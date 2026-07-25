Futbol yulduzi Mbappe sevgilisi bilan ko‘rindi: Parijdagi kadrlar shov-shuv uyg‘otdi
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Fransiya terma jamoasi hujumchisi Kilian Mbappe hamda taniqli ispan aktrisasi Ester Ekspozito Parij ko‘chalarida birgalikda ko‘rishgani haqidagi suratlar va videolar ijtimoiy tarmoqlarda keng muhokamalarga sabab bo‘ldi.
Ma’lum qilinishicha, juftlik uzoq vaqt davomida shaxsiy hayotini omma e’tiboridan chetda saqlashga harakat qilgan. Biroq Jahon chempionatidan keyin ular munosabatlarini yashirishni bas qilib, jamoat joylarida birga ko‘rina boshlagani aytilmoqda.
So‘nggi kunlarda Parij markazida ularning birgalikdagi sayri aks etgan lavhalar internetda tez tarqaldi. Bu esa muxlislar orasida katta qiziqish uyg‘otib, ijtimoiy tarmoqlarda qizg‘in muhokamalarga sabab bo‘ldi.
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling
…