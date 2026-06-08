Niderlandiya O‘zbekistonga qarshi asosiy tarkibini rasman e’lon qildi
Bugun Fabio Kannavaro boshqaruvidagi O‘zbekiston milliy terma jamoasi Jahon chempionatiga tayyorgarlik doirasida navbatdagi muhim o‘rtoqlik uchrashuvini o‘tkazadi. “Oq bo‘rilar” ushbu bahsda Yevropa futbolidagi eng kuchli va nomdor jamoalardan biri — Niderlandiya milliy terma jamoasiga qarshi maydonga tushadi.
Mazkur uchrashuv O‘zbekiston uchun mundial oldidan jiddiy sinov hisoblanadi. Chunki Niderlandiya tezkor hujumlari, jismonan kuchli futbolchilari, markazdagi nazorati va yuqori darajadagi individual mahoratga ega ijrochilari bilan ajralib turadi.
Bellashuv oldidan “uchar gollandlar”ning boshlang‘ich tarkibi ma’lum qilindi. Niderlandiya terma jamoasi O‘zbekistonga qarshi quyidagi futbolchilar bilan maydonga tushadi:
Darvozabon:
Verbryuggen
Himoyachilar:
Van Deyk
Van Xekke
Van de Ven
Dumfris
Yarim himoyachilar:
Gravenberx
Reynders
Frenki de Yong
Hujumchilar:
Gakpo
Malen
Sammervill
Zaxira futbolchilari:
Flekken, Rufs, Ake, Brobbey, Xato, Klyuyvert, Kopmeyners, Lang, Memfis, De Ron, Til, Kvinten Timber, Vegxorst, Viffer.
Niderlandiya tarkibiga nazar tashlasak, jamoa juda kuchli va muvozanatli tarkib bilan maydonga tushayotganini ko‘rish mumkin. Himoya markazida Virjil van Deyk yetakchilik qiladi. Uning tajribasi, havodagi ustunligi va pozitsiya tanlashdagi mahorati O‘zbekiston hujumchilari uchun katta sinov bo‘ladi.
Qanotlarda Dumfris va Van de Venning faolligi kutilmoqda. Ayniqsa, Dumfris hujumga qo‘shilishni yaxshi ko‘radigan futbolchi hisoblanadi. Shuning uchun O‘zbekiston qanot himoyachilari bu hududda juda ehtiyotkor va intizomli harakat qilishi kerak bo‘ladi.
Yarim himoyada esa Frenki de Yong, Gravenberx va Reynders kabi futbolchilar maydon markazini nazorat qilishga harakat qiladi. Bu uchlik to‘pni saqlash, o‘yin tempini belgilash va hujumlarni boshlashda Niderlandiya uchun muhim rol o‘ynaydi.
Hujum chizig‘ida Gakpo, Malen va Sammervill harakat qiladi. Ular tezkorlik, texnika va jarima maydoni atrofida xavf yaratish qobiliyati bilan ajralib turadi. O‘zbekiston himoyasi uchun ushbu uchlikka qarshi harakat qilish oson bo‘lmaydi.
Bu o‘yin Fabio Kannavaro shogirdlari uchun Jahon chempionati oldidan haqiqiy katta imtihon bo‘ladi. Niderlandiya kabi raqibga qarshi o‘yinda jamoamizning himoyadagi tartibi, markazdagi kurashi, tezkor qarshi hujumlari va ruhiy tayyorgarligi sinovdan o‘tadi.
O‘zbekiston milliy terma jamoasi ilk bor mundialda ishtirok etish arafasida turibdi. Shu sababli har bir o‘rtoqlik uchrashuvi, ayniqsa, bunday kuchli raqiblarga qarshi bahslar juda muhim. Bu uchrashuv jamoamizga o‘z kamchiliklarini ko‘rish, kuchli jihatlarini mustahkamlash va Jahon chempionati oldidan zarur tajriba to‘plash imkonini beradi.
Muxlislar esa bugungi bahsda “oq bo‘rilar”dan mardona o‘yin, tartibli himoya va raqibga munosib qarshilik kutishmoqda. Niderlandiya tarkibi juda kuchli, ammo aynan shunday o‘yinlar katta turnirlar oldidan jamoani pishitadi va futbolchilarning haqiqiy salohiyatini ko‘rsatib beradi.
…