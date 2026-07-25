Arsenal Vinicius Junior transferi uchun kurashga qoʻshildi: Madridda shartnoma mojarosi
Londonning Arsenal klubi kutilmaganda Real Madrid yulduzi Vinicius Juniorni oʻz safiga qoʻshib olish uchun asosiy daʼvogarlardan biriga aylandi. Braziliyalik hujumchining Ispaniya poytaxtidagi kelajagi soʻroq ostida qolayotgani fonida, Angliya chempionlari ushbu vaziyatni diqqat bilan kuzatib bormoqda. „Kanonirlar“ jahon darajasidagi yulduzni transfer qilish orqali hujum chizigʻini yanada kuchaytirishni maqsad qilgan. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
The Athletic nashri xabariga koʻra, agar 26 yoshli futbolchi Real Madrid bilan yangi mehnat shartnomasi borasida kelisha olmasa, Arsenal uni sotib olish boʻyicha rasmiy taklif tayyorlaydi. Vinicius Madrid klubida sakkiz mavsum davomida toʻp surib, jahonning eng xavfli hujumchilaridan biriga aylandi. Biroq, uning amaldagi shartnomasi yakunlanishiga atigi 12 oy qolgani transfer bozorida katta shov-shuvga sabab boʻlmoqda.
Hozircha klublar oʻrtasida rasmiy muzokaralar boshlanmagan boʻlsa-da, London klubi rahbariyati ushbu transfer gʻoyasini toʻliq qoʻllab-quvvatlagan. Arsenal mutasaddilari Real Madrid oʻz yulduzini kelasi yili tekinga qoʻyib yubormaslik uchun uni joriy transfer oynasida sotishga qaror qilsa, darhol harakatga tushishga tayyor.
Maosh borasidagi kelishmovchilik va moliyaviy muammolarOK Diario maʼlumotlariga koʻra, Vinicius Junior va Real Madrid oʻrtasidagi muzokaralar boshi berk koʻchaga kirib qolgan. Futbolchi yiliga sof 20 million yevro maosh talab qilmoqda. „Qirollik klubi“ esa jamoaning umumiy maoshlar tizimi va moliyaviy barqarorligini saqlab qolish maqsadida braziliyalik yulduzga bunday katta mablagʻ toʻlashga ikkilanmoqda.
Vaziyatni yanada murakkablashtirayotgan omillardan biri — kelasi mavsumda futbolchiga toʻlanishi kerak boʻlgan katta miqdordagi sodiqlik bonusidir. Real Madrid rahbariyati bunday xarajatlardan qochish va iqtisodiy foyda koʻrish uchun Viniciusni transferga qoʻyish variantini ham koʻrib chiqishi mumkin.
Vinicius Junior 2018-yilda Flamengodan kelib qoʻshilganidan buyon Madrid klubining ajralmas boʻlagiga aylandi. U 2025-26-yilgi mavsumda barcha musobaqalarda 22 ta gol urishga muvaffaq boʻldi. Shuningdek, u Braziliya terma jamoasi safida Jahon chempionatida ham samarali oʻyin koʻrsatib, 5 ta uchrashuvda 4 ta gol muallifiga aylandi.
Arsenalning yangi ambitsiyalariAngliya Premer-ligasida gʻolib chiqqan Mikel Arteta jamoaning oʻsishdan toʻxtab qolishini istamaydi. Vinicius kabi tajribali va sovrindor futbolchining tarkibga qoʻshilishi Arsenalga Yevropa maydonlarida mutlaq ustunlik taqdim etishi mumkin. Futbolchining Chempionlar ligasidagi boy tajribasi London klubi uchun juda qadrli hisoblanadi.
Vinicius Junior Real Madrid safida jami 375 ta oʻyinda maydonga tushib, 128 ta gol va 100 ta golli uzatmani amalga oshirgan. Uning sovrinlar javonidan uchta La Liga chempionligi, ikkita Chempionlar ligasi kubogi va Ispaniya kubogi oʻrin olgan. Goal.com nashrining taʼkidlashicha, aynan mana shu gʻoliblik ruhiyati „kanonirlar“ga yetishmayotgan soʻnggi boʻlak boʻlishi mumkin.
…