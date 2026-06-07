Ronaldu sport tarixida misli ko‘rilmagan moliyaviy rekord o‘rnatdi

·120·Sport
Ronaldu sport tarixida misli ko‘rilmagan moliyaviy rekord o‘rnatdi

Jahon futboli afsonasi, millionlab qalblarning sevimli qahramoni Krishtianu Ronaldu maydonda ham, undan tashqarida ham rekordlarni yangilashdan charchamayapti! Saudiya Arabistonining "An-Nasr" klubi hamda Portugaliya milliy terma jamoasining tirik afsonasi sport olamida hali hech kimga nasib etmagan ulkan moliyaviy cho‘qqini zabt etdi. Yer yuzidagi eng mashhur va muvaffaqiyatli atletlardan biri bo‘lgan portugaliyalik yulduz o‘z faoliyati davomida to‘plagan sof daromadi bo‘yicha tarixda yangi sahifa ochdi.

Butun dunyo sport jamoatchiligini larzaga solgan ushbu rekord va ikki buyuk dahoning moliyaviy ko‘rsatkichlari, shuningdek, oldinda turgan Jahon chempionatidagi guruhlar tarkibi bilan quyidagi maxsus integratsiyalashgan jadval orqali batafsil tanishib chiqishingiz mumkin.

IKKI BUYUK DAHONING DAROMADLARI VA JCH-2026 GURUHLARI

Futbol yulduzi

Karyerasidagi umumiy daromadi

JCH-2026 turniridagi raqiblari

Krishtianu Ronaldu


(41 yosh, "An-Nasr")

Sport tarixida ilk bor umumiy foydasi 2 milliard dollardan oshdi va ayni paytda 2,1 milliard dollarga yetdi.

Portugaliya joy olgan guruhda O‘zbekiston, Kolumbiya hamda DR Kongo terma jamoalari o‘rin olgan.

Lionel Messi


(Amaldagi Jahon chempioni)

Faoliyati davomida topgan umumiy mablag‘i taxminan 1,1 milliard dollarni tashkil etmoqda.

Argentina vakillari guruh bosqichida Aljir, Avstriya hamda Iordaniya bilan kuch sinashadi.

Bu raqamlar Ronalduning nafaqat buyuk futbolchi, balki dunyodagi eng qimmatbaho va ta’sir doirasi ulkan brend ekanini yana bir bor yaqqol isbotlab berdi.

Jahon chempionati oldidagi tarixiy to‘qnashuvlar

41 yoshli Ronaldu va uning azaliy raqibi Lionel Messi futbol muxlislariga yana bir bor haqiqiy sehrli lahzalarni tuhfa etish arafasida turibdi. Zero, har ikki afsona ham yaqinlashib kelayotgan 2026 yilgi Jahon chempionatida o‘z vatanlari sharafini himoya qilishadi. Ayniqsa, yurtimiz muxlislari uchun ushbu musobaqaning ahamiyati beqiyos. Sababi, milliy terma jamoamiz joy olgan guruhda aynan Krishtianu Ronaldu yetakchiligidagi Portugaliya ham bor! Vakillarimizning Kolumbiya va DR Kongo qatorida portugaliyaliklarga qarshi maydonga tushishi o‘zbek futboli tarixidagi eng unutilmas voqeaga aylanishi shubhasiz.

Zamin sharhi: Krishtianu Ronalduning 2,1 milliard dollik dovrug‘i shunchaki osmondan tushgani yo‘q. Bu raqamlar zamirida tinimsiz mehnat, temirdek iroda, qat’iy intizom va futbolga bo‘lgan cheksiz muhabbat yotibdi. Ko‘pchilik uning yoshini ro‘kach qilib, faoliyatini tugatishini kutayotgan bir paytda, u yana bir bor dunyoni lol qoldirdi. Eng quvonarlisi, mana shunday buyuk milliarder futbolchiga qarshi yaqin kunlarda bizning o‘zbek yigitlari yashil maydonda saf tortishadi! Eldor Shomurodov, Abduqodir Husanov va boshqa yulduzlarimizning Ronalduga qarshi qanday to‘p surishini ko‘rish barchamizga birdek hayajon bag‘ishlaydi. Ikki buyuk afsonaga ham mundialda omad tilaymiz, lekin bizning yuragimiz hamisha O‘zbekiston bilan birga uradi. Olg‘a, Vatan yigitlari!

Jahon chempionatining eng so‘nggi tafsilotlari, Krishtianu Ronaldu va Lionel Messining yangi rekordlari hamda milliy terma jamoamizning kundaliklarini hamisha Zamin sahifalarida biz bilan birga kuzatib boring!

Cristiano RonaldoAl-NassrPortugalLionel MessiArgentina
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Desham Fransiyaning o‘yin uslubi haqidagi tanqidlarga javob qaytardiDesham Fransiyaning o‘yin uslubi haqidagi tanqidlarga javob qaytardiBugun, 17:26Taekvondochilarimiz Rim Gran-prisida 2 ta bronza medalini qo‘lga kiritdiTaekvondochilarimiz Rim Gran-prisida 2 ta bronza medalini qo‘lga kiritdiBugun, 17:18Pep Gvardiola Maykl Jordan bilan golf o‘ynash orzusi haqida gapirdi...Pep Gvardiola Maykl Jordan bilan golf o‘ynash orzusi haqida gapirdi...Bugun, 14:36Kolumbiya bosh murabbiyi O‘zbekistonga qarshi bahs oldidan bayonot berdiKolumbiya bosh murabbiyi O‘zbekistonga qarshi bahs oldidan bayonot berdiBugun, 14:30Peres va Rikelme klub rahbarligi uchun kurashmoqdaPeres va Rikelme klub rahbarligi uchun kurashmoqdaBugun, 13:57Tottenxemga rad javobi: Brayton himoyachisi uchun 50 million funt soʻramoqdaTottenxemga rad javobi: Brayton himoyachisi uchun 50 million funt soʻramoqdaBugun, 13:32
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Sindarov va Kasparov uchrashuvi avlodlar ramziga aylandi
Sindarov va Kasparov uchrashuvi avlodlar ramziga aylandi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
Harry Kane penaltini nega aniq amalga oshira olmadi? "Iflos oʻyin" fosh boʻldi
Harry Kane penaltini nega aniq amalga oshira olmadi? "Iflos oʻyin" fosh boʻldi
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)