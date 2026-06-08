Lamine Yamal nima uchun qoʻliga bogʻich taqib yurishini ochiqladi
Barselona va Ispaniya terma jamoasining yosh yulduzi Lamine Yamal nima sababdan har bir oʻyinda qoʻliga bogʻich taqib maydonga tushishi haqidagi sirni ochiqladi. Futbol olamida oʻzining yorqin oʻyinlari bilan tanilgan iqtidor egasi, bu odat kutilmagan voqea va Real Madrid afsonasiga boʻlgan hurmat tufayli paydo boʻlganini tan oldi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Oʻzining YouTube kanaliga bergan intervyusida La Masia tarbiyalanuvchisi ushbu bogʻichning tarixi ogʻriqli boshlanganini soʻzlab berdi. «Men PlayStation oʻynayotganimda televizorga urib yubordim va barmoqlarimni shikastlab oldim, ular qattiq shishib ketdi», — deya tan oldi Yamal. Shish qaytgach esa u ushbu koʻrinishni Karim Benzema sharafiga saqlab qolishga qaror qilgan.
«Oʻshandan beri qoʻlimni bogʻlab yuribman. Bu menga oʻzimni xuddi Karim Benzema kabi his qilishimga yordam beradi. Biz KB9 haqida hazillashdik va men buni qoldirishga qaror qildim, nazarimda bu juda ajoyib koʻrinadi», — deya qoʻshimcha qildi yosh hujumchi. Shuningdek, u 2026-yilgi Jahon chempionatida gʻolib chiqsa, soqol-moʻylovini oʻstirishga va muxlislarga sovgʻalar ulashishga vaʼda berdi.
Yamal 2025-yilgi Oltin toʻp sovrini uchun kurashda sobiq jamoadoshi Ousmane Dembelega imkoniyatni boy bergani haqida ham toʻxtalib oʻtdi. Uning soʻzlariga koʻra, bu magʻlubiyat uning shaxsiy rivojlanishi uchun foydali boʻlgan. «Oʻshanda hali yosh edim va Oltin toʻp yutish nima ekanligini toʻliq anglamasdim. Dembelening gʻalabasi men uchun yaxshi boʻldi, u menga inson sifatida oʻsishimga yordam bergan», — dedi Lamine Yamal.
…