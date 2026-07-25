Arsenal Vinicius Junior transferi uchun kurashga qoʻshildi: Madridda shartnoma mojarosi

·27·Sport
Arsenal Vinicius Junior transferi uchun kurashga qoʻshildi: Madridda shartnoma mojarosi

Londonning Arsenal klubi kutilmaganda Real Madrid yulduzi Vinicius Juniorni oʻz safiga qoʻshib olish uchun asosiy daʼvogarlardan biriga aylandi. Braziliyalik hujumchining Ispaniya poytaxtidagi kelajagi soʻroq ostida qolayotgani fonida, Angliya chempionlari ushbu vaziyatni diqqat bilan kuzatib bormoqda. „Kanonirlar“ jahon darajasidagi yulduzni transfer qilish orqali hujum chizigʻini yanada kuchaytirishni maqsad qilgan. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

The Athletic nashri xabariga koʻra, agar 26 yoshli futbolchi Real Madrid bilan yangi mehnat shartnomasi borasida kelisha olmasa, Arsenal uni sotib olish boʻyicha rasmiy taklif tayyorlaydi. Vinicius Madrid klubida sakkiz mavsum davomida toʻp surib, jahonning eng xavfli hujumchilaridan biriga aylandi. Biroq, uning amaldagi shartnomasi yakunlanishiga atigi 12 oy qolgani transfer bozorida katta shov-shuvga sabab boʻlmoqda.

Hozircha klublar oʻrtasida rasmiy muzokaralar boshlanmagan boʻlsa-da, London klubi rahbariyati ushbu transfer gʻoyasini toʻliq qoʻllab-quvvatlagan. Arsenal mutasaddilari Real Madrid oʻz yulduzini kelasi yili tekinga qoʻyib yubormaslik uchun uni joriy transfer oynasida sotishga qaror qilsa, darhol harakatga tushishga tayyor.

Maosh borasidagi kelishmovchilik va moliyaviy muammolar

OK Diario maʼlumotlariga koʻra, Vinicius Junior va Real Madrid oʻrtasidagi muzokaralar boshi berk koʻchaga kirib qolgan. Futbolchi yiliga sof 20 million yevro maosh talab qilmoqda. „Qirollik klubi“ esa jamoaning umumiy maoshlar tizimi va moliyaviy barqarorligini saqlab qolish maqsadida braziliyalik yulduzga bunday katta mablagʻ toʻlashga ikkilanmoqda.

Vaziyatni yanada murakkablashtirayotgan omillardan biri — kelasi mavsumda futbolchiga toʻlanishi kerak boʻlgan katta miqdordagi sodiqlik bonusidir. Real Madrid rahbariyati bunday xarajatlardan qochish va iqtisodiy foyda koʻrish uchun Viniciusni transferga qoʻyish variantini ham koʻrib chiqishi mumkin.

Vinicius Junior 2018-yilda Flamengodan kelib qoʻshilganidan buyon Madrid klubining ajralmas boʻlagiga aylandi. U 2025-26-yilgi mavsumda barcha musobaqalarda 22 ta gol urishga muvaffaq boʻldi. Shuningdek, u Braziliya terma jamoasi safida Jahon chempionatida ham samarali oʻyin koʻrsatib, 5 ta uchrashuvda 4 ta gol muallifiga aylandi.

Arsenalning yangi ambitsiyalari

Angliya Premer-ligasida gʻolib chiqqan Mikel Arteta jamoaning oʻsishdan toʻxtab qolishini istamaydi. Vinicius kabi tajribali va sovrindor futbolchining tarkibga qoʻshilishi Arsenalga Yevropa maydonlarida mutlaq ustunlik taqdim etishi mumkin. Futbolchining Chempionlar ligasidagi boy tajribasi London klubi uchun juda qadrli hisoblanadi.

Vinicius Junior Real Madrid safida jami 375 ta oʻyinda maydonga tushib, 128 ta gol va 100 ta golli uzatmani amalga oshirgan. Uning sovrinlar javonidan uchta La Liga chempionligi, ikkita Chempionlar ligasi kubogi va Ispaniya kubogi oʻrin olgan. Goal.com nashrining taʼkidlashicha, aynan mana shu gʻoliblik ruhiyati „kanonirlar“ga yetishmayotgan soʻnggi boʻlak boʻlishi mumkin.

ArsenalReal MadridVinicius JuniorTransferFutbol
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Rodri uchun kurash: PSJ Manchester Siti yulduzini Real Madrid qoʻlidan tortib olmoqchiRodri uchun kurash: PSJ Manchester Siti yulduzini Real Madrid qoʻlidan tortib olmoqchiBugun, 20:18Barselona Frenkie de Jong qaroridan xavotirda: Klub Ansu Fati ssenariysidan qoʻrqmoqdaBarselona Frenkie de Jong qaroridan xavotirda: Klub Ansu Fati ssenariysidan qoʻrqmoqdaBugun, 19:56Atletiko Madrid PSJ yulduzi Kang-in Lee transferini eʼlon qildi: Yangi 7-raqam egasiAtletiko Madrid PSJ yulduzi Kang-in Lee transferini eʼlon qildi: Yangi 7-raqam egasiBugun, 18:51«Real»da katta tozalash: ushbu besh futbolchiga tegilmaydi...«Real»da katta tozalash: ushbu besh futbolchiga tegilmaydi...Bugun, 18:47«Real»ning yashirin yurishi: 120 mln yevrolik transfer yaqinmi?«Real»ning yashirin yurishi: 120 mln yevrolik transfer yaqinmi?Bugun, 18:41Salma Paralluelo Barselonani tark etib Lion safiga koʻchib oʻtdiSalma Paralluelo Barselonani tark etib Lion safiga koʻchib oʻtdiBugun, 18:38
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Fabio Kannavaro: "Bu hikoya tugamadi, faqat bitta afsusim bor"
Fabio Kannavaro: "Bu hikoya tugamadi, faqat bitta afsusim bor"
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi