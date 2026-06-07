Taekvondochilarimiz Rim Gran-prisida 2 ta bronza medalini qo‘lga kiritdi
Italiya poytaxti Rim shahrida sport olamining eng nufuzli musobaqalaridan biri bo‘lgan Taekvondo WT bo‘yicha nufuzli Gran-pri bahslari qizg‘in pallada davom etmoqda. Dunyoning eng sara va kuchli dayan ustalari jam bo‘lgan ushbu yirik turnirda O‘zbekiston milliy terma jamoasi vakillari ham yurtimiz sharafini munosib himoya qilib, muxlislarimizni xushnud etishda davom etishmoqda.
6 iyun kuni bo‘lib o‘tgan shiddatli va murosasiz janglar terma jamoamiz uchun muvaffaqiyatli yakunlandi. Dayanga chiqqan ikki nafar umidli sportchimiz kuchli raqiblariga qarshi mardonavor kurashib, shohsupaga ko‘tarilishga muyassar bo‘ldilar.
Terma jamoamiz a’zolarining mazkur musobaqada qayd etgan natijalari va erishgan muvaffaqiyatlari bilan quyidagi maxsus integratsiyalashgan jadval orqali batafsil tanishishingiz mumkin:
RIM GRAN-PRISIDAGI SOVRINDORLARIMIZ VA ULARNING NATIJALARI
Spiker / Sportchi
Vazn toifasi
Musobaqadagi ishtiroki va erishgan natijasi
Najmiddin Qosimhojiyev
-68 kg vazn toifasi
Tezkor va texnik ustunliklari evaziga yarim final bosqichigacha yetib bordi va bronza medaliga ega chiqdi.
+80 kg (og‘ir vazn)
Eng sara polvonlar bilan kechgan keskin bahslarda yarim finalgacha yetib kelib, bronza medalini naqd qildi.
Har ikki mahoratli sportchimiz turnir davomida o‘zlarining bor kuch va salohiyatlarini namoyish etib, Rim dayanida O‘zbekiston bayrog‘ini baland ko‘tarishdi.
Muxlislar ardog‘idagi yangi g‘alabalar
O‘zbekiston taekvondo maktabi so‘nggi yillarda dunyo miqyosida o‘z so‘zini ayta oladigan qudratli jamoalardan biriga aylanib ulgurdi. Rimdagi Foro Italico majmuasida o‘tayotgan ushbu Gran-pri bahslari nafaqat sovrinli o‘rinlar, balki sportchilarimizning xalqaro reyting ochkolarini sezilarli darajada mustahkamlash uchun ham xizmat qiladi. Yigitlarimizning yarim final ostonasigacha bo‘lgan yo‘lda ko‘rsatgan jasorati va irodasi barcha yurtdoshlarimizga cheksiz g‘urur bag‘ishladi.
Zamin sharhi: Najmiddin Qosimhojiyev va Marat Mavlonovning Rim Gran-prisida qo‘lga kiritgan bronza medallari — bu o‘zbek taekvondosining to‘g‘ri yo‘ldan ketayotgani, yangi nomlar va yosh iste’dodlar katta sahnaga chiqib kelayotganining yaqqol isbotidir. Gran-pri maqomidagi musobaqalarda oddiy raqiblarning o‘zi bo‘lmaydi, bu yerda har bir raund, har bir zarba oltinga teng. Hamyurtlarimizning ushbu zafari keyingi yirik musobaqalar, xususan, oldinda turgan nufuzli turnirlar uchun ajoyib poydevor va ruhiy dalda bo‘lishi shubhasiz. Biz vakillarimizni ushbu muvaffaqiyat bilan chin qalbdan muborakbod etamiz va kelgusi bahslarda bundan-da yuqori marralarni — oltin medallarni zabt etishlarini tilab qolamiz! Ofarin, yigitlar!
Taekvondo bo‘yicha milliy terma jamoamizning xalqaro maydonlardagi yutuqlari, Rim kundaliklari va o‘zbek sportiga oid eng qaynoq yangiliklarni hamisha Zamin sahifalarida biz bilan birga kuzatib boring!
…