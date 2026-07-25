Mashhur “Jungli qonunlari” hind filmi haqida siz bilmagan qiziqarli ma’lumotlar (video)
Ko‘pchilik sevib tomosha qilgan “Jungli qonunlari” hind filmi aslida 1991 yilda Hindiston va O‘zbekiston kinematografchilari hamkorligida suratga olingan. Filmning bir qator sahnalari O‘zbekiston hududida tasvirga olingani uni o‘sha davrning eng noyob xalqaro loyihalaridan biriga aylantirgan.
Kartinada hind kinosi afsonasi Mithun Chakraborti o‘zbekistonlik mashhur aktyorlar Husan Sharipov va Obid Asomov bilan bir sahnada rol ijro etgan. Bu esa filmni o‘zbek tomoshabinlari uchun yanada qiziqarli va unutilmas qilgan.
Film syujeti muhabbat, do‘stlik, xiyonat va adolat uchun kurash mavzulari atrofida rivojlanadi. Ta’sirli voqealar, jangovar sahnalar va hissiyotlarga boy lavhalar tufayli “Jungli qonunlari” nafaqat Hindistonda, balki O‘zbekistonda ham katta shuhrat qozongan.
Oradan yillar o‘tgan bo‘lsa-da, ushbu film hanuzgacha ko‘plab tomoshabinlar tomonidan iliq xotiralar bilan esga olinadi. Ayniqsa, hind va o‘zbek aktyorlarining bir filmda birlashgani kino ixlosmandlari uchun tarixiy hamkorlik namunalaridan biri sifatida qadrlanadi.
…