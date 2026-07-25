Sunʼiy quyosh sari qadam: AQSHda Texatron termoyadro reaktori sinovlariga ruxsat berildi

·25·Texno
Sunʼiy quyosh sari qadam: AQSHda Texatron termoyadro reaktori sinovlariga ruxsat berildi

Energetika olamida inqilobiy oʻzgarish yasashi kutilayotgan termoyadroviy sintez texnologiyalari yangi bosqichga chiqmoqda. AQSHning American Fusion kompaniyasi oʻzi ishlab chiqqan Texatron Fusion Engine eksperimental qurilmasini tadqiq qilish va sinovdan oʻtkazish uchun Texas shtati Sogʻliqni saqlash departamentidan (DSHS) rasmiy ruxsatnoma oldi. Bu qadam insoniyatni cheksiz va xavfsiz energiya manbai — "sunʼiy quyosh" yaratish maqsadiga yanada yaqinlashtiradi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Olingan sertifikat reaktorning 500 kW dan 1 GW gacha boʻlgan 12 xil konfiguratsiyasini qamrab oladi. Hozirda muhandislar Texas texnologiya universiteti bazasida sinovlarning navbatdagi bosqichiga qizgʻin tayyorgarlik koʻrmoqda. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, ushbu tadqiqotlarning asosiy maqsadi Texatron ichida boshqariladigan termoyadroviy reaksiyani barqaror ushlab turish imkoniyatini ilk bor amalda isbotlashdan iborat.

Texnologik jarayon va xavfsizlik afzalliklari

Anʼanaviy atom elektr stansiyalaridan farqli oʻlaroq, Texatron ogʻir yadrolarning parchalanishiga emas, balki oʻta issiq plazmani magnit maydoni yordamida ushlab turish orqali amalga oshiriladigan sintez jarayoniga tayanadi. Mutaxassislarning taʼkidlashicha, bunday sxema uzoq vaqt saqlanadigan radioaktiv chiqindilar miqdorini keskin kamaytirish imkonini beradi. Bu esa texnologiyani ekologik jihatdan ancha xavfsiz va istiqbolli qiladi.

Sinovlar davomida muhandislar plazma harorati, zarralar zichligi va magnit tutib turish samaradorligini sinchkovlik bilan oʻlchaydilar. Agar ushbu bosqich muvaffaqiyatli yakunlansa, kompaniya elektr energiyasini ishlab chiqarishga oʻtadi. Dastlab energiya impulsli rejimda olinadi, bu esa kelajakda isteʼmolchilarni uzluksiz tok bilan taʼminlaydigan toʻliq quvvatli reaktor yaratish yoʻlidagi oraliq koʻprik vazifasini oʻtaydi.

Kelajakdagi qoʻllanish sohalari

American Fusion loyihasining oʻziga xos jihati shundaki, u anʼanaviy bugʻ turbinalaridan voz kechib, plazma energiyasini toʻgʻridan-toʻgʻri elektrga aylantirishni rejalashtirmoqda. Kompaniya hozirning oʻzida 5, 10 va 20 MW quvvatga ega ixcham qurilmalar hamda 100 MW quvvatli yirik reaktor loyihasi ustida ish olib bormoqda. Bunday ixcham modifikatsiyalar quyidagi sohalarda juda asqotishi mumkin:

  • Uzoq hududlardagi sanoat korxonalari va konlarni energiya bilan taʼminlash;
  • Harbiy obyektlar uchun mobil quvvat manbalari yaratish;
  • Maʼlumotlarni qayta ishlash markazlari (Data-center) uchun barqaror elektr yetkazib berish;
  • Olis aholi punktlarini avtonom energiya tizimiga oʻtkazish.
Kompaniya 2026-yil yakuniga qadar plazma tizimining asosiy sinovlarini tugatishni, texnologiyani patent bilan himoyalashni va tijoriy hamkorlar bilan muzokaralarni boshlashni maqsad qilgan. Barcha tajriba natijalari mustaqil ekspertlar tekshiruvidan oʻtgach, ochiq ilmiy nashrlarda eʼlon qilinishi vaʼda qilingan. Bu kabi loyihalar muvaffaqiyati nafaqat AQSH, balki butun dunyo, jumladan, energiya taqchilligiga yechim izlayotgan Oʻzbekiston kabi davlatlar uchun ham strategik ahamiyatga ega boʻlishi mumkin.

TexatronAmerican FusionTermoyadroEnergetikaTexnologiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Yevropa Oyni oʻrganish uchun ilk MAGPIE lunoxodini yaratishga 65 million yevro ajratdiYevropa Oyni oʻrganish uchun ilk MAGPIE lunoxodini yaratishga 65 million yevro ajratdiBugun, 20:59Specialized kompaniyasi yengil va oʻta kuchli S-Works Turbo Levo R elektromobilini taqdim etdiSpecialized kompaniyasi yengil va oʻta kuchli S-Works Turbo Levo R elektromobilini taqdim etdiBugun, 19:56Roskosmos Baykonurdan voz kechmaydi: Toʻqqizta Proton-M raketasi uchirilishi kutilmoqdaRoskosmos Baykonurdan voz kechmaydi: Toʻqqizta Proton-M raketasi uchirilishi kutilmoqdaBugun, 19:29Gigabyte kompaniyasi GeForce RTX 4090 kafolatidan voz kechdi: Sabablar noaniq qolmoqdaGigabyte kompaniyasi GeForce RTX 4090 kafolatidan voz kechdi: Sabablar noaniq qolmoqdaBugun, 18:51Sunʼiy intellekt markazlari elektr tarmoqlari uchun kutilmagan xavfga aylandiSunʼiy intellekt markazlari elektr tarmoqlari uchun kutilmagan xavfga aylandiBugun, 18:24Google tarixda ilk bor manfiy pul oqimini qayd etdi: Sabab — sunʼiy intellekt xarajatlariGoogle tarixda ilk bor manfiy pul oqimini qayd etdi: Sabab — sunʼiy intellekt xarajatlariBugun, 18:24
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob