Inter tarkibni kuchaytirmoqda: Cristian Romero Italiyaga qaytishi kutilmoqda
Italiyaning amaldagi chempioni Inter jamoasi himoya chizigʻini mustahkamlash maqsadida jiddiy qadam tashladi. Milanning Nerazzurri klubi Argentina terma jamoasi aʼzosi va Tottenxem sardori Cristian Romero transferi boʻyicha muzokaralarni faollashtirdi. Bu transfer milanliklar uchun joriy yozgi transfer oynasidagi eng asosiy maqsad boʻlib turibdi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Sportitalia nashri tarqatgan maʼlumotlarga koʻra, futbolchining agenti Ciro Palermo ayni damda Milanda boʻlib turibdi. Inter sport direktori Piero Ausilio ham shaharga qaytgan va yaqin soatlar ichida tomonlar oʻrtasida hal qiluvchi uchrashuv oʻtkazilishi kutilmoqda. Tomonlar oʻrtasidagi dastlabki aloqalar kecha tunda oʻrnatilgan boʻlib, muzokaralar jadal surʼatlarda davom etmoqda.
Transfer narxi va moliyaviy shartlarTottenxem oʻz sardorini qoʻyib yuborishga tayyor, biroq London klubi rahbariyati futbolchi uchun 50 million yevrodan kam boʻlmagan mablagʻ talab qilmoqda. Cristian Romero oʻtgan yili ingliz klubi bilan 2029-yilgacha moʻljallangan shartnoma imzolagan edi. Uning yillik maoshi soliqlar bilan birga 12 million yevroni tashkil etadi, bu esa Inter uchun moliyaviy jihatdan katta masʼuliyat yuklaydi.
Inter himoya chizigʻida jiddiy muammolarga duch kelmoqda. Jamoani Francesco Acerbi, Matteo Darmian va Stefan de Vrij kabi tajribali himoyachilar tark etganidan soʻng, bosh murabbiy yangi mavsum boshlanishidan oldin ishonchli himoyachiga ehtiyoj sezmoqda. Shu sababli, Romero varianti klub uchun mutlaq ustuvor vazifa sifatida belgilangan va boshqa muqobil variantlar vaqtincha toʻxtatib qoʻyilgan.
Italiyaga qaytish va klub bilan ziddiyatCristian Romero uchun Italiya chempionati begona emas. U 2018-yildan 2021-yilga qadar A Seriyada Jenoa va Atalanta safida toʻp surgan. Argentina bilan Jahon chempionligini qoʻlga kiritgan himoyachining Tottenxem bilan munosabatlari soʻnggi oylarda sezilarli darajada yomonlashgan. Bunga futbolchining jarohatini davolatish uchun klub ruxsatisiz Argentinaga ketib qolgani sabab boʻlgan edi.
Shuningdek, Tottenxem yangi texnik loyihani boshlagani va jamoada katta oʻzgarishlar amalga oshirilayotgani sababli, Romero yangi rejalarga kiritilmagan. Agar transfer amalga oshsa, Inter nafaqat tajribali himoyachiga, balki maydonda haqiqiy yetakchilik qobiliyatiga ega boʻlgan futbolchiga ega boʻladi. Hozirda muxlislar va mutaxassislar muzokaralar yakunini diqqat bilan kuzatib bormoqda.
…