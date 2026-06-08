Joze Mourino tezroq «Real» klubi bosh murabbiyiga aylanishni istamoqda

·67·Sport
Joze Mourino tezroq «Real» klubi bosh murabbiyiga aylanishni istamoqda

Jahon futboli kuluarlarida asrning eng shov-shuvli va hayajonli qaytishlaridan biri sodir bo‘lish arafasida turibdi. Millionlab muxlislar qalbini mahv etgan mashhur va serqirra mutaxassis Joze Mourino yana Madridning «Real» klubi tizginini o‘z qo‘liga olishga juda yaqin turibdi. Nufuzli "Diario AS" nashri tarqatgan oxirgi eksklyuziv ma’lumotlarga qaraganda, «Qirollik klubi» va portugaliyalik daho o‘rtasidagi yakuniy kelishuvga aslida may oyidayoq erishib bo‘lingan. Biroq madridliklarning donishmand rahbari Florentino Peres 7 iyun sanasiga klub prezidentligi uchun navbatdagi saylovlarni belgilagani bois, ushbu tarixiy tayinlovni rasman e’lon qilish biroz paysalga solingan edi.

Albatta, bunday kutish va noaniqlik vaziyati doimo tezkorlikni xush ko‘ruvchi Joze Mourinoga unchalik ma’qul kelmagani aytilmoqda. Portugaliyalik murabbiy mazkur siyosiy jarayonlar tufayli transfer bozori va yangi mavsumga tayyorgarlik ko‘rish uchun kamida ikki haftaga yaqin juda qimmatli vaqtni boy berdim, deb hisoblamoqda. U ushbu fursat ichida allaqachon «ertaklar shahri» Madridga yetib kelib, jamoani yangi zafarlar sari yetaklash ishlarini boshlab yuborishi mumkin edi.

Endilikda barcha tashkiliy masalalar va saylovlar muvaffaqiyatli yakunlanib, Florentino Peres yana qaytadan prezidentlik kursisini band etganidan so‘ng, Mourino "Real" rahbariyatidan rasmiy jarayonlarni tezlashtirishni talab qilmoqda. Agar ushbu kelishuv rasman e’lon qilinsa, dunyo futboli tarixida yangi sahifa ochiladi — Mourino roppa-rosa 13 yillik tanaffusdan keyin «Santyago Bernabeu»ga qaytadi. U «Real» klubini yakuniga yetgan 2025/26 yilgi mavsumdan so‘ng tark etgan sobiq shogirdi va murabbiy Alvaro Arbeloaning o‘rnini egallaydi va jamoani yangi cho‘qqilarga olib chiqishga harakat qiladi.

Madridning «Real» klubidagi yangi inqilob, Joze Mourinoning ilk transfer maqsadlari va Ispaniya La Ligasining eng qaynoq kundaliklarini hamisha Zamin sahifalarida biz bilan birgalikda kuzatib boring!

Jozé MourinʼoRealFlorentino PeresMadridSantyago Bernabeu
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Nyu-York meri JCH—2026 g‘olibi kim bo‘lishi haqida kutilmagan prognoz qildiNyu-York meri JCH—2026 g‘olibi kim bo‘lishi haqida kutilmagan prognoz qildiBugun, 13:26Florentino Peres qayta saylangach raqibi haqida keskin bayonot berdiFlorentino Peres qayta saylangach raqibi haqida keskin bayonot berdiBugun, 13:18O‘zbekistonning Niderlandiyaga qarshi ehtimoliy tarkibi ma’lum bo‘ldiO‘zbekistonning Niderlandiyaga qarshi ehtimoliy tarkibi ma’lum bo‘ldiBugun, 12:49O‘zbekiston terma jamoasi Niderlandiyaga qarshi 2ta o‘yinda maydonga tushadiO‘zbekiston terma jamoasi Niderlandiyaga qarshi 2ta o‘yinda maydonga tushadiBugun, 12:41Christian Eriksen faoliyatini yakunlashi kerakmi? Sobiq jamoadoshidan maslahatChristian Eriksen faoliyatini yakunlashi kerakmi? Sobiq jamoadoshidan maslahatBugun, 12:35Cristiano Ronaldo farzandlariga oʻzining mashhur fintlarini oʻrgatmoqdaCristiano Ronaldo farzandlariga oʻzining mashhur fintlarini oʻrgatmoqdaBugun, 11:56
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Sindarov va Kasparov uchrashuvi avlodlar ramziga aylandi
Sindarov va Kasparov uchrashuvi avlodlar ramziga aylandi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
Harry Kane penaltini nega aniq amalga oshira olmadi? "Iflos oʻyin" fosh boʻldi
Harry Kane penaltini nega aniq amalga oshira olmadi? "Iflos oʻyin" fosh boʻldi
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)