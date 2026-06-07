Savio faoliyatini Londonning «Tottenxem» klubida davom ettirishi mumkin

·54·Sport
Savio faoliyatini Londonning «Tottenxem» klubida davom ettirishi mumkin

Yevropa futbolida yangi mavsumga hozirlik ko‘rish va tarkibni kuchaytirish ishlari allaqachon boshlanib ketdi. Angliya Premer-ligasi grandlari o‘rtasidagi transfer kurashi esa kun sayin yangi pallasiga kirmoqda. Bu safargi diqqat markazida «Manchester Siti»ning iqtidorli va chaqqon braziliyalik qanot hujumchisi Savio turibdi. Braziliyaning nufuzli va ishonchli sport nashrlaridan biri hisoblangan O Globo tarqatgan so‘nggi xabarlarga ko‘ra, yosh vinger faoliyatini Londonning «Tottenxem» klubida boshlashga juda yaqin turibdi.

Ushbu transferning kun tartibiga chiqishiga «shporlar»ning murabbiylik kursisidagi katta o‘zgarish bosh omil bo‘ldi.

De Dzerbi omili va dastlabki muzokaralar

London klubining yangi bosh murabbiyi etib tayinlangan Roberto De Dzerbi jamoani tubdan isloh qilishga kirishgan. Hujumkor va jozibador futbol tarafdori bo‘lgan italiyalik mutaxassis «Tottenxem» rahbariyati oldiga qo‘ygan bosh transfer maqsadlaridan biri sifatida aynan Savioni tanlagan.

Ayni paytda ikki tomon vakillari o‘rtasidagi dastlabki muzokaralar start olgan bo‘lib, jarayon izchil davom etmoqda. Biroq bu kelishuv moliyaviy jihatdan oson kechmasligi aniq:

  • «Shaharliklar»ning bahosi: Transfer bozori ekspertlarining ta’kidlashicha, «Manchester Siti» rahbariyati 22 yoshli futbolchisini osonlikcha qo‘yib yubormoqchi emas va u uchun kamida 70 million yevro talab qilmoqda.

  • Futbolchining xohishi: Eng muhimi, Savioning o‘zi ham London klubiga o‘tishga qarshi emas. Manbalarning yozishicha, braziliyalik futbolchi Xosep Gvardiola qo‘l ostida zaxirada qolib ketishdan charchagan va muntazam ravishda asosiy tarkibda, doimiy o‘yin amaliyotiga ega bo‘lish maqsadida «shporlar» safiga qo‘shilishga tayyor turibdi.

Savioning yakunlangan mavsumdagi statistikasi

Braziliyalik vingerning yakuniga yetgan 2025-2026 yilgi mavsumda «Manchester Siti» tarkibida ko‘rsatgan natijalari uning yuqori salohiyatga ega ekanligini isbotlaydi. Uning ko‘rsatkichlari quyidagi maxsus integratsiyalashgan jadvalda aks etgan:

Ko‘rsatkich turi

Mavsum davomidagi natija

Umumiy shartnoma holati

Jami uchrashuvlar

36 ta o‘yin

Barcha musobaqalarda asosan zaxiradan maydonga tushib, faol harakat qildi.

Urilgan gollar

4 ta gol

Muhim pallalarda raqib darvozasini ishg‘ol eta oldi.

Golli uzatmalar

3 ta assist

Sheriklariga golli vaziyatlar yaratishda ko‘maklashdi.

Amaldagi majburiyat

2031 yilgacha

«Shaharliklar» bilan uzoq muddatli shartnomaga ega, bu esa transfer narxi balandligini ta’minlaydi.

Zamin sharhi: Roberto De Dzerbining «Tottenxem» boshqaruviga kelishi London klubi uchun juda katta yutuqdir. Italiyalik mutaxassis "Brayton"da yosh iqtidorlarni qanday qilib jahon darajasidagi yulduzga aylantirishini amalda isbotlagan. Saviodek texnik jihatdan kuchli va tezkor futbolchi De Dzerbining hujumkor taktikasi uchun ideal nomzod hisoblanadi. Pep Gvardiola tarkibidagi raqobat tufayli kam o‘yin amaliyotiga ega bo‘layotgan braziliyalik uchun «Tottenxem» yangi parvoz maydoniga aylanishi hech gap emas. To‘g‘ri, 70 million yevro kichik mablag‘ emas, ammo London klubi kelasi mavsumda yuqori cho‘qqilarni ko‘zlayotgan bo‘lsa, bunday transferga mablag‘ ayamasligi lozim. Kuzatamiz, muzokaralar yozning eng qiziqarli voqealaridan biri bo‘lishga va’da bermoqda.

Angliya Premer-ligasidagi eng shov-shuvli transfer yangiliklari, «Tottenxem» va «Manchester Siti» lagerlaridan eksklyuziv insaydlar hamda dunyo futboliga oid eng qaynoq maqolalarni har doim Zamin sahifalarida biz bilan birgalikda kuzatib boring!

SavioTottenhamManchester SitiRoberto De DzerbiXosep Gvardiola
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Eronlik futbol mulozimlariga AQSH vizasi berilmadiEronlik futbol mulozimlariga AQSH vizasi berilmadiBugun, 11:20Chelsi Shvetsiyaning yosh yulduzi uchun rekord darajadagi taklif yubordiChelsi Shvetsiyaning yosh yulduzi uchun rekord darajadagi taklif yubordiBugun, 08:38Arsenal hujumni kuchaytirish uchun Morgan Gibbs-White nomzodini koʻrib chiqmoqdaArsenal hujumni kuchaytirish uchun Morgan Gibbs-White nomzodini koʻrib chiqmoqdaBugun, 08:34Maykl Olise faoliyatini Madridning «Real» klubida davom ettirishi mumkinMaykl Olise faoliyatini Madridning «Real» klubida davom ettirishi mumkinBugun, 08:23Angliya Premer-ligasi giganti Bavariya nishonidagi himoyachini olib qochishi mumkinAngliya Premer-ligasi giganti Bavariya nishonidagi himoyachini olib qochishi mumkinBugun, 08:18Enso Fernandes faoliyatini Madridning «Real» klubida davom ettirmoqchiEnso Fernandes faoliyatini Madridning «Real» klubida davom ettirmoqchiBugun, 08:07
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Sindarov va Kasparov uchrashuvi avlodlar ramziga aylandi
Sindarov va Kasparov uchrashuvi avlodlar ramziga aylandi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
Harry Kane penaltini nega aniq amalga oshira olmadi? "Iflos oʻyin" fosh boʻldi
Harry Kane penaltini nega aniq amalga oshira olmadi? "Iflos oʻyin" fosh boʻldi
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)