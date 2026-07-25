Rodri uchun kurash: PSJ Manchester Siti yulduzini Real Madrid qoʻlidan tortib olmoqchi
Yevropa futbolida transfer bozori qizgʻin pallaga kirmoqda. Parijning PSJ klubi kutilmaganda Manchester Siti yarim himoyachisi Rodri uchun kurashga qoʻshildi. RMC Sport nashri tarqatgan maʼlumotlarga koʻra, Fransiya chempionlari ispaniyalik futbolchining transfer shartlarini bilish maqsadida allaqachon Angliya klubi bilan aloqaga chiqqan. Bu qadam transfer bozoridagi muvozanatni butunlay oʻzgartirib yuborishi mumkin. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Aslida, PSJ rahbariyati ushbu transfer oynasida markaziy yarim himoya chizigʻini kuchaytirishni ustuvor vazifa sifatida koʻrmayotgan edi. Biroq Rodri kabi yuqori saviyadagi oʻyinchini qoʻlga kiritish imkoniyati paydo boʻlishi parijliklarni oʻz rejalarini qayta koʻrib chiqishga majbur qildi. Futbolchining Manchester Siti bilan amaldagi shartnomasi yakunlanishiga bor-yoʻgʻi 12 oy qolgani transfer ehtimolini yanada oshirmoqda.
Real Madrid va PSJ oʻrtasidagi raqobatShu vaqtga qadar Rodri uchun asosiy daʼvogar sifatida Real Madrid koʻrilayotgan edi. Ispaniya matbuotida tarqalgan xabarlarga koʻra, "qirollik klubi" futbolchi bilan ogʻzaki kelishuvga ham erishgan, ammo klub rahbariyati bu maʼlumotni rasman rad etgan. Real Madrid Rodri timsolida oʻzining faxriy yarim himoyachilariga munosib vorisni koʻrmoqda, biroq moliyaviy qoidalar tufayli transferni amalga oshirish uchun bir nechta oʻyinchisini sotishiga toʻgʻri keladi.
PSJ esa vaziyatdan foydalanib, Madrid klubini transfer poygasida ortda qoldirishni maqsad qilgan. Parijliklar Manchester Siti bilan toʻgʻridan-toʻgʻri muloqotni boshlab, transfer summasi va moliyaviy talablarni aniqlashtirmoqda. Bu harakat shunchaki qiziqish emas, balki aniq strategik qadam ekanligi aytilmoqda.
Barselona ham vaziyatni kuzatmoqdaRodri atrofidagi mojarolarga Kataloniyaning Barselona klubi ham qoʻshildi. Frenkie de Jongning uzoq muddatli jarohati sababli, "koʻk-anorranglilar" maydon markazida katta boʻshliqqa duch kelishdi. Klub Rodri vakillari bilan bogʻlangan boʻlsa-da, ularning moliyaviy imkoniyatlari PSJ yoki Real Madrid bilan raqobatlashish uchun yetarli emasligi aytilmoqda.
Goal.com nashri xabariga koʻra, PSJning ushbu transferga aralashishi Real Madrid uchun kutilmagan zarba boʻldi. Agar parijliklar oʻz maqsadiga erishsa, bu nafaqat Manchester Siti uchun katta yoʻqotish, balki Yevropa futbolidagi kuchlar nisbatini oʻzgartiruvchi hodisa boʻladi. Hozirda Rodri jahonning eng yaxshi tayanch yarim himoyachilaridan biri hisoblanadi va uning tanlovi kelgusi mavsumlardagi chempionlik poygalariga bevosita taʼsir koʻrsatadi.
…