Joze Mourinio "Real"ga qaytishini rasman tasdiqladi...
Portugaliyalik mashhur mutaxassis Joze Mourinio Madridning “Real” klubiga qaytishini tasdiqladi. Futbol olamida bir necha kundan buyon muhokama qilinayotgan xabar endi murabbiyning o‘zi tomonidan ham ochiq aytildi. Demak, “Qirollik klubi”da yana Mourinio davri boshlanish arafasida.
Ma’lum qilinishicha, Joze yaqin vaqt ichida “Benfika”dagi faoliyatini yakunlaydi va rasman “Real” bosh murabbiyi sifatida ish boshlaydi. Bu qaror Florentino Peresning klub prezidentligi saylovidagi g‘alabasidan keyin yanada aniqlashdi.
Peres avvalroq saylovda g‘alaba qozongan taqdirda Mourinioni Madridga qaytarishini bildirgan edi. U va’dasini uzoq kuttirmadi. Saylov natijalaridan keyin portugaliyalik mutaxassisning nomi “Real” bosh murabbiyligi bilan yana jiddiy bog‘lana boshladi.
Mourinioning o‘zi ham Peresni g‘alaba bilan tabriklab, yaqin orada “Qirollik klubi” boshqaruviga qaytishini tasdiqladi.
“Ha, albatta, men “Real” bosh murabbiyi bo‘laman”, — dedi Joze.
Bu qisqa, ammo juda kuchli bayonot Madrid muxlislari uchun katta signal bo‘ldi. Chunki Mourinio nomi “Real” tarixida alohida o‘rin tutadi. U avval ham 2010–2013 yillar oralig‘ida madridliklarni boshqargan va o‘sha davrda klubda juda shiddatli, keskin va natijalarga boy bosqichni boshlab bergan edi.
Mourinio birinchi davrida “Real” bilan Ispaniya chempionati, mamlakat kubogi va Superkubogini qo‘lga kiritgan. Uning jamoasi o‘sha paytda kuchli xarakter, tezkor qarshi hujumlar, qattiq intizom va raqibga doimiy bosim o‘tkazishi bilan ajralib turardi.
Albatta, Mourinioning Madriddagi avvalgi faoliyati faqat sovrinlar bilan emas, balki kuchli emotsiyalar, katta bahslar va kiyinish xonasidagi keskin muhit bilan ham esda qolgan. Ammo portugaliyalik murabbiy qayerda ishlamasin, u yerda befarqlik bo‘lmaydi. U jamoaga xarakter, g‘alabaga ochlik va doimiy raqobat olib kiradi.
“Real” uchun bu qaytish juda muhim qaror bo‘lishi mumkin. Klubda yangi sport loyihasi boshlanmoqda, Peres 2030 yilgacha prezidentlikni davom ettiradi va endi u yana katta g‘alabalar uchun tajribali, bosimdan qo‘rqmaydigan murabbiyga ishonch bildirmoqda.
Mourinio esa aynan shunday mutaxassis. U katta yulduzlar bilan ishlashni, katta klublar bosimini ko‘tarishni va hal qiluvchi o‘yinlarda ruhiy ustunlik yaratishni yaxshi biladi. “Real” kabi klubda bu sifatlar juda muhim.
Endi asosiy savol — Mourinio bu safar qanday “Real” quradi? U avvalgiday qattiq, tezkor va natijaga yo‘naltirilgan jamoa yaratadimi yoki zamonaviy futbol talablariga mos ravishda yangi yondashuv tanlaydimi? Bu savolga javobni kelasi mavsumda maydon beradi.
Portugaliyalik mutaxassisning qaytishi futbolchilar tarkibiga ham ta’sir qilishi mumkin. Mourinio o‘z talablariga javob beradigan, xarakterli, jismonan tayyor va maydonda oxirigacha kurashadigan futbolchilarni qadrlaydi. Shu bois yozgi transfer oynasida “Real”da bir qator o‘zgarishlar bo‘lishi ehtimoldan xoli emas.
Madridlik muxlislar esa hozir ikki hissiyot orasida: bir tomonda Mourinioning g‘alabali tajribasi, ikkinchi tomonda uning doimiy keskinligi. Ammo bir narsa aniq — Joze qaytsa, futbol olami yana “Real” atrofidagi voqealarni diqqat bilan kuzatadi.
“Qirollik klubi” uchun bu oddiy murabbiy tayinlovi emas. Bu katta xarakterli shaxsning katta sahnaga qaytishi. Peres va Mourinio tandemi yana ishga tushsa, Madridda tinch yoz bo‘lmasligi aniq.
Joze Mourinio “Real”ga qaytishini tasdiqladi. Endi esa navbat rasmiy e’lon, yangi shtab, transfer rejalari va eng muhimi — maydondagi natijalarga. Madridda yangi bob ochilmoqda, bu bobda intriga, bosim va katta umidlar yetarlicha bo‘ladi.
…