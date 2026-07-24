Fiorentina Manchester Siti iqtidoriga koʻz tikmoqda: Claudio Echeverri Italiyaga koʻchib oʻtishi mumkin
Italiyaning Fiorentina klubi transfer bozorida faollikni davom ettirmoqda. Jamoa sport direktori Fabio Paratici bosh murabbiy Fabio Grosso uchun tarkibni kuchaytirish maqsadida Manchester Siti safidagi eng istiqbolli yosh oʻyinchilardan biri Claudio Echeverri boʻyicha muzokaralarni boshladi. Ushbu transfer amalga oshsa, "binafsharanglilar" hujumkor chiziqda katta ustunlikka ega boʻlishi kutilmoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Claudio Echeverri Argentina futbolining soʻnggi yillardagi eng yorqin kashfiyotlaridan biri hisoblanadi. 2006-yilda tugʻilgan ushbu yarim himoyachi ayni damda Manchester Siti lagerida Enzo Maresca qoʻl ostida mashgʻulot oʻtkazmoqda. Goal.com nashrining xabar berishicha, italiyalik mutaxassis yosh iqtidorning kelajagi boʻyicha yakuniy qaror qabul qilishdan oldin uni diqqat bilan kuzatmoqda.
Fiorentina tarkibni yangilashda davom etadiFiorentina joriy transfer oynasida allaqachon bir qator muhim xaridlarni amalga oshirdi. Jamoaga Gremio klubidan himoyachi Viery, Udinezedan yarim himoyachi Arthur Atta va Trabzonspordan Christ Inao Oulai kelib qoʻshildi. Shuningdek, klub Giovanni Fabbian va Marco Brescianini bilan doimiy shartnomalarni rasmiylashtirdi, Radu Drăgușin hamda Álex Jiménez esa ijara asosida jamoaga jalb etildi.
Echeverri uchun kurashda Fiorentina yolgʻiz emas. Avvalroq Italiyaning Monsa klubi ham futbolchiga qiziqish bildirgan edi. Biroq Paraticining saʼy-harakatlari tufayli hozirda aynan florensiyaliklar bu poygada peshqadamlik qilmoqda. Echeverri oʻtgan mavsumni Bayer Leverkusen va Jirona klublarida oʻtkazgan boʻlib, Yevropa futboliga moslashish jarayonini boshlab yuborgan.
Manchester Siti rahbariyati futbolchini toʻliq sotib yuborish niyatida emas. Katta ehtimol bilan, Claudio Echeverri oʻyin amaliyotiga ega boʻlishi uchun A Seriyaga ijara asosida yuborilishi mumkin. Bu esa Fiorentina uchun ayni muddao, chunki Fabio Grosso jamoada texnik jihatdan kuchli va tezkor pleymeykerga ehtiyoj sezmoqda.
Ushbu transferning amalga oshishi Fiorentina uchun nafaqat sport natijalari, balki jamoaning nufuzi jihatidan ham muhimdir. Manchester Siti kabi gigant klubning asosiy iqtidorlaridan birini qoʻlga kiritish, klubning kelgusi mavsumda yuqori oʻrinlar uchun kurashish niyati jiddiyligini anglatadi.
…