Xitoyda mehmonxona kompyuterlaridan RAM oʻgʻirlagan "tadbirkorlar" qoʻlga olindi
Xitoy huquq-tartibot idoralari mehmonxonalardagi yuqori unumdorlikka ega kompyuterlarning butlovchi qismlarini oʻgʻirlash bilan shugʻullangan jinoiy guruh faoliyatiga chek qoʻydi. Ikki nafar shaxs mehmonxona xonalariga mijoz sifatida joylashib, tizimli bloklar ichidagi operativ xotira (RAM) modullarini yashirincha yechib olgan va ularni ikkilamchi bozorda pullagan. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Voqealar rivoji joriy yilning may oyida, gumonlanuvchilardan biri maxsus kompyuterlar bilan jihozlangan mehmonxona xonasiga joylashganidan soʻng boshlangan. U xonadagi texnikani qismlarga ajratib, operativ xotira modullarini oʻgʻirlagan. Keyinchalik, bu "biznes"ni kengaytirish maqsadida u oʻziga sherik ham topgan.
Oʻgʻrilik sxemasi va moddiy zararixbt.com nashrining xabar berishicha, ushbu juftlik may oyining ikkinchi yarmida, yaʼni atigi 15 kun ichida bir nechta mehmonxonalarni "ziyorat" qilib, jami 16 ta operativ xotira modulini oʻgʻirlashga ulgurgan. Ular asosan oʻyin oʻynashga moʻljallangan (gaming) kompyuterlarga ega mehmonxonalarni nishon sifatida tanlashgan, chunki bunday qurilmalardagi RAM modullari bozorda yuqori baholanadi.
Oʻgʻirlangan butlovchi qismlar darhol ikkilamchi bozorga chiqarilgan. Maʼlum qilinishicha, "tadbirkorlar" ushbu noqonuniy harakatlari orqali jami 2000 AQSH dollari atrofida daromad koʻrishgan. Biroq, ularning bu rejalari uzoqqa choʻzilmadi.
Kompyuterlarning eng muhim qismlaridan biri boʻlgan operativ xotira modullari oʻgʻirlab ketilgach, qurilmalar tabiiy ravishda ishga tushmay qolgan. Mehmonxona maʼmurlari texnik nosozliklarni tekshirish chogʻida tizimli bloklar ichi boʻshab qolganini payqashgan va darhol politsiyaga murojaat qilishgan.
Jinoyatning fosh etilishiOlib borilgan tezkor surishtiruv ishlari natijasida politsiya xodimlari Li va Chen ismli shaxslarni qoʻlga olishga muvaffaq boʻlishdi. Hozirda ularga nisbatan tegishli tartibda jinoiy ish qoʻzgʻatilgan. Ushbu holat mehmonxona biznesi egalari uchun oʻz texnikalarini himoyalash, xususan, tizimli bloklarni maxsus qulflar yoki plombalar bilan jihozlash zarurligini yana bir bor koʻrsatdi.
Oʻzbekiston sharoitida ham soʻnggi yillarda kompyuter oʻyinlari klublari va texnika bilan jihozlangan mehmonxonalar soni ortib bormoqda. Xitoyda yuz bergan ushbu voqea tadbirkorlarni qimmatbaho texnik vositalar xavfsizligiga jiddiyroq eʼtibor qaratishga undashi lozim. Zero, RAM kabi kichik hajmli butlovchi qismlarni yashirincha olib chiqib ketish oson, ammo ularning yoʻqolishi butun tizim faoliyatini toʻxtatib qoʻyadi.
…