Starlink va sunʼiy intellekt Kolumbiya changalzorlaridagi noyob hayvonlarni qidirmoqda

·46·Texno
Starlink va sunʼiy intellekt Kolumbiya changalzorlaridagi noyob hayvonlarni qidirmoqda

Kolumbiyaning borish qiyin boʻlgan tropik oʻrmonlarida noyob hayvon turlarini oʻrganish va tabiatni muhofaza qilish jarayoni texnologik inqilob davriga qadam qoʻydi. Microsoft AI for Good Lab tashabbusi doirasida yaratilgan SPARROW loyihasi endilikda Starlink sunʼiy yoʻldosh interneti yordamida maʼlumotlarni real vaqt rejimida qayta ishlash imkoniyatiga ega boʻldi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Dala tadqiqotlarining asosiy muammosi doimo katta hajmdagi maʼlumotlarni yigʻish va tahlil qilish bilan bogʻliq boʻlib kelgan. Oʻrmonlarga oʻrnatilgan kameralar va audio datchiklar har kuni minglab soatlik video va ovozli yozuvlarni qayd etadi. Ilgari mutaxassislar ushbu materiallarni qoʻlda koʻrib chiqishga majbur edi, bu esa oylab vaqt talab qilar va ekotizimdagi oʻzgarishlarga tezkor munosabat bildirish imkonini bermasdi.

SPARROW loyihasining imkoniyatlari

ixbt.com maʼlumotiga koʻra, SPARROW (Solar-Powered Acoustic and Remote Recording Observation Watch) — quyosh energiyasi bilan ishlaydigan akustik va masofaviy kuzatuv tizimidir. Mazkur qurilmalar hayvonot dunyosiga boy, ammo anʼanaviy aloqa infratuzilmasi mavjud boʻlmagan hududlarga oʻrnatiladi. Starlink ushbu stansiyalarni bulutli tahlil tizimlari bilan bogʻlab, uzluksiz maʼlumot uzatishni taʼminlamoqda.

Sunʼiy intellekt texnologiyalari yigʻilgan materiallarni avtomatik ravishda tahlil qilib, hayvon turlarini taniy oladi, ularning gʻayritabiiy xatti-harakatlarini aniqlaydi va muhim ekologik signallarni qayd etadi. Bu olimlarga bir necha oy kutish oʻrniga, olingan natijalarni darhol tahlil qilish va noyob turlarni himoya qilish boʻyicha tezkor qarorlar qabul qilish imkonini beradi.

Global ahamiyat va kelajakdagi istiqbollar

Ushbu loyiha zamonaviy texnologiyalar tabiatni asrashda qanchalik muhim rol oʻynashi mumkinligini koʻrsatib bermoqda. Starlink kabi global sunʼiy yoʻldosh tarmoqlari hatto dunyoning eng chekka nuqtalarini ham raqamli dunyo bilan bogʻlay olgani bois, biologik xilma-xillikni oʻrganish sifati yangi bosqichga koʻtarildi.

Oʻzbekiston sharoitida ham bunday texnologiyalarni qoʻllash, ayniqsa, togʻli hududlar va choʻl zonalaridagi noyob hayvonlarni (masalan, qor qoploni yoki saygʻoqlarni) kuzatishda katta samaradorlik berishi mumkin. Kolumbiya tajribasi shuni koʻrsatmoqdaki, sunʼiy intellekt va yuqori tezlikdagi internet hamkorligi insoniyatga tabiat sirlarini tezroq anglashga yordam beradi.

Hozirda tadqiqotchilar SPARROW tizimi orqali olingan maʼlumotlar asosida hayvonlarning yangi xulq-atvor modellarini kashf etishmoqda. Bu esa nafaqat maʼlum bir turni saqlab qolish, balki butun boshli ekotizimning barqarorligini taʼminlash uchun xizmat qiladi.

StarlinkMicrosoftSunʼiy IntellektEkologiyaTexnologiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Oppo K15 sotuvga chiqdi: 8000 mAch akkumulyator va faol sovutish tizimiga ega smartfonOppo K15 sotuvga chiqdi: 8000 mAch akkumulyator va faol sovutish tizimiga ega smartfonBugun, 01:22Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra avtonomlik boʻyicha raqiblariga imkoniyatni boy berdiSamsung Galaxy Z Fold 8 Ultra avtonomlik boʻyicha raqiblariga imkoniyatni boy berdiBugun, 00:57Volkswagen muhandislari Rivian bilan hamkorlik ortidan noqonuniy daromad koʻrishda ayblandiVolkswagen muhandislari Rivian bilan hamkorlik ortidan noqonuniy daromad koʻrishda ayblandiBugun, 00:55Oʻrta Osiyo osmonida yangi davr: Ostonada ilk bor uchuvchisiz aerotaksi sinovdan oʻtkazildiOʻrta Osiyo osmonida yangi davr: Ostonada ilk bor uchuvchisiz aerotaksi sinovdan oʻtkazildiBugun, 00:21Rossiyaning yangilangan Yak-130M oʻquv-jangovar samolyotlari 2028-yildan yetkazib beriladiRossiyaning yangilangan Yak-130M oʻquv-jangovar samolyotlari 2028-yildan yetkazib beriladiKecha, 23:52Samsung Galaxy S27 seriyasi haqida ilk tafsilotlar: Kompaniya «Yangi moʻjiza» ustida ishlamoqdaSamsung Galaxy S27 seriyasi haqida ilk tafsilotlar: Kompaniya «Yangi moʻjiza» ustida ishlamoqdaKecha, 23:24
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob