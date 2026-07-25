Real Madrid Rodri transferiga yaqinlashmoqda va Yan Diomande uchun kurashga qoʻshildi

·0·Sport
Real Madrid Rodri transferiga yaqinlashmoqda va Yan Diomande uchun kurashga qoʻshildi

Yevropa futbolida transfer oynasi qizgʻin pallaga kirmoqda. Madridning Real Madrid klubi tarkibni kuchaytirish maqsadida bir vaqtning oʻzida bir nechta yirik bitimlar ustida ish boshladi. Xususan, klub Manchester Siti va Ispaniya terma jamoasi yulduzi Rodri bilan muzokaralarni faollashtirgan. The Athletic nashri tarqatgan maʼlumotlarga koʻra, "Qirollik klubi" ushbu yozgi transfer oynasida yarim himoyachini oʻz safiga qoʻshib olish uchun dastlabki aloqalarni oʻrnatgan. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Rodri ayni damda dunyoning eng kuchli tayanch yarim himoyachilaridan biri hisoblanadi. Biroq, uning transferi bilan bogʻliq vaziyat biroz murakkablashishi mumkin. Manchester Siti bosh murabbiyi Enzo Maresca oʻtkazilgan matbuot anjumanida futbolchining bel qismida jarrohlik amaliyoti oʻtkazilganini va u nomaʼlum muddatga safdan chiqqanini maʼlum qildi. Shunga qaramay, Real Madrid rahbariyati ispaniyalik futbolchini jamoaning kelajakdagi oʻzagi sifatida koʻrmoqda.

Yan Diomande uchun kurash va rad etilgan takliflar

Madridliklarning yana bir nishoni Kot-d'Ivuar terma jamoasi va Leypsig klubi yulduzi Yan Diomande boʻlib turibdi. Bild nashri xabariga koʻra, Real Madrid allaqachon futbolchining vakillari va Germaniya klubi bilan muzokaralarni boshlagan. Yosh vinger uchun kurash nihoyatda keskin kechmoqda, chunki u Yevropaning deyarli barcha grand jamoalari eʼtiborida turibdi.

Maʼlum qilinishicha, Liverpul ushbu futbolchi uchun 100 million yevrodan ortiq mablagʻ taklif qilgan, biroq Leypsig bu taklifni rad etgan. Shuningdek, Yan Diomande xizmatlariga Pari Sen-Jermen va Arsenal klublari ham jiddiy qiziqish bildirmoqda. Real Madrid ushbu raqobatda gʻolib chiqish uchun oʻzining nufuzi va moliyaviy imkoniyatlaridan foydalanishni koʻzlagan.

Transfer bozoridagi yana bir shov-shuvli xabar Arsenal bilan bogʻliq. Londonliklar Manchester Siti hujumchisi Julian Alvarezni qoʻlga kiritish maqsadida oʻz futbolchilaridan birini almashuv shartnomasiga kiritishni taklif qilmoqda. Bu transfer amalga oshsa, Angliya Premer-ligasidagi kuchlar nisbati sezilarli darajada oʻzgarishi mumkin.

Italiya A Seriyasidagi norozilik va transfer rejalari

Italiyaning Napoli klubida ham vaziyat tinch emas. Hujumchi Romelu Lukaku jamoada zaxira oʻyinchisi boʻlishni istamayapti. Uning agenti Federiko Pastorello Sky nashriga bergan intervyusida mijozining ambitsiyalari haqida gapirdi. Agentning soʻzlariga koʻra, Lukaku dunyoning eng yaxshi hujumchilaridan biri va u Rasmus Hojlundning ortida zaxirada qolishga rozi boʻlmaydi.

Ushbu transfer yangiliklari shuni koʻrsatmoqdaki, Yevropaning yetakchi klublari yangi mavsum oldidan tarkibni tubdan yangilashga kirishgan. Ayniqsa, Real Madridning Rodri va Yan Diomande kabi nomlar atrofidagi harakatlari jamoaning nafaqat Ispaniya, balki Chempionlar ligasida ham gegemonlikni saqlab qolish niyatida ekanligidan dalolat beradi. Yaqin kunlarda ushbu muzokaralarning yakuniy natijalari maʼlum boʻlishi kutilmoqda.

Real MadridRodriTransferlarFutbol YangiliklariManchester City
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Barselona klubi Spotify Camp Nou stadionidagi baxtsiz hodisa yuzasidan bayonot berdiBarselona klubi Spotify Camp Nou stadionidagi baxtsiz hodisa yuzasidan bayonot berdiBugun, 20:57Rodri uchun kurash: PSJ Manchester Siti yulduzini Real Madrid qoʻlidan tortib olmoqchiRodri uchun kurash: PSJ Manchester Siti yulduzini Real Madrid qoʻlidan tortib olmoqchiBugun, 20:18Arsenal Vinicius Junior transferi uchun kurashga qoʻshildi: Madridda shartnoma mojarosiArsenal Vinicius Junior transferi uchun kurashga qoʻshildi: Madridda shartnoma mojarosiBugun, 20:12Barselona Frenkie de Jong qaroridan xavotirda: Klub Ansu Fati ssenariysidan qoʻrqmoqdaBarselona Frenkie de Jong qaroridan xavotirda: Klub Ansu Fati ssenariysidan qoʻrqmoqdaBugun, 19:56Atletiko Madrid PSJ yulduzi Kang-in Lee transferini eʼlon qildi: Yangi 7-raqam egasiAtletiko Madrid PSJ yulduzi Kang-in Lee transferini eʼlon qildi: Yangi 7-raqam egasiBugun, 18:51«Real»da katta tozalash: ushbu besh futbolchiga tegilmaydi...«Real»da katta tozalash: ushbu besh futbolchiga tegilmaydi...Bugun, 18:47
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Fabio Kannavaro: "Bu hikoya tugamadi, faqat bitta afsusim bor"
Fabio Kannavaro: "Bu hikoya tugamadi, faqat bitta afsusim bor"
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi