Rostex 2 kilometr masofadan obʼyektlarni taniy oladigan yangi teplovizorni taqdim etdi
Rossiyaning “Rosel” xoldingi (“Rostex” tarkibiga kiradi) tungi koʻruv va issiqlikni aniqlash texnologiyalari sohasida yangi qadam tashladi. Kompaniya mutlaqo qorongʻulik, quyuq tuman va tutun sharoitida ham yuqori aniqlikda ishlovchi “Sich-3K” teplovizion monokulyarini namoyish etdi. Mazkur qurilmaning asosiy oʻziga xosligi uning rekord darajadagi kuzatuv masofasidir. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Ishlab chiqaruvchining maʼumotiga koʻra, yangi qurilma ikki kilometrgacha boʻlgan masofada obʻyektlarni nafaqat payqash, balki ularni aniq identifikatsiya qilish imkonini beradi. Bu shunchaki issiqlik dogʻini koʻrish emas, balki uzoqdagi jismning nima ekanligini — odam, hayvon yoki texnika ekanini farqlash darajasidagi aniqlikni anglatadi.
Fuqarolik maqsadlari uchun keng imkoniyatlar“Rosel” vakillarining taʼkidlashicha, ikki kilometrlik masofa marketing uchun oʻylab topilgan raqam emas, balki real ishchi koʼrsatkichdir. “Sich-3K” asosan fuqarolik sohalari uchun moʻjallangan boʻlib, u qidiruv-qutqaruv operatsiyalarida bebaho yordamchiga aylanishi kutilmoqda. Masalan, oʻrmonlar yoki togʻli hududlarda yoʻqolgan odamlarni qidirishda ushbu moslama vaqtni tejash va samaradorlikni oshirishga xizmat qiladi.
Shuningdek, qurilma sanoat va energetika sohalarida ham qoʻllanilishi mumkin. Uning yordamida yirik obʻyektlardagi issiqlik izolyatsiyasi nuqsonlarini, elektr uskunalarining haddan tashqari qizib ketishini yoki quvurlardagi sizib chiqishlarni avariya holati yuzaga kelmasidan oldin aniqlash mumkin. Bu esa yirik sanoat korxonalari uchun xavfsizlikni taʼminlashda muhim omil hisoblanadi.
Texnik xususiyatlar va chidamlilikYangi teplovizor zamonaviy texnologik yechimlar bilan boyitilgan. Qurilma quyidagi texnik imkoniyatlarga ega:
- 1x, 2x va 4x rejimlariga ega raqamli yaqinlashtirish (zoom) tizimi;
- Tasvirni yuqori sifatda koʻrsatuvchi rangli OLED-displey;
- Namlik va tashqi taʼirlardan himoyalangan mustahkam korpus;
- -20 dan +50 darajagacha boʻlgan harorat oraligʻida barqaror ishlash qobiliyati.
Xulosa qilib aytganda, “Sich-3K” modeli zamonaviy optika va issiqlik datchiklari uygʻunligini oʻzida mujassam etgan. Uning yordamida obʻyektlarni uzoq masofadan aniqlash imkoniyati xavfsizlik va qutqaruv xizmatlari ishini sifat jihatidan yangi bosqichga olib chiqishi kutilmoqda. Hozirda qurilmaning ommaviy sotuvga chiqish muddatlari va narxi boʻyicha qoʻshimcha maʼumotlar kutilmoqda.
…