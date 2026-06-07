Taekvondochilarimiz Rim Gran-prisida 2 ta bronza medalini qo‘lga kiritdi

·30·Sport
Taekvondochilarimiz Rim Gran-prisida 2 ta bronza medalini qo‘lga kiritdi

Italiya poytaxti Rim shahrida sport olamining eng nufuzli musobaqalaridan biri bo‘lgan Taekvondo WT bo‘yicha nufuzli Gran-pri bahslari qizg‘in pallada davom etmoqda. Dunyoning eng sara va kuchli dayan ustalari jam bo‘lgan ushbu yirik turnirda O‘zbekiston milliy terma jamoasi vakillari ham yurtimiz sharafini munosib himoya qilib, muxlislarimizni xushnud etishda davom etishmoqda.

6 iyun kuni bo‘lib o‘tgan shiddatli va murosasiz janglar terma jamoamiz uchun muvaffaqiyatli yakunlandi. Dayanga chiqqan ikki nafar umidli sportchimiz kuchli raqiblariga qarshi mardonavor kurashib, shohsupaga ko‘tarilishga muyassar bo‘ldilar.

Terma jamoamiz a’zolarining mazkur musobaqada qayd etgan natijalari va erishgan muvaffaqiyatlari bilan quyidagi maxsus integratsiyalashgan jadval orqali batafsil tanishishingiz mumkin:

RIM GRAN-PRISIDAGI SOVRINDORLARIMIZ VA ULARNING NATIJALARI

Spiker / Sportchi

Vazn toifasi

Musobaqadagi ishtiroki va erishgan natijasi

Najmiddin Qosimhojiyev

-68 kg vazn toifasi

Tezkor va texnik ustunliklari evaziga yarim final bosqichigacha yetib bordi va bronza medaliga ega chiqdi.

Marat Mavlonov

+80 kg (og‘ir vazn)

Eng sara polvonlar bilan kechgan keskin bahslarda yarim finalgacha yetib kelib, bronza medalini naqd qildi.

Har ikki mahoratli sportchimiz turnir davomida o‘zlarining bor kuch va salohiyatlarini namoyish etib, Rim dayanida O‘zbekiston bayrog‘ini baland ko‘tarishdi.

Muxlislar ardog‘idagi yangi g‘alabalar

O‘zbekiston taekvondo maktabi so‘nggi yillarda dunyo miqyosida o‘z so‘zini ayta oladigan qudratli jamoalardan biriga aylanib ulgurdi. Rimdagi Foro Italico majmuasida o‘tayotgan ushbu Gran-pri bahslari nafaqat sovrinli o‘rinlar, balki sportchilarimizning xalqaro reyting ochkolarini sezilarli darajada mustahkamlash uchun ham xizmat qiladi. Yigitlarimizning yarim final ostonasigacha bo‘lgan yo‘lda ko‘rsatgan jasorati va irodasi barcha yurtdoshlarimizga cheksiz g‘urur bag‘ishladi.

Zamin sharhi: Najmiddin Qosimhojiyev va Marat Mavlonovning Rim Gran-prisida qo‘lga kiritgan bronza medallari — bu o‘zbek taekvondosining to‘g‘ri yo‘ldan ketayotgani, yangi nomlar va yosh iste’dodlar katta sahnaga chiqib kelayotganining yaqqol isbotidir. Gran-pri maqomidagi musobaqalarda oddiy raqiblarning o‘zi bo‘lmaydi, bu yerda har bir raund, har bir zarba oltinga teng. Hamyurtlarimizning ushbu zafari keyingi yirik musobaqalar, xususan, oldinda turgan nufuzli turnirlar uchun ajoyib poydevor va ruhiy dalda bo‘lishi shubhasiz. Biz vakillarimizni ushbu muvaffaqiyat bilan chin qalbdan muborakbod etamiz va kelgusi bahslarda bundan-da yuqori marralarni — oltin medallarni zabt etishlarini tilab qolamiz! Ofarin, yigitlar!

Taekvondo bo‘yicha milliy terma jamoamizning xalqaro maydonlardagi yutuqlari, Rim kundaliklari va o‘zbek sportiga oid eng qaynoq yangiliklarni hamisha Zamin sahifalarida biz bilan birga kuzatib boring!

RimOʻzbekistonNajmiddin KosimxodjayevMarat MavlonovForo Italico
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Lamin Yamal JCH-2026 dagi chempionlik uchun g‘ayrioddiy va’da berdiLamin Yamal JCH-2026 dagi chempionlik uchun g‘ayrioddiy va’da berdiBugun, 18:17Bernardu Silva faoliyatini qaysi klubda davom ettirishi mumkin?Bernardu Silva faoliyatini qaysi klubda davom ettirishi mumkin?Bugun, 18:11Desham Fransiyaning o‘yin uslubi haqidagi tanqidlarga javob qaytardiDesham Fransiyaning o‘yin uslubi haqidagi tanqidlarga javob qaytardiBugun, 17:26Ronaldu sport tarixida misli ko‘rilmagan moliyaviy rekord o‘rnatdiRonaldu sport tarixida misli ko‘rilmagan moliyaviy rekord o‘rnatdiBugun, 15:52Pep Gvardiola Maykl Jordan bilan golf o‘ynash orzusi haqida gapirdi...Pep Gvardiola Maykl Jordan bilan golf o‘ynash orzusi haqida gapirdi...Bugun, 14:36Kolumbiya bosh murabbiyi O‘zbekistonga qarshi bahs oldidan bayonot berdiKolumbiya bosh murabbiyi O‘zbekistonga qarshi bahs oldidan bayonot berdiBugun, 14:30
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Sindarov va Kasparov uchrashuvi avlodlar ramziga aylandi
Sindarov va Kasparov uchrashuvi avlodlar ramziga aylandi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
Harry Kane penaltini nega aniq amalga oshira olmadi? "Iflos oʻyin" fosh boʻldi
Harry Kane penaltini nega aniq amalga oshira olmadi? "Iflos oʻyin" fosh boʻldi
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)