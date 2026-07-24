Tesla yangi avlod AI5 chiplari uchun Samsung va TSMC bilan hamkorlik qilmoqda

·38·Texno
Tesla yangi avlod AI5 chiplari uchun Samsung va TSMC bilan hamkorlik qilmoqda

Elektromobillar bozorining yetakchisi Tesla kompaniyasi oʻzining sunʼiy intellektga asoslangan yangi avlod protsessorlarini ishlab chiqarishda strategik oʻzgarishlarni amalga oshirmoqda. Kompaniya oʻzining navbatdagi Tesla AI5 chiplarini ishlab chiqarishni bir vaqtning oʻzida dunyodagi ikki eng yirik yarimoʻtkazgich giganti — Janubiy Koreyaning Samsung va Tayvanning TSMC korxonalariga ishonib topshirishga qaror qildi. Bu qadam nafaqat taʼminot zanjirini diversifikatsiya qilish, balki avtonom boshqaruv tizimlarida inqilobiy samaradorlikka erishishni koʻzda tutadi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

ixbt.com maʼlumotiga koʻra, Tesla AI5 chiplari ikki xil texnologik jarayon asosida tayyorlanadi va bu ularning texnik xususiyatlarida sezilarli farqlarni keltirib chiqarishi mumkin. Samsung Foundry tomonidan ishlab chiqariladigan variant allaqachon sinov namunalarini tayyorlash bosqichidan oʻtgan. Ushbu chiplar eng ilgʻor 2 nanometrli (nm) texnologik jarayon va GAA (Gate-All-Around) tranzistor arxitekturasiga asoslangan boʻlib, bu quvvat sarfini kamaytirish va unumdorlikni oshirishda muhim ustunlik beradi.

Texnologik farqlar va ishlab chiqarish surʼati

TSMC tomonidan tayyorlanadigan Tesla AI5 versiyasi esa biroz boshqacha yondashuvga ega. Xabarlarga koʻra, Tayvan giganti ushbu chiplarni 3-nm texnologiyasi asosida ishlab chiqaradi. Loyihalashtirish ishlarida Tesla kompaniyasiga Tayvanning Global Unichip Corporation (GUC) firmasi hamkorlik qilmoqda. Qizigʻi shundaki, TSMC liniyalarida sinov namunalarini ishlab chiqarish jarayoni Samsung kompaniyasiga qaraganda taxminan bir chorak (uch oy) tezroq amalga oshirilmoqda.

Ikki ishlab chiqaruvchi oʻrtasidagi asosiy farq faqat nanometrlarda emas, balki kristallarning fizik tuzilishida ham namoyon boʻladi. Samsung oʻzining yangi GAA-arxitekturasini qoʻllayotgan bir paytda, TSMC anʼanaviy va sinovdan oʻtgan FinFET texnologiyasidan foydalanishda davom etmoqda. Bunday farqli yondashuv tayyor mahsulotlarning tannarxi va issiqlik ajratish xususiyatlariga bevosita taʼsir koʻrsatishi kutilmoqda.

Elon Muskning kutilmalari va kelajak istiqbollari

Tesla rahbari Elon Musk avvalroq bergan bayonotida AI5 tizimi barcha kutilmalardan oʻtib tushishini va sunʼiy intellekt sohasida yangi standartlarni belgilashini taʼkidlagan edi. Ushbu bir kristalli tizimlar (SoC) nafaqat Tesla elektromobillarining oʻz-oʻzini boshqarish (Full Self-Driving) darajasini oshiradi, balki kompaniyaning robototexnika sohasidagi loyihalarida ham asosiy miya vazifasini oʻtaydi.

Oʻzbekistonlik texnologiya ixlosmandlari uchun bu yangilik shuni anglatadiki, yaqin yillarda Tesla avtomobillarining dasturiy taʼminoti va avtopilot tizimi yanada aqlliroq va xavfsizroq boʻladi. Yarimoʻtkazgichlar bozoridagi ushbu raqobat esa global miqyosda yuqori texnologiyali qurilmalar narxining optimallashishiga xizmat qilishi mumkin. Hozircha har ikki ishlab chiqaruvchi ham ommaviy ishlab chiqarishga tayyorgarlik koʻrmoqda.

TeslaSamsungTSMCSunʼiy IntellektTexnologiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Oppo K15 sotuvga chiqdi: 8000 mAch akkumulyator va faol sovutish tizimiga ega smartfonOppo K15 sotuvga chiqdi: 8000 mAch akkumulyator va faol sovutish tizimiga ega smartfonBugun, 01:22Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra avtonomlik boʻyicha raqiblariga imkoniyatni boy berdiSamsung Galaxy Z Fold 8 Ultra avtonomlik boʻyicha raqiblariga imkoniyatni boy berdiBugun, 00:57Volkswagen muhandislari Rivian bilan hamkorlik ortidan noqonuniy daromad koʻrishda ayblandiVolkswagen muhandislari Rivian bilan hamkorlik ortidan noqonuniy daromad koʻrishda ayblandiBugun, 00:55Oʻrta Osiyo osmonida yangi davr: Ostonada ilk bor uchuvchisiz aerotaksi sinovdan oʻtkazildiOʻrta Osiyo osmonida yangi davr: Ostonada ilk bor uchuvchisiz aerotaksi sinovdan oʻtkazildiBugun, 00:21Rossiyaning yangilangan Yak-130M oʻquv-jangovar samolyotlari 2028-yildan yetkazib beriladiRossiyaning yangilangan Yak-130M oʻquv-jangovar samolyotlari 2028-yildan yetkazib beriladiKecha, 23:52Samsung Galaxy S27 seriyasi haqida ilk tafsilotlar: Kompaniya «Yangi moʻjiza» ustida ishlamoqdaSamsung Galaxy S27 seriyasi haqida ilk tafsilotlar: Kompaniya «Yangi moʻjiza» ustida ishlamoqdaKecha, 23:24
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob