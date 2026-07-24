Real Madrid Michael Olise uchun transfer rekordini yangilashga tayyor
Germaniyaning Bavariya klubi va Fransiya terma jamoasi vingeri Michael Olise jahon futbolidagi eng qimmatbaho oʻyinchiga aylanishi mumkin. Ispaniyaning Real Madrid klubi 24 yoshli iqtidorli futbolchini oʻz safiga qoʻshib olish uchun astronomik summani qurbon qilishga tayyorligi haqidagi xabarlar sport jamoatchiligi diqqat markazida turibdi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Goal.com nashri tarqatgan maʼlumotlarga koʻra, Madridning "qirollik klubi" Olise uchun 223 million yevro (taxminan 191 million funt) toʻlash imkoniyatlarini koʻrib chiqmoqda. Agar ushbu transfer amalga oshsa, u braziliyalik Neymar tomonidan oʻrnatilgan tarixiy rekordni yangilaydi va futbol tarixidagi eng qimmat transferga aylanadi. Michael Olise hozirda nafaqat klub darajasida, balki xalqaro maydonda ham oʻzining eng yuqori formasiga chiqqan.
Ekspertlar maslahati: Shoshilishga hojat bormi?Garchi Real Madrid kabi grand jamoaning qiziqishi har qanday futbolchi uchun jozibali boʻlsa-da, sobiq futbolchi va ekspert Jeremie Aliadiere yosh yulduzga Germaniyada yana bir yil qolishni maslahat bermoqda. Uning fikricha, Olise katta bosim ostida oʻynashni oʻrganishi va oʻz barqarorligini mustahkamlashi lozim. "U Bavariya safiga oʻtgandan keyin mutlaqo boshqa darajaga chiqdi, ammo Galacticos maqomiga ega boʻlishdan oldin tajriba toʻplashda davom etishi kerak", deydi Aliadiere.
Olise oʻtgan mavsumda Bavariya safida hayratlanarli natijalarni qayd etdi. U barcha turnirlarda 25 ta gol urishga muvaffaq boʻldi va jamoadoshlariga 28 ta golli uzatmani yetkazib berdi. Harry Kane bilan oʻrnatilgan ajoyib tandem Myunxen klubiga Bundesliga chempionligini qoʻlga kiritishda katta yordam berdi. Uning maydondagi kreativligi va tezkor qaror qabul qilishi Real Madrid skautlarini befarq qoldirmadi.
Fransiya terma jamoasi tarkibida 2026-yilgi jahon chempionati yarim finaliga qadar yetib borgan futbolchi, Kylian Mbappe va Ousmane Dembele kabi yulduzlar bilan bir qatorda jamoaning yetakchi kuchiga aylandi. Uning Reading kabi kamtarona klubdan boshlangan yoʻli qisqa vaqt ichida Allianz Arena va jahon arenalarigacha koʻtarildi. Bu esa transfer bozoridagi narxining keskin oshishiga sabab boʻldi.
Real Madrid rahbariyati Oliseni jamoaning hujum salohiyatini yanada oshiradigan muhim boʻlak sifatida koʻrmoqda. Madridliklar tarkibida allaqachon bir necha fransuz yulduzlari toʻp surayotgani, Michaelning Ispaniya poytaxtiga moslashish jarayonini osonlashtirishi mumkin. Biroq, rekord darajadagi mablagʻ evaziga amalga oshadigan transfer har doim futbolchi zimmasiga ulkan masʼuliyat yuklaydi.
Hozircha Bavariya rahbariyati oʻz yetakchisini qoʻyib yuborish niyatida emas, ammo 200 million yevrodan yuqori boʻlgan taklif har qanday klubni oʻylantirib qoʻyishi tabiiy. Yaqin oylarda Michael Olise atrofidagi transfer mish-mishlari yanada qizishi va yozgi transfer oynasining asosiy voqeasiga aylanishi kutilmoqda.
…