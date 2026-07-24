Starlink va sunʼiy intellekt Kolumbiya changalzorlaridagi noyob hayvonlarni qidirmoqda
Kolumbiyaning borish qiyin boʻlgan tropik oʻrmonlarida noyob hayvon turlarini oʻrganish va tabiatni muhofaza qilish jarayoni texnologik inqilob davriga qadam qoʻydi. Microsoft AI for Good Lab tashabbusi doirasida yaratilgan SPARROW loyihasi endilikda Starlink sunʼiy yoʻldosh interneti yordamida maʼlumotlarni real vaqt rejimida qayta ishlash imkoniyatiga ega boʻldi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Dala tadqiqotlarining asosiy muammosi doimo katta hajmdagi maʼlumotlarni yigʻish va tahlil qilish bilan bogʻliq boʻlib kelgan. Oʻrmonlarga oʻrnatilgan kameralar va audio datchiklar har kuni minglab soatlik video va ovozli yozuvlarni qayd etadi. Ilgari mutaxassislar ushbu materiallarni qoʻlda koʻrib chiqishga majbur edi, bu esa oylab vaqt talab qilar va ekotizimdagi oʻzgarishlarga tezkor munosabat bildirish imkonini bermasdi.
SPARROW loyihasining imkoniyatlariixbt.com maʼlumotiga koʻra, SPARROW (Solar-Powered Acoustic and Remote Recording Observation Watch) — quyosh energiyasi bilan ishlaydigan akustik va masofaviy kuzatuv tizimidir. Mazkur qurilmalar hayvonot dunyosiga boy, ammo anʼanaviy aloqa infratuzilmasi mavjud boʻlmagan hududlarga oʻrnatiladi. Starlink ushbu stansiyalarni bulutli tahlil tizimlari bilan bogʻlab, uzluksiz maʼlumot uzatishni taʼminlamoqda.
Sunʼiy intellekt texnologiyalari yigʻilgan materiallarni avtomatik ravishda tahlil qilib, hayvon turlarini taniy oladi, ularning gʻayritabiiy xatti-harakatlarini aniqlaydi va muhim ekologik signallarni qayd etadi. Bu olimlarga bir necha oy kutish oʻrniga, olingan natijalarni darhol tahlil qilish va noyob turlarni himoya qilish boʻyicha tezkor qarorlar qabul qilish imkonini beradi.
Global ahamiyat va kelajakdagi istiqbollarUshbu loyiha zamonaviy texnologiyalar tabiatni asrashda qanchalik muhim rol oʻynashi mumkinligini koʻrsatib bermoqda. Starlink kabi global sunʼiy yoʻldosh tarmoqlari hatto dunyoning eng chekka nuqtalarini ham raqamli dunyo bilan bogʻlay olgani bois, biologik xilma-xillikni oʻrganish sifati yangi bosqichga koʻtarildi.
Oʻzbekiston sharoitida ham bunday texnologiyalarni qoʻllash, ayniqsa, togʻli hududlar va choʻl zonalaridagi noyob hayvonlarni (masalan, qor qoploni yoki saygʻoqlarni) kuzatishda katta samaradorlik berishi mumkin. Kolumbiya tajribasi shuni koʻrsatmoqdaki, sunʼiy intellekt va yuqori tezlikdagi internet hamkorligi insoniyatga tabiat sirlarini tezroq anglashga yordam beradi.
Hozirda tadqiqotchilar SPARROW tizimi orqali olingan maʼlumotlar asosida hayvonlarning yangi xulq-atvor modellarini kashf etishmoqda. Bu esa nafaqat maʼlum bir turni saqlab qolish, balki butun boshli ekotizimning barqarorligini taʼminlash uchun xizmat qiladi.
…