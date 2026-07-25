Yevropa Oyni oʻrganish uchun ilk MAGPIE lunoxodini yaratishga 65 million yevro ajratdi

·0·Texno
Yevropa Oyni oʻrganish uchun ilk MAGPIE lunoxodini yaratishga 65 million yevro ajratdi

Yevropa kosmik agentligi (ESA) Oyning janubiy qutbidagi muzliklarni tadqiq qilish maqsadida ispace-Europe kompaniyasi bilan 65 million yevrolik yirik shartnoma imzoladi. Ushbu loyiha doirasida MAGPIE (Mission for Advanced Geophysics and Polar Ice Exploration) deb nomlangan birinchi Yevropa lunoxodi ishlab chiqiladi. Mazkur missiya insoniyatning Oy resurslaridan kelajakda foydalanish imkoniyatlarini baholashda hal qiluvchi qadam boʻlishi kutilmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

MAGPIE apparati 2029-yilda Oyga uchirilishi rejalashtirilgan. U koinotga ispace Mission 4 qoʻnish moduli yordamida yetkaziladi. Lunoxodning asosiy vazifasi Oyning janubiy qutbi yaqinida suv muzini qidirish, shuningdek, qiziganda bugʻlanib ketishi mumkin boʻlgan uchuvchi moddalar barqarorligini va Oy regolitining xususiyatlarini oʻrganishdan iborat. Bu maʼlumotlar kelajakda Oyda barpo etiladigan bazalar uchun mahalliy resurslarni qayta ishlash texnologiyalarini yaratishda muhim hisoblanadi.

Kosmik tadqiqotlarda yangi yondashuv

Ushbu loyiha ESA uchun tarixiy ahamiyatga ega, chunki agentlik ilk bor kichik xususiy kosmik kompaniyani oʻzining Oy missiyasi uchun asosiy sanoat ijrochisi sifatida tanladi. MAGPIE loyihasi ESA Small Exploration Missions (SMEX) dasturining birinchi qismi boʻlib, u tadqiqot loyihalarini tezroq joriy etish va kamroq byudjet bilan amalga oshirishga qaratilgan. Bunda agentlik maʼlum darajadagi xavflarni qabul qilishga tayyorligini bildirgan.

ixbt.com maʼlumotiga koʻra, ESA bu safar faqatgina uskunani yetkazib berishni emas, balki loyihalashtirishdan tortib ilmiy maʼlumotlarni olishgacha boʻlgan toʻliq xizmatlar paketini sotib olmoqda. Bunday sxema AQShning NASA agentligi tomonidan qoʻllaniladigan CLPS (Commercial Lunar Payload Services) dasturini eslatsa-da, Yevropa yondashuvi lunoxodning oʻziga va uning tadqiqot natijalariga egalik qilishni nazarda tutishi bilan farqlanadi.

Xalqaro hamkorlik va tajriba

MAGPIE missiyasi keng koʻlamli xalqaro hamkorlikning bir qismidir. Yevropa texnologiyalari va missiyani boshqarish tizimi Yaponiyaning ispace transport infratuzilmasidan foydalanadi. Shu tariqa, ESA va JAXA (Yaponiya aerokosmik tadqiqotlar agentligi) kelajakda Oyni oʻzlashtirish masalalarida oʻz imkoniyatlarini birlashtirmoqda. Bu hamkorlik global kosmik poygada Yevropaning oʻrnini mustahkamlashga xizmat qiladi.

ispace-Europe kompaniyasi uchun bu Oy dasturi doirasidagi ikkinchi muhim urinishdir. Avvalroq, 2025-yilda kompaniyaning Lyuksemburg boʻlinmasi tomonidan yaratilgan TENACIOUS lunoxodi Oy orbitasiga yetib borgan edi. Biroq, apparatni sirtga qoʻndirish jarayonidagi muvaffaqiyatsizlik tufayli u bilan aloqa uzilgan. Yangi MAGPIE loyihasi oʻtgan xatolardan xulosa chiqargan holda, yanada mukammalroq texnologiyalar bilan jihozlanishi kutilmoqda.

ESAOyLunoxodMAGPIEKosmos
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Sunʼiy quyosh sari qadam: AQSHda Texatron termoyadro reaktori sinovlariga ruxsat berildiSunʼiy quyosh sari qadam: AQSHda Texatron termoyadro reaktori sinovlariga ruxsat berildiBugun, 20:24Specialized kompaniyasi yengil va oʻta kuchli S-Works Turbo Levo R elektromobilini taqdim etdiSpecialized kompaniyasi yengil va oʻta kuchli S-Works Turbo Levo R elektromobilini taqdim etdiBugun, 19:56Roskosmos Baykonurdan voz kechmaydi: Toʻqqizta Proton-M raketasi uchirilishi kutilmoqdaRoskosmos Baykonurdan voz kechmaydi: Toʻqqizta Proton-M raketasi uchirilishi kutilmoqdaBugun, 19:29Gigabyte kompaniyasi GeForce RTX 4090 kafolatidan voz kechdi: Sabablar noaniq qolmoqdaGigabyte kompaniyasi GeForce RTX 4090 kafolatidan voz kechdi: Sabablar noaniq qolmoqdaBugun, 18:51Sunʼiy intellekt markazlari elektr tarmoqlari uchun kutilmagan xavfga aylandiSunʼiy intellekt markazlari elektr tarmoqlari uchun kutilmagan xavfga aylandiBugun, 18:24Google tarixda ilk bor manfiy pul oqimini qayd etdi: Sabab — sunʼiy intellekt xarajatlariGoogle tarixda ilk bor manfiy pul oqimini qayd etdi: Sabab — sunʼiy intellekt xarajatlariBugun, 18:24
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob