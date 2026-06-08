Lamine Yamal va Nico Williams Jahon chempionati oldidan safga qaytmoqda
Ispaniya terma jamoasining yosh yulduzlari Lamine Yamal va Nico Williams Jahon chempionati startiga qadar toʻliq sogʻayib ulgurishadi. Jamoa bosh murabbiyi Luis de la Fuente har ikki vinger 16-iyun kuni Kabo-Verdega qarshi boʻlib oʻtadigan ochilish oʻyinida ishtirok etishini tasdiqladi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Barselona vingeri Lamine Yamal va Atletik Bilbao hujumchisi Nico Williams son qismidagi jarohat sababli dushanba kuni Pueblada Peruga qarshi oʻtkaziladigan soʻnggi nazorat bahsini oʻtkazib yuborishadi. Shuningdek, Osasuna vakili Víctor Muñoz ham Atlantadagi oʻyingacha safga qaytishi kutilmoqda.
"Ularning biz bilan emasligi achinarli, biroq tibbiy shtab va fitnes murabbiylari ularni AQSHdagi qarorgohda qoldirishni maslahat berishdi", — dedi Luis de la Fuente. Murabbiyning qoʻshimcha qilishicha, har uchala futbolchi turnirning ilk bahsida maydonga tushishga tayyor boʻladi.
Aprel oyi oxirida Barselona safida jarohat olgan Lamine Yamal Ispaniya hujum chizigʻining asosiy figurasi hisoblanadi. Nico Williams ham 2024-yilgi Yevropa chempionatidagi gʻalabada muhim rol oʻynagan edi. Yamalsiz oʻtgan oʻrtoqlik uchrashuvida Ispaniya Iroq bilan 1:1 hisobida durang oʻynadi.
Amaldagi Yevropa chempionlari Jahon chempionati guruh bosqichida Kabo-Verde, Saudiya Arabistoni va Urugvay terma jamoalariga qarshi bahs olib borishadi.
…