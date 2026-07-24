Real Madrid Michael Olise uchun transfer rekordini yangilashga tayyor

·86·Sport
Real Madrid Michael Olise uchun transfer rekordini yangilashga tayyor

Germaniyaning Bavariya klubi va Fransiya terma jamoasi vingeri Michael Olise jahon futbolidagi eng qimmatbaho oʻyinchiga aylanishi mumkin. Ispaniyaning Real Madrid klubi 24 yoshli iqtidorli futbolchini oʻz safiga qoʻshib olish uchun astronomik summani qurbon qilishga tayyorligi haqidagi xabarlar sport jamoatchiligi diqqat markazida turibdi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Goal.com nashri tarqatgan maʼlumotlarga koʻra, Madridning "qirollik klubi" Olise uchun 223 million yevro (taxminan 191 million funt) toʻlash imkoniyatlarini koʻrib chiqmoqda. Agar ushbu transfer amalga oshsa, u braziliyalik Neymar tomonidan oʻrnatilgan tarixiy rekordni yangilaydi va futbol tarixidagi eng qimmat transferga aylanadi. Michael Olise hozirda nafaqat klub darajasida, balki xalqaro maydonda ham oʻzining eng yuqori formasiga chiqqan.

Ekspertlar maslahati: Shoshilishga hojat bormi?

Garchi Real Madrid kabi grand jamoaning qiziqishi har qanday futbolchi uchun jozibali boʻlsa-da, sobiq futbolchi va ekspert Jeremie Aliadiere yosh yulduzga Germaniyada yana bir yil qolishni maslahat bermoqda. Uning fikricha, Olise katta bosim ostida oʻynashni oʻrganishi va oʻz barqarorligini mustahkamlashi lozim. "U Bavariya safiga oʻtgandan keyin mutlaqo boshqa darajaga chiqdi, ammo Galacticos maqomiga ega boʻlishdan oldin tajriba toʻplashda davom etishi kerak", deydi Aliadiere.

Olise oʻtgan mavsumda Bavariya safida hayratlanarli natijalarni qayd etdi. U barcha turnirlarda 25 ta gol urishga muvaffaq boʻldi va jamoadoshlariga 28 ta golli uzatmani yetkazib berdi. Harry Kane bilan oʻrnatilgan ajoyib tandem Myunxen klubiga Bundesliga chempionligini qoʻlga kiritishda katta yordam berdi. Uning maydondagi kreativligi va tezkor qaror qabul qilishi Real Madrid skautlarini befarq qoldirmadi.

Fransiya terma jamoasi tarkibida 2026-yilgi jahon chempionati yarim finaliga qadar yetib borgan futbolchi, Kylian Mbappe va Ousmane Dembele kabi yulduzlar bilan bir qatorda jamoaning yetakchi kuchiga aylandi. Uning Reading kabi kamtarona klubdan boshlangan yoʻli qisqa vaqt ichida Allianz Arena va jahon arenalarigacha koʻtarildi. Bu esa transfer bozoridagi narxining keskin oshishiga sabab boʻldi.

Real Madrid rahbariyati Oliseni jamoaning hujum salohiyatini yanada oshiradigan muhim boʻlak sifatida koʻrmoqda. Madridliklar tarkibida allaqachon bir necha fransuz yulduzlari toʻp surayotgani, Michaelning Ispaniya poytaxtiga moslashish jarayonini osonlashtirishi mumkin. Biroq, rekord darajadagi mablagʻ evaziga amalga oshadigan transfer har doim futbolchi zimmasiga ulkan masʼuliyat yuklaydi.

Hozircha Bavariya rahbariyati oʻz yetakchisini qoʻyib yuborish niyatida emas, ammo 200 million yevrodan yuqori boʻlgan taklif har qanday klubni oʻylantirib qoʻyishi tabiiy. Yaqin oylarda Michael Olise atrofidagi transfer mish-mishlari yanada qizishi va yozgi transfer oynasining asosiy voqeasiga aylanishi kutilmoqda.

Real MadridBavariyaMichael OliseTransferFutbol
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

«Al Hilol» Sammervillni 65 million yevroga sotib oldi«Al Hilol» Sammervillni 65 million yevroga sotib oldiBugun, 01:23«Manchester Yunayted» Norvegiyada 5:0 hisobida yirik g‘alaba qildi«Manchester Yunayted» Norvegiyada 5:0 hisobida yirik g‘alaba qildiKecha, 23:52«Real» 81-daqiqada g‘alaba golini urdi: Mastantuono porladi...«Real» 81-daqiqada g‘alaba golini urdi: Mastantuono porladi...Kecha, 23:50«Manchester Siti» Pedru Netuni Savino o‘rniga olib kelmoqchi«Manchester Siti» Pedru Netuni Savino o‘rniga olib kelmoqchiKecha, 23:47Rodri «Real»ga o‘tishni istayapti: narxi ham ma’lum...Rodri «Real»ga o‘tishni istayapti: narxi ham ma’lum...Kecha, 22:26Liverpul Muhammad Salah oʻrniga Kristian Pulishichni munosib nomzod sifatida koʻrmoqdaLiverpul Muhammad Salah oʻrniga Kristian Pulishichni munosib nomzod sifatida koʻrmoqdaKecha, 22:19
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Fabio Kannavaro: "Bu hikoya tugamadi, faqat bitta afsusim bor"
Fabio Kannavaro: "Bu hikoya tugamadi, faqat bitta afsusim bor"
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi