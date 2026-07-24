Inter tarkibni kuchaytirmoqda: Cristian Romero Italiyaga qaytishi kutilmoqda

·31·Sport
Inter tarkibni kuchaytirmoqda: Cristian Romero Italiyaga qaytishi kutilmoqda

Italiyaning amaldagi chempioni Inter jamoasi himoya chizigʻini mustahkamlash maqsadida jiddiy qadam tashladi. Milanning Nerazzurri klubi Argentina terma jamoasi aʼzosi va Tottenxem sardori Cristian Romero transferi boʻyicha muzokaralarni faollashtirdi. Bu transfer milanliklar uchun joriy yozgi transfer oynasidagi eng asosiy maqsad boʻlib turibdi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Sportitalia nashri tarqatgan maʼlumotlarga koʻra, futbolchining agenti Ciro Palermo ayni damda Milanda boʻlib turibdi. Inter sport direktori Piero Ausilio ham shaharga qaytgan va yaqin soatlar ichida tomonlar oʻrtasida hal qiluvchi uchrashuv oʻtkazilishi kutilmoqda. Tomonlar oʻrtasidagi dastlabki aloqalar kecha tunda oʻrnatilgan boʻlib, muzokaralar jadal surʼatlarda davom etmoqda.

Transfer narxi va moliyaviy shartlar

Tottenxem oʻz sardorini qoʻyib yuborishga tayyor, biroq London klubi rahbariyati futbolchi uchun 50 million yevrodan kam boʻlmagan mablagʻ talab qilmoqda. Cristian Romero oʻtgan yili ingliz klubi bilan 2029-yilgacha moʻljallangan shartnoma imzolagan edi. Uning yillik maoshi soliqlar bilan birga 12 million yevroni tashkil etadi, bu esa Inter uchun moliyaviy jihatdan katta masʼuliyat yuklaydi.

Inter himoya chizigʻida jiddiy muammolarga duch kelmoqda. Jamoani Francesco Acerbi, Matteo Darmian va Stefan de Vrij kabi tajribali himoyachilar tark etganidan soʻng, bosh murabbiy yangi mavsum boshlanishidan oldin ishonchli himoyachiga ehtiyoj sezmoqda. Shu sababli, Romero varianti klub uchun mutlaq ustuvor vazifa sifatida belgilangan va boshqa muqobil variantlar vaqtincha toʻxtatib qoʻyilgan.

Italiyaga qaytish va klub bilan ziddiyat

Cristian Romero uchun Italiya chempionati begona emas. U 2018-yildan 2021-yilga qadar A Seriyada Jenoa va Atalanta safida toʻp surgan. Argentina bilan Jahon chempionligini qoʻlga kiritgan himoyachining Tottenxem bilan munosabatlari soʻnggi oylarda sezilarli darajada yomonlashgan. Bunga futbolchining jarohatini davolatish uchun klub ruxsatisiz Argentinaga ketib qolgani sabab boʻlgan edi.

Shuningdek, Tottenxem yangi texnik loyihani boshlagani va jamoada katta oʻzgarishlar amalga oshirilayotgani sababli, Romero yangi rejalarga kiritilmagan. Agar transfer amalga oshsa, Inter nafaqat tajribali himoyachiga, balki maydonda haqiqiy yetakchilik qobiliyatiga ega boʻlgan futbolchiga ega boʻladi. Hozirda muxlislar va mutaxassislar muzokaralar yakunini diqqat bilan kuzatib bormoqda.

InterTottenhamCristian RomeroTransferFutbol
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

«Al Hilol» Sammervillni 65 million yevroga sotib oldi«Al Hilol» Sammervillni 65 million yevroga sotib oldiBugun, 01:23«Manchester Yunayted» Norvegiyada 5:0 hisobida yirik g‘alaba qildi«Manchester Yunayted» Norvegiyada 5:0 hisobida yirik g‘alaba qildiKecha, 23:52«Real» 81-daqiqada g‘alaba golini urdi: Mastantuono porladi...«Real» 81-daqiqada g‘alaba golini urdi: Mastantuono porladi...Kecha, 23:50«Manchester Siti» Pedru Netuni Savino o‘rniga olib kelmoqchi«Manchester Siti» Pedru Netuni Savino o‘rniga olib kelmoqchiKecha, 23:47Rodri «Real»ga o‘tishni istayapti: narxi ham ma’lum...Rodri «Real»ga o‘tishni istayapti: narxi ham ma’lum...Kecha, 22:26Liverpul Muhammad Salah oʻrniga Kristian Pulishichni munosib nomzod sifatida koʻrmoqdaLiverpul Muhammad Salah oʻrniga Kristian Pulishichni munosib nomzod sifatida koʻrmoqdaKecha, 22:19
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Fabio Kannavaro: "Bu hikoya tugamadi, faqat bitta afsusim bor"
Fabio Kannavaro: "Bu hikoya tugamadi, faqat bitta afsusim bor"
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi