Cristiano Ronaldo futbolni tark etgach Gollivud yulduziga aylanishi kutilmoqda

·110·Sport
Cristiano Ronaldo futbolni tark etgach Gollivud yulduziga aylanishi kutilmoqda

Futbol olamining tirik afsonasi Cristiano Ronaldo professional faoliyatini yakunlagach, oʻzini butunlay boshqa sohada — kino sanoatida sinab koʻrishi mumkin. Besh karra “Oltin toʻp” sohibi ayni damda Saudiya Arabistonining Al-Nassr jamoasida toʻp surayotgan boʻlsa-da, uning kelajakdagi rejalari Gollivud bilan bogʻlanayotgani koʻpchilikning eʼtiborini tortmoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Goal.com nashriga bergan intervyusida Ronaldoning sobiq jamoadoshi Mikael Silvestre portugaliyalik yulduzning aktyorlik mahoratiga yuqori baho berdi. Uning fikricha, agar sobiq futbolchi Vinnie Jones kinoda muvaffaqiyat qozona olgan boʻlsa, Cristiano Ronaldo kabi xarizmatik shaxs uchun bu soha eshiklari doimo ochiq boʻladi. Silvestre Ronaldoning har qanday ishga professional yondashishini alohida taʼkidlab oʻtdi.

Kino olamidagi ilk qadamlar

Aslida Cristiano Ronaldo kino sanoatiga begona emas. U allaqachon oʻzining shaxsiy media studiyasini ishga tushirgan va turli reklama roliklarida aktyorlik qobiliyatini namoyish etib kelmoqda. Bir necha yil avval Dubaydagi taqdirlash marosimlaridan birida futbolchi faoliyatini tugatgandan soʻng aktyorlik qilish niyati borligini shaxsan oʻzi ham tan olgan edi.

Mutaxassislarning fikricha, Ronaldoning AQShga, xususan MLS ligasiga koʻchib oʻtishi ehtimoli uning Gollivudga yaqinlashishiga xizmat qiladi. Kaliforniya shtatidagi klublardan biriga oʻtish nafaqat Lionel Messi bilan raqobatni qayta tiklaydi, balki “Tinseltown” deb ataladigan kino olami markaziga kirib borish uchun qulay imkoniyat yaratadi.

Kelajakdagi ulkan maqsadlar

Hozircha 39 yoshli hujumchi butun eʼtiborini yashil maydonlardagi rekordlarga qaratgan. Uning asosiy maqsadlaridan biri — rasmiy oʻyinlarda urilgan gollar sonini 1000 taga yetkazishdir. Shuningdek, u oʻgʻli Cristiano Junior bilan bir jamoada professional darajada toʻp surishni orzu qiladi. Bu esa Ronaldoning kamida yana bir necha yil yuqori darajada oʻynashini anglatadi.

Portugaliya terma jamoasi safida 223 ta oʻyin oʻtkazib, 146 ta gol urgan hujumchi Yevro-2028 va hatto 2030-yilgi Jahon chempionatida ishtirok etishni ham istisno qilmayapti. Biroq, butun dunyo muxlislari bir kun kelib afsonaviy “CR7” brendini katta ekranlarda, blokbaster filmlarda koʻrishga tayyorlanishlari kerak.

Silvestrening soʻzlariga koʻra, Ronaldo nimaga qoʻl urmasin, u muvaffaqiyatli biznesga aylanadi. Uning global miqyosdagi mashhurligi va tashqi koʻrinishi Gollivud prodyuserlari uchun ayni muddao boʻlib, u ishtirok etgan har qanday film kassabop boʻlishi shubhasizdir.

Cristiano RonaldoFutbolGollivudAl-NassrTransfer
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

«Al Hilol» Sammervillni 65 million yevroga sotib oldi«Al Hilol» Sammervillni 65 million yevroga sotib oldiBugun, 01:23«Manchester Yunayted» Norvegiyada 5:0 hisobida yirik g‘alaba qildi«Manchester Yunayted» Norvegiyada 5:0 hisobida yirik g‘alaba qildiKecha, 23:52«Real» 81-daqiqada g‘alaba golini urdi: Mastantuono porladi...«Real» 81-daqiqada g‘alaba golini urdi: Mastantuono porladi...Kecha, 23:50«Manchester Siti» Pedru Netuni Savino o‘rniga olib kelmoqchi«Manchester Siti» Pedru Netuni Savino o‘rniga olib kelmoqchiKecha, 23:47Rodri «Real»ga o‘tishni istayapti: narxi ham ma’lum...Rodri «Real»ga o‘tishni istayapti: narxi ham ma’lum...Kecha, 22:26Liverpul Muhammad Salah oʻrniga Kristian Pulishichni munosib nomzod sifatida koʻrmoqdaLiverpul Muhammad Salah oʻrniga Kristian Pulishichni munosib nomzod sifatida koʻrmoqdaKecha, 22:19
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Fabio Kannavaro: "Bu hikoya tugamadi, faqat bitta afsusim bor"
Fabio Kannavaro: "Bu hikoya tugamadi, faqat bitta afsusim bor"
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi