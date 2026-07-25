Rodri uchun kurash: PSJ Manchester Siti yulduzini Real Madrid qoʻlidan tortib olmoqchi

·15·Sport
Rodri uchun kurash: PSJ Manchester Siti yulduzini Real Madrid qoʻlidan tortib olmoqchi

Yevropa futbolida transfer bozori qizgʻin pallaga kirmoqda. Parijning PSJ klubi kutilmaganda Manchester Siti yarim himoyachisi Rodri uchun kurashga qoʻshildi. RMC Sport nashri tarqatgan maʼlumotlarga koʻra, Fransiya chempionlari ispaniyalik futbolchining transfer shartlarini bilish maqsadida allaqachon Angliya klubi bilan aloqaga chiqqan. Bu qadam transfer bozoridagi muvozanatni butunlay oʻzgartirib yuborishi mumkin. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Aslida, PSJ rahbariyati ushbu transfer oynasida markaziy yarim himoya chizigʻini kuchaytirishni ustuvor vazifa sifatida koʻrmayotgan edi. Biroq Rodri kabi yuqori saviyadagi oʻyinchini qoʻlga kiritish imkoniyati paydo boʻlishi parijliklarni oʻz rejalarini qayta koʻrib chiqishga majbur qildi. Futbolchining Manchester Siti bilan amaldagi shartnomasi yakunlanishiga bor-yoʻgʻi 12 oy qolgani transfer ehtimolini yanada oshirmoqda.

Real Madrid va PSJ oʻrtasidagi raqobat

Shu vaqtga qadar Rodri uchun asosiy daʼvogar sifatida Real Madrid koʻrilayotgan edi. Ispaniya matbuotida tarqalgan xabarlarga koʻra, "qirollik klubi" futbolchi bilan ogʻzaki kelishuvga ham erishgan, ammo klub rahbariyati bu maʼlumotni rasman rad etgan. Real Madrid Rodri timsolida oʻzining faxriy yarim himoyachilariga munosib vorisni koʻrmoqda, biroq moliyaviy qoidalar tufayli transferni amalga oshirish uchun bir nechta oʻyinchisini sotishiga toʻgʻri keladi.

PSJ esa vaziyatdan foydalanib, Madrid klubini transfer poygasida ortda qoldirishni maqsad qilgan. Parijliklar Manchester Siti bilan toʻgʻridan-toʻgʻri muloqotni boshlab, transfer summasi va moliyaviy talablarni aniqlashtirmoqda. Bu harakat shunchaki qiziqish emas, balki aniq strategik qadam ekanligi aytilmoqda.

Barselona ham vaziyatni kuzatmoqda

Rodri atrofidagi mojarolarga Kataloniyaning Barselona klubi ham qoʻshildi. Frenkie de Jongning uzoq muddatli jarohati sababli, "koʻk-anorranglilar" maydon markazida katta boʻshliqqa duch kelishdi. Klub Rodri vakillari bilan bogʻlangan boʻlsa-da, ularning moliyaviy imkoniyatlari PSJ yoki Real Madrid bilan raqobatlashish uchun yetarli emasligi aytilmoqda.

Goal.com nashri xabariga koʻra, PSJning ushbu transferga aralashishi Real Madrid uchun kutilmagan zarba boʻldi. Agar parijliklar oʻz maqsadiga erishsa, bu nafaqat Manchester Siti uchun katta yoʻqotish, balki Yevropa futbolidagi kuchlar nisbatini oʻzgartiruvchi hodisa boʻladi. Hozirda Rodri jahonning eng yaxshi tayanch yarim himoyachilaridan biri hisoblanadi va uning tanlovi kelgusi mavsumlardagi chempionlik poygalariga bevosita taʼsir koʻrsatadi.

RodriPSJReal MadridManchester SitiTransfer
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Arsenal Vinicius Junior transferi uchun kurashga qoʻshildi: Madridda shartnoma mojarosiArsenal Vinicius Junior transferi uchun kurashga qoʻshildi: Madridda shartnoma mojarosiBugun, 20:12Barselona Frenkie de Jong qaroridan xavotirda: Klub Ansu Fati ssenariysidan qoʻrqmoqdaBarselona Frenkie de Jong qaroridan xavotirda: Klub Ansu Fati ssenariysidan qoʻrqmoqdaBugun, 19:56Atletiko Madrid PSJ yulduzi Kang-in Lee transferini eʼlon qildi: Yangi 7-raqam egasiAtletiko Madrid PSJ yulduzi Kang-in Lee transferini eʼlon qildi: Yangi 7-raqam egasiBugun, 18:51«Real»da katta tozalash: ushbu besh futbolchiga tegilmaydi...«Real»da katta tozalash: ushbu besh futbolchiga tegilmaydi...Bugun, 18:47«Real»ning yashirin yurishi: 120 mln yevrolik transfer yaqinmi?«Real»ning yashirin yurishi: 120 mln yevrolik transfer yaqinmi?Bugun, 18:41Salma Paralluelo Barselonani tark etib Lion safiga koʻchib oʻtdiSalma Paralluelo Barselonani tark etib Lion safiga koʻchib oʻtdiBugun, 18:38
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Fabio Kannavaro: "Bu hikoya tugamadi, faqat bitta afsusim bor"
Fabio Kannavaro: "Bu hikoya tugamadi, faqat bitta afsusim bor"
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi