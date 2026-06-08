Lamine Yamal va Nico Williams Jahon chempionati oldidan safga qaytmoqda

·55·Sport
Lamine Yamal va Nico Williams Jahon chempionati oldidan safga qaytmoqda

Ispaniya terma jamoasining yosh yulduzlari Lamine Yamal va Nico Williams Jahon chempionati startiga qadar toʻliq sogʻayib ulgurishadi. Jamoa bosh murabbiyi Luis de la Fuente har ikki vinger 16-iyun kuni Kabo-Verdega qarshi boʻlib oʻtadigan ochilish oʻyinida ishtirok etishini tasdiqladi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Barselona vingeri Lamine Yamal va Atletik Bilbao hujumchisi Nico Williams son qismidagi jarohat sababli dushanba kuni Pueblada Peruga qarshi oʻtkaziladigan soʻnggi nazorat bahsini oʻtkazib yuborishadi. Shuningdek, Osasuna vakili Víctor Muñoz ham Atlantadagi oʻyingacha safga qaytishi kutilmoqda.

"Ularning biz bilan emasligi achinarli, biroq tibbiy shtab va fitnes murabbiylari ularni AQSHdagi qarorgohda qoldirishni maslahat berishdi", — dedi Luis de la Fuente. Murabbiyning qoʻshimcha qilishicha, har uchala futbolchi turnirning ilk bahsida maydonga tushishga tayyor boʻladi.

Aprel oyi oxirida Barselona safida jarohat olgan Lamine Yamal Ispaniya hujum chizigʻining asosiy figurasi hisoblanadi. Nico Williams ham 2024-yilgi Yevropa chempionatidagi gʻalabada muhim rol oʻynagan edi. Yamalsiz oʻtgan oʻrtoqlik uchrashuvida Ispaniya Iroq bilan 1:1 hisobida durang oʻynadi.

Amaldagi Yevropa chempionlari Jahon chempionati guruh bosqichida Kabo-Verde, Saudiya Arabistoni va Urugvay terma jamoalariga qarshi bahs olib borishadi.

IspaniyaLamine YamalNico WilliamsJahon ChempionatiFutbol
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Marc Cucurella JCh-2026 gʻolibligi uchun sochlarini qurbon qilishi mumkinMarc Cucurella JCh-2026 gʻolibligi uchun sochlarini qurbon qilishi mumkinBugun, 07:53«Barselona» shvetsiyalik futbolchisini Angliyaga ijaraga berishi mumkin«Barselona» shvetsiyalik futbolchisini Angliyaga ijaraga berishi mumkinBugun, 07:40Joze Mourinio "Real"ga qaytishini rasman tasdiqladi...Joze Mourinio "Real"ga qaytishini rasman tasdiqladi...Bugun, 05:52Joze Mourinio "Real"ga qaytdi: Madridda yangi davr boshlandiJoze Mourinio "Real"ga qaytdi: Madridda yangi davr boshlandiBugun, 04:45Kolumbiya Iordaniyani mag‘lub etib O‘zbekiston bilan o‘yinga hozirlik ko‘rdiKolumbiya Iordaniyani mag‘lub etib O‘zbekiston bilan o‘yinga hozirlik ko‘rdiBugun, 04:39“Bavariya” klubi prezidenti Oliseni "Real"ga sotmasligini ochiq bildirdi“Bavariya” klubi prezidenti Oliseni "Real"ga sotmasligini ochiq bildirdiBugun, 04:18
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Sindarov va Kasparov uchrashuvi avlodlar ramziga aylandi
Sindarov va Kasparov uchrashuvi avlodlar ramziga aylandi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
Harry Kane penaltini nega aniq amalga oshira olmadi? "Iflos oʻyin" fosh boʻldi
Harry Kane penaltini nega aniq amalga oshira olmadi? "Iflos oʻyin" fosh boʻldi
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)