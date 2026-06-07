Ronaldu sport tarixida misli ko‘rilmagan moliyaviy rekord o‘rnatdi
Jahon futboli afsonasi, millionlab qalblarning sevimli qahramoni Krishtianu Ronaldu maydonda ham, undan tashqarida ham rekordlarni yangilashdan charchamayapti! Saudiya Arabistonining "An-Nasr" klubi hamda Portugaliya milliy terma jamoasining tirik afsonasi sport olamida hali hech kimga nasib etmagan ulkan moliyaviy cho‘qqini zabt etdi. Yer yuzidagi eng mashhur va muvaffaqiyatli atletlardan biri bo‘lgan portugaliyalik yulduz o‘z faoliyati davomida to‘plagan sof daromadi bo‘yicha tarixda yangi sahifa ochdi.
Butun dunyo sport jamoatchiligini larzaga solgan ushbu rekord va ikki buyuk dahoning moliyaviy ko‘rsatkichlari, shuningdek, oldinda turgan Jahon chempionatidagi guruhlar tarkibi bilan quyidagi maxsus integratsiyalashgan jadval orqali batafsil tanishib chiqishingiz mumkin.
IKKI BUYUK DAHONING DAROMADLARI VA JCH-2026 GURUHLARI
Futbol yulduzi
Karyerasidagi umumiy daromadi
JCH-2026 turniridagi raqiblari
Krishtianu Ronaldu
(41 yosh, "An-Nasr")
Sport tarixida ilk bor umumiy foydasi 2 milliard dollardan oshdi va ayni paytda 2,1 milliard dollarga yetdi.
Portugaliya joy olgan guruhda O‘zbekiston, Kolumbiya hamda DR Kongo terma jamoalari o‘rin olgan.
(Amaldagi Jahon chempioni)
Faoliyati davomida topgan umumiy mablag‘i taxminan 1,1 milliard dollarni tashkil etmoqda.
Argentina vakillari guruh bosqichida Aljir, Avstriya hamda Iordaniya bilan kuch sinashadi.
Bu raqamlar Ronalduning nafaqat buyuk futbolchi, balki dunyodagi eng qimmatbaho va ta’sir doirasi ulkan brend ekanini yana bir bor yaqqol isbotlab berdi.
Jahon chempionati oldidagi tarixiy to‘qnashuvlar
41 yoshli Ronaldu va uning azaliy raqibi Lionel Messi futbol muxlislariga yana bir bor haqiqiy sehrli lahzalarni tuhfa etish arafasida turibdi. Zero, har ikki afsona ham yaqinlashib kelayotgan 2026 yilgi Jahon chempionatida o‘z vatanlari sharafini himoya qilishadi. Ayniqsa, yurtimiz muxlislari uchun ushbu musobaqaning ahamiyati beqiyos. Sababi, milliy terma jamoamiz joy olgan guruhda aynan Krishtianu Ronaldu yetakchiligidagi Portugaliya ham bor! Vakillarimizning Kolumbiya va DR Kongo qatorida portugaliyaliklarga qarshi maydonga tushishi o‘zbek futboli tarixidagi eng unutilmas voqeaga aylanishi shubhasiz.
Zamin sharhi: Krishtianu Ronalduning 2,1 milliard dollik dovrug‘i shunchaki osmondan tushgani yo‘q. Bu raqamlar zamirida tinimsiz mehnat, temirdek iroda, qat’iy intizom va futbolga bo‘lgan cheksiz muhabbat yotibdi. Ko‘pchilik uning yoshini ro‘kach qilib, faoliyatini tugatishini kutayotgan bir paytda, u yana bir bor dunyoni lol qoldirdi. Eng quvonarlisi, mana shunday buyuk milliarder futbolchiga qarshi yaqin kunlarda bizning o‘zbek yigitlari yashil maydonda saf tortishadi! Eldor Shomurodov, Abduqodir Husanov va boshqa yulduzlarimizning Ronalduga qarshi qanday to‘p surishini ko‘rish barchamizga birdek hayajon bag‘ishlaydi. Ikki buyuk afsonaga ham mundialda omad tilaymiz, lekin bizning yuragimiz hamisha O‘zbekiston bilan birga uradi. Olg‘a, Vatan yigitlari!
Jahon chempionatining eng so‘nggi tafsilotlari, Krishtianu Ronaldu va Lionel Messining yangi rekordlari hamda milliy terma jamoamizning kundaliklarini hamisha Zamin sahifalarida biz bilan birga kuzatib boring!
…