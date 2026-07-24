Rostex 2 kilometr masofadan obʼyektlarni taniy oladigan yangi teplovizorni taqdim etdi

·51·Texno
Rostex 2 kilometr masofadan obʼyektlarni taniy oladigan yangi teplovizorni taqdim etdi

Rossiyaning “Rosel” xoldingi (“Rostex” tarkibiga kiradi) tungi koʻruv va issiqlikni aniqlash texnologiyalari sohasida yangi qadam tashladi. Kompaniya mutlaqo qorongʻulik, quyuq tuman va tutun sharoitida ham yuqori aniqlikda ishlovchi “Sich-3K” teplovizion monokulyarini namoyish etdi. Mazkur qurilmaning asosiy oʻziga xosligi uning rekord darajadagi kuzatuv masofasidir. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Ishlab chiqaruvchining maʼumotiga koʻra, yangi qurilma ikki kilometrgacha boʻlgan masofada obʻyektlarni nafaqat payqash, balki ularni aniq identifikatsiya qilish imkonini beradi. Bu shunchaki issiqlik dogʻini koʻrish emas, balki uzoqdagi jismning nima ekanligini — odam, hayvon yoki texnika ekanini farqlash darajasidagi aniqlikni anglatadi.

Fuqarolik maqsadlari uchun keng imkoniyatlar

“Rosel” vakillarining taʼkidlashicha, ikki kilometrlik masofa marketing uchun oʻylab topilgan raqam emas, balki real ishchi koʼrsatkichdir. “Sich-3K” asosan fuqarolik sohalari uchun moʻjallangan boʻlib, u qidiruv-qutqaruv operatsiyalarida bebaho yordamchiga aylanishi kutilmoqda. Masalan, oʻrmonlar yoki togʻli hududlarda yoʻqolgan odamlarni qidirishda ushbu moslama vaqtni tejash va samaradorlikni oshirishga xizmat qiladi.

Shuningdek, qurilma sanoat va energetika sohalarida ham qoʻllanilishi mumkin. Uning yordamida yirik obʻyektlardagi issiqlik izolyatsiyasi nuqsonlarini, elektr uskunalarining haddan tashqari qizib ketishini yoki quvurlardagi sizib chiqishlarni avariya holati yuzaga kelmasidan oldin aniqlash mumkin. Bu esa yirik sanoat korxonalari uchun xavfsizlikni taʼminlashda muhim omil hisoblanadi.

Texnik xususiyatlar va chidamlilik

Yangi teplovizor zamonaviy texnologik yechimlar bilan boyitilgan. Qurilma quyidagi texnik imkoniyatlarga ega:

  • 1x, 2x va 4x rejimlariga ega raqamli yaqinlashtirish (zoom) tizimi;
  • Tasvirni yuqori sifatda koʻrsatuvchi rangli OLED-displey;
  • Namlik va tashqi taʼirlardan himoyalangan mustahkam korpus;
  • -20 dan +50 darajagacha boʻlgan harorat oraligʻida barqaror ishlash qobiliyati.
Qurilmaning avtonom ishlash vaqti bitta akkumulyatorlar jamlanmasi bilan taxminan toʻrt soatni tashkil etadi. Bu koʻrsatkich tezkor vazifalarni bajarish uchun yetarli hisoblanadi. ixbt.com xabariga koʻra, qurilma nafaqat mutaxassislar, balki sayyohlar, ovchilar va ekstremal dam olish ishqibozlari uchun ham qulay qilib ishlangan.

Xulosa qilib aytganda, “Sich-3K” modeli zamonaviy optika va issiqlik datchiklari uygʻunligini oʻzida mujassam etgan. Uning yordamida obʻyektlarni uzoq masofadan aniqlash imkoniyati xavfsizlik va qutqaruv xizmatlari ishini sifat jihatidan yangi bosqichga olib chiqishi kutilmoqda. Hozirda qurilmaning ommaviy sotuvga chiqish muddatlari va narxi boʻyicha qoʻshimcha maʼumotlar kutilmoqda.

RostexTeplovizorTexnologiyaSich-3KRosel
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Oppo K15 sotuvga chiqdi: 8000 mAch akkumulyator va faol sovutish tizimiga ega smartfonOppo K15 sotuvga chiqdi: 8000 mAch akkumulyator va faol sovutish tizimiga ega smartfonBugun, 01:22Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra avtonomlik boʻyicha raqiblariga imkoniyatni boy berdiSamsung Galaxy Z Fold 8 Ultra avtonomlik boʻyicha raqiblariga imkoniyatni boy berdiBugun, 00:57Volkswagen muhandislari Rivian bilan hamkorlik ortidan noqonuniy daromad koʻrishda ayblandiVolkswagen muhandislari Rivian bilan hamkorlik ortidan noqonuniy daromad koʻrishda ayblandiBugun, 00:55Oʻrta Osiyo osmonida yangi davr: Ostonada ilk bor uchuvchisiz aerotaksi sinovdan oʻtkazildiOʻrta Osiyo osmonida yangi davr: Ostonada ilk bor uchuvchisiz aerotaksi sinovdan oʻtkazildiBugun, 00:21Rossiyaning yangilangan Yak-130M oʻquv-jangovar samolyotlari 2028-yildan yetkazib beriladiRossiyaning yangilangan Yak-130M oʻquv-jangovar samolyotlari 2028-yildan yetkazib beriladiKecha, 23:52Samsung Galaxy S27 seriyasi haqida ilk tafsilotlar: Kompaniya «Yangi moʻjiza» ustida ishlamoqdaSamsung Galaxy S27 seriyasi haqida ilk tafsilotlar: Kompaniya «Yangi moʻjiza» ustida ishlamoqdaKecha, 23:24
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob