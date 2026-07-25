Real Madrid Rodri transferiga yaqinlashmoqda va Yan Diomande uchun kurashga qoʻshildi
Yevropa futbolida transfer oynasi qizgʻin pallaga kirmoqda. Madridning Real Madrid klubi tarkibni kuchaytirish maqsadida bir vaqtning oʻzida bir nechta yirik bitimlar ustida ish boshladi. Xususan, klub Manchester Siti va Ispaniya terma jamoasi yulduzi Rodri bilan muzokaralarni faollashtirgan. The Athletic nashri tarqatgan maʼlumotlarga koʻra, "Qirollik klubi" ushbu yozgi transfer oynasida yarim himoyachini oʻz safiga qoʻshib olish uchun dastlabki aloqalarni oʻrnatgan. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Rodri ayni damda dunyoning eng kuchli tayanch yarim himoyachilaridan biri hisoblanadi. Biroq, uning transferi bilan bogʻliq vaziyat biroz murakkablashishi mumkin. Manchester Siti bosh murabbiyi Enzo Maresca oʻtkazilgan matbuot anjumanida futbolchining bel qismida jarrohlik amaliyoti oʻtkazilganini va u nomaʼlum muddatga safdan chiqqanini maʼlum qildi. Shunga qaramay, Real Madrid rahbariyati ispaniyalik futbolchini jamoaning kelajakdagi oʻzagi sifatida koʻrmoqda.
Yan Diomande uchun kurash va rad etilgan takliflarMadridliklarning yana bir nishoni Kot-d'Ivuar terma jamoasi va Leypsig klubi yulduzi Yan Diomande boʻlib turibdi. Bild nashri xabariga koʻra, Real Madrid allaqachon futbolchining vakillari va Germaniya klubi bilan muzokaralarni boshlagan. Yosh vinger uchun kurash nihoyatda keskin kechmoqda, chunki u Yevropaning deyarli barcha grand jamoalari eʼtiborida turibdi.
Maʼlum qilinishicha, Liverpul ushbu futbolchi uchun 100 million yevrodan ortiq mablagʻ taklif qilgan, biroq Leypsig bu taklifni rad etgan. Shuningdek, Yan Diomande xizmatlariga Pari Sen-Jermen va Arsenal klublari ham jiddiy qiziqish bildirmoqda. Real Madrid ushbu raqobatda gʻolib chiqish uchun oʻzining nufuzi va moliyaviy imkoniyatlaridan foydalanishni koʻzlagan.
Transfer bozoridagi yana bir shov-shuvli xabar Arsenal bilan bogʻliq. Londonliklar Manchester Siti hujumchisi Julian Alvarezni qoʻlga kiritish maqsadida oʻz futbolchilaridan birini almashuv shartnomasiga kiritishni taklif qilmoqda. Bu transfer amalga oshsa, Angliya Premer-ligasidagi kuchlar nisbati sezilarli darajada oʻzgarishi mumkin.
Italiya A Seriyasidagi norozilik va transfer rejalariItaliyaning Napoli klubida ham vaziyat tinch emas. Hujumchi Romelu Lukaku jamoada zaxira oʻyinchisi boʻlishni istamayapti. Uning agenti Federiko Pastorello Sky nashriga bergan intervyusida mijozining ambitsiyalari haqida gapirdi. Agentning soʻzlariga koʻra, Lukaku dunyoning eng yaxshi hujumchilaridan biri va u Rasmus Hojlundning ortida zaxirada qolishga rozi boʻlmaydi.
Ushbu transfer yangiliklari shuni koʻrsatmoqdaki, Yevropaning yetakchi klublari yangi mavsum oldidan tarkibni tubdan yangilashga kirishgan. Ayniqsa, Real Madridning Rodri va Yan Diomande kabi nomlar atrofidagi harakatlari jamoaning nafaqat Ispaniya, balki Chempionlar ligasida ham gegemonlikni saqlab qolish niyatida ekanligidan dalolat beradi. Yaqin kunlarda ushbu muzokaralarning yakuniy natijalari maʼlum boʻlishi kutilmoqda.
…