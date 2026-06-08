Niderlandiya O‘zbekistonga qarshi asosiy tarkibini rasman e’lon qildi

·247·Sport
Niderlandiya O‘zbekistonga qarshi asosiy tarkibini rasman e’lon qildi

Bugun Fabio Kannavaro boshqaruvidagi O‘zbekiston milliy terma jamoasi Jahon chempionatiga tayyorgarlik doirasida navbatdagi muhim o‘rtoqlik uchrashuvini o‘tkazadi. “Oq bo‘rilar” ushbu bahsda Yevropa futbolidagi eng kuchli va nomdor jamoalardan biri — Niderlandiya milliy terma jamoasiga qarshi maydonga tushadi.

Mazkur uchrashuv O‘zbekiston uchun mundial oldidan jiddiy sinov hisoblanadi. Chunki Niderlandiya tezkor hujumlari, jismonan kuchli futbolchilari, markazdagi nazorati va yuqori darajadagi individual mahoratga ega ijrochilari bilan ajralib turadi.

Bellashuv oldidan “uchar gollandlar”ning boshlang‘ich tarkibi ma’lum qilindi. Niderlandiya terma jamoasi O‘zbekistonga qarshi quyidagi futbolchilar bilan maydonga tushadi:

Darvozabon:

  1. Verbryuggen

Himoyachilar:

  1. Van Deyk

  2. Van Xekke

  3. Van de Ven

  4. Dumfris

Yarim himoyachilar:

  1. Gravenberx

  2. Reynders

  3. Frenki de Yong

Hujumchilar:

  1. Gakpo

  2. Malen

  3. Sammervill

Zaxira futbolchilari:

Flekken, Rufs, Ake, Brobbey, Xato, Klyuyvert, Kopmeyners, Lang, Memfis, De Ron, Til, Kvinten Timber, Vegxorst, Viffer.

Niderlandiya tarkibiga nazar tashlasak, jamoa juda kuchli va muvozanatli tarkib bilan maydonga tushayotganini ko‘rish mumkin. Himoya markazida Virjil van Deyk yetakchilik qiladi. Uning tajribasi, havodagi ustunligi va pozitsiya tanlashdagi mahorati O‘zbekiston hujumchilari uchun katta sinov bo‘ladi.

Qanotlarda Dumfris va Van de Venning faolligi kutilmoqda. Ayniqsa, Dumfris hujumga qo‘shilishni yaxshi ko‘radigan futbolchi hisoblanadi. Shuning uchun O‘zbekiston qanot himoyachilari bu hududda juda ehtiyotkor va intizomli harakat qilishi kerak bo‘ladi.

Yarim himoyada esa Frenki de Yong, Gravenberx va Reynders kabi futbolchilar maydon markazini nazorat qilishga harakat qiladi. Bu uchlik to‘pni saqlash, o‘yin tempini belgilash va hujumlarni boshlashda Niderlandiya uchun muhim rol o‘ynaydi.

Hujum chizig‘ida Gakpo, Malen va Sammervill harakat qiladi. Ular tezkorlik, texnika va jarima maydoni atrofida xavf yaratish qobiliyati bilan ajralib turadi. O‘zbekiston himoyasi uchun ushbu uchlikka qarshi harakat qilish oson bo‘lmaydi.

Bu o‘yin Fabio Kannavaro shogirdlari uchun Jahon chempionati oldidan haqiqiy katta imtihon bo‘ladi. Niderlandiya kabi raqibga qarshi o‘yinda jamoamizning himoyadagi tartibi, markazdagi kurashi, tezkor qarshi hujumlari va ruhiy tayyorgarligi sinovdan o‘tadi.

O‘zbekiston milliy terma jamoasi ilk bor mundialda ishtirok etish arafasida turibdi. Shu sababli har bir o‘rtoqlik uchrashuvi, ayniqsa, bunday kuchli raqiblarga qarshi bahslar juda muhim. Bu uchrashuv jamoamizga o‘z kamchiliklarini ko‘rish, kuchli jihatlarini mustahkamlash va Jahon chempionati oldidan zarur tajriba to‘plash imkonini beradi.

Muxlislar esa bugungi bahsda “oq bo‘rilar”dan mardona o‘yin, tartibli himoya va raqibga munosib qarshilik kutishmoqda. Niderlandiya tarkibi juda kuchli, ammo aynan shunday o‘yinlar katta turnirlar oldidan jamoani pishitadi va futbolchilarning haqiqiy salohiyatini ko‘rsatib beradi.

OʻzbekistonNiderlandiyaFabio KannavaroVirgil van DijkFranki de Yong
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

O‘zbekiston olimpiya terma jamoasi AQSH ustidan g‘alaba qozondiO‘zbekiston olimpiya terma jamoasi AQSH ustidan g‘alaba qozondiBugun, 19:52Peres «Chelsi» yulduzi Enso Fernandes transferini amalga oshirmoqchiPeres «Chelsi» yulduzi Enso Fernandes transferini amalga oshirmoqchiKecha, 18:41Joze Mourino «Real» klubi himoyasini tubdan isloh qilmoqchiJoze Mourino «Real» klubi himoyasini tubdan isloh qilmoqchiKecha, 18:04Niderlandiyaga qarshi o‘yinda O‘zbekistonning asosiy tarkibi ma’lum bo‘ldiNiderlandiyaga qarshi o‘yinda O‘zbekistonning asosiy tarkibi ma’lum bo‘ldiKecha, 17:49Antonio Rüdiger Real Madrid bilan shartnomasini uzaytirmoqdaAntonio Rüdiger Real Madrid bilan shartnomasini uzaytirmoqdaKecha, 16:36Alyssa Thompson Chelsi safidagi debyut mavsumi haqida gapirdiAlyssa Thompson Chelsi safidagi debyut mavsumi haqida gapirdiKecha, 15:52
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Sindarov va Kasparov uchrashuvi avlodlar ramziga aylandi
Sindarov va Kasparov uchrashuvi avlodlar ramziga aylandi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
Harry Kane penaltini nega aniq amalga oshira olmadi? "Iflos oʻyin" fosh boʻldi
Harry Kane penaltini nega aniq amalga oshira olmadi? "Iflos oʻyin" fosh boʻldi
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)