Mashhur “Jungli qonunlari” hind filmi haqida siz bilmagan qiziqarli ma’lumotlar (video)

·26·Madaniyat
Mashhur “Jungli qonunlari” hind filmi haqida siz bilmagan qiziqarli ma’lumotlar (video)

Ko‘pchilik sevib tomosha qilgan “Jungli qonunlari” hind filmi aslida 1991 yilda Hindiston va O‘zbekiston kinematografchilari hamkorligida suratga olingan. Filmning bir qator sahnalari O‘zbekiston hududida tasvirga olingani uni o‘sha davrning eng noyob xalqaro loyihalaridan biriga aylantirgan.

Kartinada hind kinosi afsonasi Mithun Chakraborti o‘zbekistonlik mashhur aktyorlar Husan Sharipov va Obid Asomov bilan bir sahnada rol ijro etgan. Bu esa filmni o‘zbek tomoshabinlari uchun yanada qiziqarli va unutilmas qilgan.

Toshkentdagi taniqli binolar va insonlar aks etgan uch xil tasvir.

Film syujeti muhabbat, do‘stlik, xiyonat va adolat uchun kurash mavzulari atrofida rivojlanadi. Ta’sirli voqealar, jangovar sahnalar va hissiyotlarga boy lavhalar tufayli “Jungli qonunlari” nafaqat Hindistonda, balki O‘zbekistonda ham katta shuhrat qozongan.

Oradan yillar o‘tgan bo‘lsa-da, ushbu film hanuzgacha ko‘plab tomoshabinlar tomonidan iliq xotiralar bilan esga olinadi. Ayniqsa, hind va o‘zbek aktyorlarining bir filmda birlashgani kino ixlosmandlari uchun tarixiy hamkorlik namunalaridan biri sifatida qadrlanadi.

Mithun ChakrabortyKhusan SharipovObid AsomovHindistonO'zbekiston
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Jennifer Lopes 57 yoshni qarshi oldiJennifer Lopes 57 yoshni qarshi oldiBugun, 19:49Botir Qodirovning yangi qo‘shig‘i muxlislar e’tiborini qozondi (video)Botir Qodirovning yangi qo‘shig‘i muxlislar e’tiborini qozondi (video)Bugun, 18:37Afra Sarachog‘luning yangi sevgisi haqida mish-mishlar kuchaydiAfra Sarachog‘luning yangi sevgisi haqida mish-mishlar kuchaydiBugun, 17:08Aktrisa Dilnoza Habibullayeva 26 yoshini nishonladi (video)Aktrisa Dilnoza Habibullayeva 26 yoshini nishonladi (video)Bugun, 16:07Amir Xon nega Juhi Chavla bilan 7 yil gaplashmagan?Amir Xon nega Juhi Chavla bilan 7 yil gaplashmagan?Bugun, 15:58Xivada uch kunlik katta bayram: asosiy "syurpriz" 8 avgustdaXivada uch kunlik katta bayram: asosiy "syurpriz" 8 avgustdaBugun, 15:31
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Madaniyat yangiliklar

Abbosbek Fayzullayev qaysi viloyatga kuyov bo‘layotgani ma’lum bo‘ldi
Abbosbek Fayzullayev qaysi viloyatga kuyov bo‘layotgani ma’lum bo‘ldi
Shohruh Mirzo va Oyshaxon ilk bor farzandli bo‘lishdi
Shohruh Mirzo va Oyshaxon ilk bor farzandli bo‘lishdi
San’atni eng mashhur davrida tark etgan Gulchehra Eshonqulova 45 yoshda
San’atni eng mashhur davrida tark etgan Gulchehra Eshonqulova 45 yoshda
140 kilodan 70 kiloga ozgan Muborak Abdullayeva ijodga qaytdi
140 kilodan 70 kiloga ozgan Muborak Abdullayeva ijodga qaytdi
Abbosbek Fayzullayev to‘yidagi onalarga gul berish va kuyov otish an’anasi diqqatni tortdi (video)
Abbosbek Fayzullayev to‘yidagi onalarga gul berish va kuyov otish an’anasi diqqatni tortdi (video)
Abbosbek Fayzullayevning to‘yidan ilk lavhalar tarqaldi (video)
Abbosbek Fayzullayevning to‘yidan ilk lavhalar tarqaldi (video)
Madaniyat vaziri Ozodbek Nazarbekovning tadbirdagi raqsi ijtimoiy tarmoqlarda muhokama uyg‘otdi
Madaniyat vaziri Ozodbek Nazarbekovning tadbirdagi raqsi ijtimoiy tarmoqlarda muhokama uyg‘otdi
Yulduz Turdiyeva va afg‘on xonandasi Qais Ulfat dueti yana e’tibor markazida (video)
Yulduz Turdiyeva va afg‘on xonandasi Qais Ulfat dueti yana e’tibor markazida (video)