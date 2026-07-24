Fiorentina Manchester Siti iqtidoriga koʻz tikmoqda: Claudio Echeverri Italiyaga koʻchib oʻtishi mumkin

·35·Sport
Fiorentina Manchester Siti iqtidoriga koʻz tikmoqda: Claudio Echeverri Italiyaga koʻchib oʻtishi mumkin

Italiyaning Fiorentina klubi transfer bozorida faollikni davom ettirmoqda. Jamoa sport direktori Fabio Paratici bosh murabbiy Fabio Grosso uchun tarkibni kuchaytirish maqsadida Manchester Siti safidagi eng istiqbolli yosh oʻyinchilardan biri Claudio Echeverri boʻyicha muzokaralarni boshladi. Ushbu transfer amalga oshsa, "binafsharanglilar" hujumkor chiziqda katta ustunlikka ega boʻlishi kutilmoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Claudio Echeverri Argentina futbolining soʻnggi yillardagi eng yorqin kashfiyotlaridan biri hisoblanadi. 2006-yilda tugʻilgan ushbu yarim himoyachi ayni damda Manchester Siti lagerida Enzo Maresca qoʻl ostida mashgʻulot oʻtkazmoqda. Goal.com nashrining xabar berishicha, italiyalik mutaxassis yosh iqtidorning kelajagi boʻyicha yakuniy qaror qabul qilishdan oldin uni diqqat bilan kuzatmoqda.

Fiorentina tarkibni yangilashda davom etadi

Fiorentina joriy transfer oynasida allaqachon bir qator muhim xaridlarni amalga oshirdi. Jamoaga Gremio klubidan himoyachi Viery, Udinezedan yarim himoyachi Arthur Atta va Trabzonspordan Christ Inao Oulai kelib qoʻshildi. Shuningdek, klub Giovanni Fabbian va Marco Brescianini bilan doimiy shartnomalarni rasmiylashtirdi, Radu Drăgușin hamda Álex Jiménez esa ijara asosida jamoaga jalb etildi.

Echeverri uchun kurashda Fiorentina yolgʻiz emas. Avvalroq Italiyaning Monsa klubi ham futbolchiga qiziqish bildirgan edi. Biroq Paraticining saʼy-harakatlari tufayli hozirda aynan florensiyaliklar bu poygada peshqadamlik qilmoqda. Echeverri oʻtgan mavsumni Bayer Leverkusen va Jirona klublarida oʻtkazgan boʻlib, Yevropa futboliga moslashish jarayonini boshlab yuborgan.

Manchester Siti rahbariyati futbolchini toʻliq sotib yuborish niyatida emas. Katta ehtimol bilan, Claudio Echeverri oʻyin amaliyotiga ega boʻlishi uchun A Seriyaga ijara asosida yuborilishi mumkin. Bu esa Fiorentina uchun ayni muddao, chunki Fabio Grosso jamoada texnik jihatdan kuchli va tezkor pleymeykerga ehtiyoj sezmoqda.

Ushbu transferning amalga oshishi Fiorentina uchun nafaqat sport natijalari, balki jamoaning nufuzi jihatidan ham muhimdir. Manchester Siti kabi gigant klubning asosiy iqtidorlaridan birini qoʻlga kiritish, klubning kelgusi mavsumda yuqori oʻrinlar uchun kurashish niyati jiddiyligini anglatadi.

FiorentinaManchester SitiClaudio EcheverriTransferFutbol
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

«Al Hilol» Sammervillni 65 million yevroga sotib oldi«Al Hilol» Sammervillni 65 million yevroga sotib oldiBugun, 01:23«Manchester Yunayted» Norvegiyada 5:0 hisobida yirik g‘alaba qildi«Manchester Yunayted» Norvegiyada 5:0 hisobida yirik g‘alaba qildiKecha, 23:52«Real» 81-daqiqada g‘alaba golini urdi: Mastantuono porladi...«Real» 81-daqiqada g‘alaba golini urdi: Mastantuono porladi...Kecha, 23:50«Manchester Siti» Pedru Netuni Savino o‘rniga olib kelmoqchi«Manchester Siti» Pedru Netuni Savino o‘rniga olib kelmoqchiKecha, 23:47Rodri «Real»ga o‘tishni istayapti: narxi ham ma’lum...Rodri «Real»ga o‘tishni istayapti: narxi ham ma’lum...Kecha, 22:26Liverpul Muhammad Salah oʻrniga Kristian Pulishichni munosib nomzod sifatida koʻrmoqdaLiverpul Muhammad Salah oʻrniga Kristian Pulishichni munosib nomzod sifatida koʻrmoqdaKecha, 22:19
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Fabio Kannavaro: "Bu hikoya tugamadi, faqat bitta afsusim bor"
Fabio Kannavaro: "Bu hikoya tugamadi, faqat bitta afsusim bor"
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi