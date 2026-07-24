Cristiano Ronaldo futbolni tark etgach Gollivud yulduziga aylanishi kutilmoqda
Futbol olamining tirik afsonasi Cristiano Ronaldo professional faoliyatini yakunlagach, oʻzini butunlay boshqa sohada — kino sanoatida sinab koʻrishi mumkin. Besh karra “Oltin toʻp” sohibi ayni damda Saudiya Arabistonining Al-Nassr jamoasida toʻp surayotgan boʻlsa-da, uning kelajakdagi rejalari Gollivud bilan bogʻlanayotgani koʻpchilikning eʼtiborini tortmoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Goal.com nashriga bergan intervyusida Ronaldoning sobiq jamoadoshi Mikael Silvestre portugaliyalik yulduzning aktyorlik mahoratiga yuqori baho berdi. Uning fikricha, agar sobiq futbolchi Vinnie Jones kinoda muvaffaqiyat qozona olgan boʻlsa, Cristiano Ronaldo kabi xarizmatik shaxs uchun bu soha eshiklari doimo ochiq boʻladi. Silvestre Ronaldoning har qanday ishga professional yondashishini alohida taʼkidlab oʻtdi.
Kino olamidagi ilk qadamlarAslida Cristiano Ronaldo kino sanoatiga begona emas. U allaqachon oʻzining shaxsiy media studiyasini ishga tushirgan va turli reklama roliklarida aktyorlik qobiliyatini namoyish etib kelmoqda. Bir necha yil avval Dubaydagi taqdirlash marosimlaridan birida futbolchi faoliyatini tugatgandan soʻng aktyorlik qilish niyati borligini shaxsan oʻzi ham tan olgan edi.
Mutaxassislarning fikricha, Ronaldoning AQShga, xususan MLS ligasiga koʻchib oʻtishi ehtimoli uning Gollivudga yaqinlashishiga xizmat qiladi. Kaliforniya shtatidagi klublardan biriga oʻtish nafaqat Lionel Messi bilan raqobatni qayta tiklaydi, balki “Tinseltown” deb ataladigan kino olami markaziga kirib borish uchun qulay imkoniyat yaratadi.
Kelajakdagi ulkan maqsadlarHozircha 39 yoshli hujumchi butun eʼtiborini yashil maydonlardagi rekordlarga qaratgan. Uning asosiy maqsadlaridan biri — rasmiy oʻyinlarda urilgan gollar sonini 1000 taga yetkazishdir. Shuningdek, u oʻgʻli Cristiano Junior bilan bir jamoada professional darajada toʻp surishni orzu qiladi. Bu esa Ronaldoning kamida yana bir necha yil yuqori darajada oʻynashini anglatadi.
Portugaliya terma jamoasi safida 223 ta oʻyin oʻtkazib, 146 ta gol urgan hujumchi Yevro-2028 va hatto 2030-yilgi Jahon chempionatida ishtirok etishni ham istisno qilmayapti. Biroq, butun dunyo muxlislari bir kun kelib afsonaviy “CR7” brendini katta ekranlarda, blokbaster filmlarda koʻrishga tayyorlanishlari kerak.
Silvestrening soʻzlariga koʻra, Ronaldo nimaga qoʻl urmasin, u muvaffaqiyatli biznesga aylanadi. Uning global miqyosdagi mashhurligi va tashqi koʻrinishi Gollivud prodyuserlari uchun ayni muddao boʻlib, u ishtirok etgan har qanday film kassabop boʻlishi shubhasizdir.
…