxona maʼmurlari texnik nosozliklarni tekshirish chogʻida tizimli bloklar ichi boʻshab qolganini payqashgan va darhol politsiyaga murojaat qilishgan.

Jinoyatning fosh etilishi

Olib borilgan tezkor surishtiruv ishlari natijasida politsiya xodimlari Li va Chen ismli shaxslarni qoʻlga olishga muvaffaq boʻlishdi. Hozirda ularga nisbatan tegishli tartibda jinoiy ish qoʻzgʻatilgan. Ushbu holat mehmonxona biznesi egalari uchun oʻz texnikalarini himoyalash, xususan, tizimli bloklarni maxsus qulflar yoki plombalar bilan jihozlash zarurligini yana bir bor koʻrsatdi.

Oʻzbekiston sharoitida ham soʻnggi yillarda kompyuter oʻyinlari klublari va texnika bilan jihozlangan mehmonxonalar soni ortib bormoqda. Xitoyda yuz bergan ushbu voqea tadbirkorlarni qimmatbaho texnik vositalar xavfsizligiga jiddiyroq eʼtibor qaratishga undashi lozim. Zero, RAM kabi kichik hajmli butlovchi qismlarni yashirincha olib chiqib ketish oson, ammo ularning yoʻqolishi butun tizim faoliyatini toʻxtatib qoʻyadi.

TexnologiyaOʻgʻrilikRAMXitoyKompyuter
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Oppo K15 sotuvga chiqdi: 8000 mAch akkumulyator va faol sovutish tizimiga ega smartfonOppo K15 sotuvga chiqdi: 8000 mAch akkumulyator va faol sovutish tizimiga ega smartfonBugun, 01:22Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra avtonomlik boʻyicha raqiblariga imkoniyatni boy berdiSamsung Galaxy Z Fold 8 Ultra avtonomlik boʻyicha raqiblariga imkoniyatni boy berdiBugun, 00:57Volkswagen muhandislari Rivian bilan hamkorlik ortidan noqonuniy daromad koʻrishda ayblandiVolkswagen muhandislari Rivian bilan hamkorlik ortidan noqonuniy daromad koʻrishda ayblandiBugun, 00:55Oʻrta Osiyo osmonida yangi davr: Ostonada ilk bor uchuvchisiz aerotaksi sinovdan oʻtkazildiOʻrta Osiyo osmonida yangi davr: Ostonada ilk bor uchuvchisiz aerotaksi sinovdan oʻtkazildiBugun, 00:21Rossiyaning yangilangan Yak-130M oʻquv-jangovar samolyotlari 2028-yildan yetkazib beriladiRossiyaning yangilangan Yak-130M oʻquv-jangovar samolyotlari 2028-yildan yetkazib beriladiKecha, 23:52Samsung Galaxy S27 seriyasi haqida ilk tafsilotlar: Kompaniya «Yangi moʻjiza» ustida ishlamoqdaSamsung Galaxy S27 seriyasi haqida ilk tafsilotlar: Kompaniya «Yangi moʻjiza» ustida ishlamoqdaKecha, 23:24
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob