Tesla yangi avlod AI5 chiplari uchun Samsung va TSMC bilan hamkorlik qilmoqda
Elektromobillar bozorining yetakchisi Tesla kompaniyasi oʻzining sunʼiy intellektga asoslangan yangi avlod protsessorlarini ishlab chiqarishda strategik oʻzgarishlarni amalga oshirmoqda. Kompaniya oʻzining navbatdagi Tesla AI5 chiplarini ishlab chiqarishni bir vaqtning oʻzida dunyodagi ikki eng yirik yarimoʻtkazgich giganti — Janubiy Koreyaning Samsung va Tayvanning TSMC korxonalariga ishonib topshirishga qaror qildi. Bu qadam nafaqat taʼminot zanjirini diversifikatsiya qilish, balki avtonom boshqaruv tizimlarida inqilobiy samaradorlikka erishishni koʻzda tutadi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
ixbt.com maʼlumotiga koʻra, Tesla AI5 chiplari ikki xil texnologik jarayon asosida tayyorlanadi va bu ularning texnik xususiyatlarida sezilarli farqlarni keltirib chiqarishi mumkin. Samsung Foundry tomonidan ishlab chiqariladigan variant allaqachon sinov namunalarini tayyorlash bosqichidan oʻtgan. Ushbu chiplar eng ilgʻor 2 nanometrli (nm) texnologik jarayon va GAA (Gate-All-Around) tranzistor arxitekturasiga asoslangan boʻlib, bu quvvat sarfini kamaytirish va unumdorlikni oshirishda muhim ustunlik beradi.
Texnologik farqlar va ishlab chiqarish surʼatiTSMC tomonidan tayyorlanadigan Tesla AI5 versiyasi esa biroz boshqacha yondashuvga ega. Xabarlarga koʻra, Tayvan giganti ushbu chiplarni 3-nm texnologiyasi asosida ishlab chiqaradi. Loyihalashtirish ishlarida Tesla kompaniyasiga Tayvanning Global Unichip Corporation (GUC) firmasi hamkorlik qilmoqda. Qizigʻi shundaki, TSMC liniyalarida sinov namunalarini ishlab chiqarish jarayoni Samsung kompaniyasiga qaraganda taxminan bir chorak (uch oy) tezroq amalga oshirilmoqda.
Ikki ishlab chiqaruvchi oʻrtasidagi asosiy farq faqat nanometrlarda emas, balki kristallarning fizik tuzilishida ham namoyon boʻladi. Samsung oʻzining yangi GAA-arxitekturasini qoʻllayotgan bir paytda, TSMC anʼanaviy va sinovdan oʻtgan FinFET texnologiyasidan foydalanishda davom etmoqda. Bunday farqli yondashuv tayyor mahsulotlarning tannarxi va issiqlik ajratish xususiyatlariga bevosita taʼsir koʻrsatishi kutilmoqda.
Elon Muskning kutilmalari va kelajak istiqbollariTesla rahbari Elon Musk avvalroq bergan bayonotida AI5 tizimi barcha kutilmalardan oʻtib tushishini va sunʼiy intellekt sohasida yangi standartlarni belgilashini taʼkidlagan edi. Ushbu bir kristalli tizimlar (SoC) nafaqat Tesla elektromobillarining oʻz-oʻzini boshqarish (Full Self-Driving) darajasini oshiradi, balki kompaniyaning robototexnika sohasidagi loyihalarida ham asosiy miya vazifasini oʻtaydi.
Oʻzbekistonlik texnologiya ixlosmandlari uchun bu yangilik shuni anglatadiki, yaqin yillarda Tesla avtomobillarining dasturiy taʼminoti va avtopilot tizimi yanada aqlliroq va xavfsizroq boʻladi. Yarimoʻtkazgichlar bozoridagi ushbu raqobat esa global miqyosda yuqori texnologiyali qurilmalar narxining optimallashishiga xizmat qilishi mumkin. Hozircha har ikki ishlab chiqaruvchi ham ommaviy ishlab chiqarishga tayyorgarlik koʻrmoqda.
…