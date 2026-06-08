Joze Mourino tezroq «Real» klubi bosh murabbiyiga aylanishni istamoqda
Jahon futboli kuluarlarida asrning eng shov-shuvli va hayajonli qaytishlaridan biri sodir bo‘lish arafasida turibdi. Millionlab muxlislar qalbini mahv etgan mashhur va serqirra mutaxassis Joze Mourino yana Madridning «Real» klubi tizginini o‘z qo‘liga olishga juda yaqin turibdi. Nufuzli "Diario AS" nashri tarqatgan oxirgi eksklyuziv ma’lumotlarga qaraganda, «Qirollik klubi» va portugaliyalik daho o‘rtasidagi yakuniy kelishuvga aslida may oyidayoq erishib bo‘lingan. Biroq madridliklarning donishmand rahbari Florentino Peres 7 iyun sanasiga klub prezidentligi uchun navbatdagi saylovlarni belgilagani bois, ushbu tarixiy tayinlovni rasman e’lon qilish biroz paysalga solingan edi.
Albatta, bunday kutish va noaniqlik vaziyati doimo tezkorlikni xush ko‘ruvchi Joze Mourinoga unchalik ma’qul kelmagani aytilmoqda. Portugaliyalik murabbiy mazkur siyosiy jarayonlar tufayli transfer bozori va yangi mavsumga tayyorgarlik ko‘rish uchun kamida ikki haftaga yaqin juda qimmatli vaqtni boy berdim, deb hisoblamoqda. U ushbu fursat ichida allaqachon «ertaklar shahri» Madridga yetib kelib, jamoani yangi zafarlar sari yetaklash ishlarini boshlab yuborishi mumkin edi.
Endilikda barcha tashkiliy masalalar va saylovlar muvaffaqiyatli yakunlanib, Florentino Peres yana qaytadan prezidentlik kursisini band etganidan so‘ng, Mourino "Real" rahbariyatidan rasmiy jarayonlarni tezlashtirishni talab qilmoqda. Agar ushbu kelishuv rasman e’lon qilinsa, dunyo futboli tarixida yangi sahifa ochiladi — Mourino roppa-rosa 13 yillik tanaffusdan keyin «Santyago Bernabeu»ga qaytadi. U «Real» klubini yakuniga yetgan 2025/26 yilgi mavsumdan so‘ng tark etgan sobiq shogirdi va murabbiy Alvaro Arbeloaning o‘rnini egallaydi va jamoani yangi cho‘qqilarga olib chiqishga harakat qiladi.
Madridning «Real» klubidagi yangi inqilob, Joze Mourinoning ilk transfer maqsadlari va Ispaniya La Ligasining eng qaynoq kundaliklarini hamisha Zamin sahifalarida biz bilan birgalikda kuzatib boring!
…