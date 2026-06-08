Joze Mourinio "Real"ga qaytishini rasman tasdiqladi...

·166·Sport
Joze Mourinio "Real"ga qaytishini rasman tasdiqladi...

Portugaliyalik mashhur mutaxassis Joze Mourinio Madridning “Real” klubiga qaytishini tasdiqladi. Futbol olamida bir necha kundan buyon muhokama qilinayotgan xabar endi murabbiyning o‘zi tomonidan ham ochiq aytildi. Demak, “Qirollik klubi”da yana Mourinio davri boshlanish arafasida.

Ma’lum qilinishicha, Joze yaqin vaqt ichida “Benfika”dagi faoliyatini yakunlaydi va rasman “Real” bosh murabbiyi sifatida ish boshlaydi. Bu qaror Florentino Peresning klub prezidentligi saylovidagi g‘alabasidan keyin yanada aniqlashdi.

Peres avvalroq saylovda g‘alaba qozongan taqdirda Mourinioni Madridga qaytarishini bildirgan edi. U va’dasini uzoq kuttirmadi. Saylov natijalaridan keyin portugaliyalik mutaxassisning nomi “Real” bosh murabbiyligi bilan yana jiddiy bog‘lana boshladi.

Mourinioning o‘zi ham Peresni g‘alaba bilan tabriklab, yaqin orada “Qirollik klubi” boshqaruviga qaytishini tasdiqladi.

“Ha, albatta, men “Real” bosh murabbiyi bo‘laman”, — dedi Joze.

Bu qisqa, ammo juda kuchli bayonot Madrid muxlislari uchun katta signal bo‘ldi. Chunki Mourinio nomi “Real” tarixida alohida o‘rin tutadi. U avval ham 2010–2013 yillar oralig‘ida madridliklarni boshqargan va o‘sha davrda klubda juda shiddatli, keskin va natijalarga boy bosqichni boshlab bergan edi.

Mourinio birinchi davrida “Real” bilan Ispaniya chempionati, mamlakat kubogi va Superkubogini qo‘lga kiritgan. Uning jamoasi o‘sha paytda kuchli xarakter, tezkor qarshi hujumlar, qattiq intizom va raqibga doimiy bosim o‘tkazishi bilan ajralib turardi.

Albatta, Mourinioning Madriddagi avvalgi faoliyati faqat sovrinlar bilan emas, balki kuchli emotsiyalar, katta bahslar va kiyinish xonasidagi keskin muhit bilan ham esda qolgan. Ammo portugaliyalik murabbiy qayerda ishlamasin, u yerda befarqlik bo‘lmaydi. U jamoaga xarakter, g‘alabaga ochlik va doimiy raqobat olib kiradi.

“Real” uchun bu qaytish juda muhim qaror bo‘lishi mumkin. Klubda yangi sport loyihasi boshlanmoqda, Peres 2030 yilgacha prezidentlikni davom ettiradi va endi u yana katta g‘alabalar uchun tajribali, bosimdan qo‘rqmaydigan murabbiyga ishonch bildirmoqda.

Mourinio esa aynan shunday mutaxassis. U katta yulduzlar bilan ishlashni, katta klublar bosimini ko‘tarishni va hal qiluvchi o‘yinlarda ruhiy ustunlik yaratishni yaxshi biladi. “Real” kabi klubda bu sifatlar juda muhim.

Endi asosiy savol — Mourinio bu safar qanday “Real” quradi? U avvalgiday qattiq, tezkor va natijaga yo‘naltirilgan jamoa yaratadimi yoki zamonaviy futbol talablariga mos ravishda yangi yondashuv tanlaydimi? Bu savolga javobni kelasi mavsumda maydon beradi.

Portugaliyalik mutaxassisning qaytishi futbolchilar tarkibiga ham ta’sir qilishi mumkin. Mourinio o‘z talablariga javob beradigan, xarakterli, jismonan tayyor va maydonda oxirigacha kurashadigan futbolchilarni qadrlaydi. Shu bois yozgi transfer oynasida “Real”da bir qator o‘zgarishlar bo‘lishi ehtimoldan xoli emas.

Madridlik muxlislar esa hozir ikki hissiyot orasida: bir tomonda Mourinioning g‘alabali tajribasi, ikkinchi tomonda uning doimiy keskinligi. Ammo bir narsa aniq — Joze qaytsa, futbol olami yana “Real” atrofidagi voqealarni diqqat bilan kuzatadi.

“Qirollik klubi” uchun bu oddiy murabbiy tayinlovi emas. Bu katta xarakterli shaxsning katta sahnaga qaytishi. Peres va Mourinio tandemi yana ishga tushsa, Madridda tinch yoz bo‘lmasligi aniq.

Joze Mourinio “Real”ga qaytishini tasdiqladi. Endi esa navbat rasmiy e’lon, yangi shtab, transfer rejalari va eng muhimi — maydondagi natijalarga. Madridda yangi bob ochilmoqda, bu bobda intriga, bosim va katta umidlar yetarlicha bo‘ladi.

Jozé MouriniyoRealMadridFlorentino PeresBenfika
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Marc Cucurella JCh-2026 gʻolibligi uchun sochlarini qurbon qilishi mumkinMarc Cucurella JCh-2026 gʻolibligi uchun sochlarini qurbon qilishi mumkinBugun, 07:53«Barselona» shvetsiyalik futbolchisini Angliyaga ijaraga berishi mumkin«Barselona» shvetsiyalik futbolchisini Angliyaga ijaraga berishi mumkinBugun, 07:40Lamine Yamal va Nico Williams Jahon chempionati oldidan safga qaytmoqdaLamine Yamal va Nico Williams Jahon chempionati oldidan safga qaytmoqdaBugun, 06:16Joze Mourinio "Real"ga qaytdi: Madridda yangi davr boshlandiJoze Mourinio "Real"ga qaytdi: Madridda yangi davr boshlandiBugun, 04:45Kolumbiya Iordaniyani mag‘lub etib O‘zbekiston bilan o‘yinga hozirlik ko‘rdiKolumbiya Iordaniyani mag‘lub etib O‘zbekiston bilan o‘yinga hozirlik ko‘rdiBugun, 04:39“Bavariya” klubi prezidenti Oliseni "Real"ga sotmasligini ochiq bildirdi“Bavariya” klubi prezidenti Oliseni "Real"ga sotmasligini ochiq bildirdiBugun, 04:18
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Sindarov va Kasparov uchrashuvi avlodlar ramziga aylandi
Sindarov va Kasparov uchrashuvi avlodlar ramziga aylandi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
Harry Kane penaltini nega aniq amalga oshira olmadi? "Iflos oʻyin" fosh boʻldi
Harry Kane penaltini nega aniq amalga oshira olmadi? "Iflos oʻyin" fosh boʻldi
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)