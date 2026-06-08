Lamine Yamal nima uchun qoʻliga bogʻich taqib yurishini ochiqladi

·84·Sport
Lamine Yamal nima uchun qoʻliga bogʻich taqib yurishini ochiqladi

Barselona va Ispaniya terma jamoasining yosh yulduzi Lamine Yamal nima sababdan har bir oʻyinda qoʻliga bogʻich taqib maydonga tushishi haqidagi sirni ochiqladi. Futbol olamida oʻzining yorqin oʻyinlari bilan tanilgan iqtidor egasi, bu odat kutilmagan voqea va Real Madrid afsonasiga boʻlgan hurmat tufayli paydo boʻlganini tan oldi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Oʻzining YouTube kanaliga bergan intervyusida La Masia tarbiyalanuvchisi ushbu bogʻichning tarixi ogʻriqli boshlanganini soʻzlab berdi. «Men PlayStation oʻynayotganimda televizorga urib yubordim va barmoqlarimni shikastlab oldim, ular qattiq shishib ketdi», — deya tan oldi Yamal. Shish qaytgach esa u ushbu koʻrinishni Karim Benzema sharafiga saqlab qolishga qaror qilgan.

«Oʻshandan beri qoʻlimni bogʻlab yuribman. Bu menga oʻzimni xuddi Karim Benzema kabi his qilishimga yordam beradi. Biz KB9 haqida hazillashdik va men buni qoldirishga qaror qildim, nazarimda bu juda ajoyib koʻrinadi», — deya qoʻshimcha qildi yosh hujumchi. Shuningdek, u 2026-yilgi Jahon chempionatida gʻolib chiqsa, soqol-moʻylovini oʻstirishga va muxlislarga sovgʻalar ulashishga vaʼda berdi.

Yamal 2025-yilgi Oltin toʻp sovrini uchun kurashda sobiq jamoadoshi Ousmane Dembelega imkoniyatni boy bergani haqida ham toʻxtalib oʻtdi. Uning soʻzlariga koʻra, bu magʻlubiyat uning shaxsiy rivojlanishi uchun foydali boʻlgan. «Oʻshanda hali yosh edim va Oltin toʻp yutish nima ekanligini toʻliq anglamasdim. Dembelening gʻalabasi men uchun yaxshi boʻldi, u menga inson sifatida oʻsishimga yordam bergan», — dedi Lamine Yamal.

Lamine YamalBarselonaKarim BenzemaIspaniyaFutbol
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Jennifer Lopez Tottenxem muxlisiga aylanadimi? Brett Goldshteyn buni tushuntirdiJennifer Lopez Tottenxem muxlisiga aylanadimi? Brett Goldshteyn buni tushuntirdiBugun, 10:55Lionel Messi evolyutsiyasi: Argentinalik afsonaning besh xil qiyofasiLionel Messi evolyutsiyasi: Argentinalik afsonaning besh xil qiyofasiBugun, 10:39Mbappe 2026-yilgi Jahon chempionatida kim eng koʻp gol urishini aytdiMbappe 2026-yilgi Jahon chempionatida kim eng koʻp gol urishini aytdiBugun, 09:50Declan Rice Angliya terma jamoasining vitse-sardori etib tayinlandiDeclan Rice Angliya terma jamoasining vitse-sardori etib tayinlandiBugun, 09:39Yuventus Dusan Vlahovic oʻrniga yangi hujumchi topdiYuventus Dusan Vlahovic oʻrniga yangi hujumchi topdiBugun, 08:59Marc Cucurella JCh-2026 gʻolibligi uchun sochlarini qurbon qilishi mumkinMarc Cucurella JCh-2026 gʻolibligi uchun sochlarini qurbon qilishi mumkinBugun, 07:53
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Sindarov va Kasparov uchrashuvi avlodlar ramziga aylandi
Sindarov va Kasparov uchrashuvi avlodlar ramziga aylandi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
Harry Kane penaltini nega aniq amalga oshira olmadi? "Iflos oʻyin" fosh boʻldi
Harry Kane penaltini nega aniq amalga oshira olmadi? "Iflos oʻyin" fosh boʻldi
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)