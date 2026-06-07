Savio faoliyatini Londonning «Tottenxem» klubida davom ettirishi mumkin
Yevropa futbolida yangi mavsumga hozirlik ko‘rish va tarkibni kuchaytirish ishlari allaqachon boshlanib ketdi. Angliya Premer-ligasi grandlari o‘rtasidagi transfer kurashi esa kun sayin yangi pallasiga kirmoqda. Bu safargi diqqat markazida «Manchester Siti»ning iqtidorli va chaqqon braziliyalik qanot hujumchisi Savio turibdi. Braziliyaning nufuzli va ishonchli sport nashrlaridan biri hisoblangan O Globo tarqatgan so‘nggi xabarlarga ko‘ra, yosh vinger faoliyatini Londonning «Tottenxem» klubida boshlashga juda yaqin turibdi.
Ushbu transferning kun tartibiga chiqishiga «shporlar»ning murabbiylik kursisidagi katta o‘zgarish bosh omil bo‘ldi.
De Dzerbi omili va dastlabki muzokaralar
London klubining yangi bosh murabbiyi etib tayinlangan Roberto De Dzerbi jamoani tubdan isloh qilishga kirishgan. Hujumkor va jozibador futbol tarafdori bo‘lgan italiyalik mutaxassis «Tottenxem» rahbariyati oldiga qo‘ygan bosh transfer maqsadlaridan biri sifatida aynan Savioni tanlagan.
Ayni paytda ikki tomon vakillari o‘rtasidagi dastlabki muzokaralar start olgan bo‘lib, jarayon izchil davom etmoqda. Biroq bu kelishuv moliyaviy jihatdan oson kechmasligi aniq:
«Shaharliklar»ning bahosi: Transfer bozori ekspertlarining ta’kidlashicha, «Manchester Siti» rahbariyati 22 yoshli futbolchisini osonlikcha qo‘yib yubormoqchi emas va u uchun kamida 70 million yevro talab qilmoqda.
Futbolchining xohishi: Eng muhimi, Savioning o‘zi ham London klubiga o‘tishga qarshi emas. Manbalarning yozishicha, braziliyalik futbolchi Xosep Gvardiola qo‘l ostida zaxirada qolib ketishdan charchagan va muntazam ravishda asosiy tarkibda, doimiy o‘yin amaliyotiga ega bo‘lish maqsadida «shporlar» safiga qo‘shilishga tayyor turibdi.
Savioning yakunlangan mavsumdagi statistikasi
Braziliyalik vingerning yakuniga yetgan 2025-2026 yilgi mavsumda «Manchester Siti» tarkibida ko‘rsatgan natijalari uning yuqori salohiyatga ega ekanligini isbotlaydi. Uning ko‘rsatkichlari quyidagi maxsus integratsiyalashgan jadvalda aks etgan:
Ko‘rsatkich turi
Mavsum davomidagi natija
Umumiy shartnoma holati
Jami uchrashuvlar
36 ta o‘yin
Barcha musobaqalarda asosan zaxiradan maydonga tushib, faol harakat qildi.
Urilgan gollar
4 ta gol
Muhim pallalarda raqib darvozasini ishg‘ol eta oldi.
Golli uzatmalar
3 ta assist
Sheriklariga golli vaziyatlar yaratishda ko‘maklashdi.
Amaldagi majburiyat
2031 yilgacha
«Shaharliklar» bilan uzoq muddatli shartnomaga ega, bu esa transfer narxi balandligini ta’minlaydi.
Zamin sharhi: Roberto De Dzerbining «Tottenxem» boshqaruviga kelishi London klubi uchun juda katta yutuqdir. Italiyalik mutaxassis "Brayton"da yosh iqtidorlarni qanday qilib jahon darajasidagi yulduzga aylantirishini amalda isbotlagan. Saviodek texnik jihatdan kuchli va tezkor futbolchi De Dzerbining hujumkor taktikasi uchun ideal nomzod hisoblanadi. Pep Gvardiola tarkibidagi raqobat tufayli kam o‘yin amaliyotiga ega bo‘layotgan braziliyalik uchun «Tottenxem» yangi parvoz maydoniga aylanishi hech gap emas. To‘g‘ri, 70 million yevro kichik mablag‘ emas, ammo London klubi kelasi mavsumda yuqori cho‘qqilarni ko‘zlayotgan bo‘lsa, bunday transferga mablag‘ ayamasligi lozim. Kuzatamiz, muzokaralar yozning eng qiziqarli voqealaridan biri bo‘lishga va’da bermoqda.
Angliya Premer-ligasidagi eng shov-shuvli transfer yangiliklari, «Tottenxem» va «Manchester Siti» lagerlaridan eksklyuziv insaydlar hamda dunyo futboliga oid eng qaynoq maqolalarni har doim Zamin sahifalarida biz bilan birgalikda kuzatib boring!
…