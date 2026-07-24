Bavariya Harry Kane bilan shartnomani uzaytirish boʻyicha muzokaralarni boshlamoqda

·57·Sport
Bavariya Harry Kane bilan shartnomani uzaytirish boʻyicha muzokaralarni boshlamoqda

Myunxenning Bavariya klubi oʻzining asosiy hujumchisi va Angliya terma jamoasi sardori Harry Kane bilan amaldagi kelishuvni uzaytirish boʻyicha rasmiy muzokaralarga tayyorgarlik koʻrmoqda. Hozirgi shartnomasi kelasi mavsum oxirida nihoyasiga yetadigan 32 yoshli forvard klubning uzoq muddatli rejalarida markaziy oʻrinni egallab turibdi. BBC Sport nashrining xabar berishicha, tomonlar yaqin haftalar ichida yangi bitim tafsilotlarini muhokama qilishga kirishadi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Harry Kane 2023-yilda Tottenxem safidan Myunxen klubiga oʻtganidan buyon fenomenal natijalarni qayd etib kelmoqda. U nemis grandi safida hozirga qadar 147 ta uchrashuvda maydonga tushib, raqiblar darvozasini 146 marotaba ishgʻol qilishga muvaffaq boʻldi. Bunday sermahsullik Bavariya rahbariyatini futbolchini iloji boricha uzoqroq vaqt davomida jamoada olib qolishga undamoqda. Myunxenliklar hujumchining kelajagini kafolatlash orqali tarkibda barqarorlikni saqlab qolishni maqsad qilgan.

Yevropa grandlari va Saudiya klublari qiziqishiga qaramay

Soʻnggi vaqtlarda Harry Kane xizmatlariga Barselona hamda Saudiya Arabistonining Al-Hilal klublari tomonidan jiddiy qiziqishlar boʻlayotgan edi. Biroq, futbolchining oʻzi Germaniyadagi hayotidan toʻliq mamnun va Myunxen shahriga butunlay moslashib boʻlgan. Goal.com nashri maʼlumotlariga koʻra, Kane hozircha boshqa klubga oʻtish yoki Angliya Premer-ligasiga qaytish haqida oʻylamayapti.

Ushbu qaror futbolchining Angliya chempionati tarixidagi eng yaxshi toʻpurar boʻlish orzusidan voz kechayotganini ham anglatishi mumkin. Hozirda Alan Shearer 260 ta gol bilan Premer-liga rekordchisi hisoblanadi. Kane Germaniyada qolishni afzal koʻrar ekan, uning bu rekordni yangilash imkoniyatlari deyarli yoʻqqa chiqadi. Shunga qaramay, hujumchi uchun jamoaviy sovrinlar va Chempionlar ligasidagi muvaffaqiyat ustuvorroq boʻlib qolmoqda.

Bavariya rahbariyati muzokaralarni taqvim tigʻizlashmasidan avval yakunlashni rejalashtirgan. Klub Kane bilan yangi kelishuvga erishish orqali nafaqat ichki chempionatdagi gegemonlikni saqlab qolishni, balki xalqaro maydonda ham oʻz mavqeini mustahkamlashni koʻzlamoqda. Futbolchi jamoaga kelganidan buyon ikki marta Bundesliga gʻolibligi va Germaniya kubogini qoʻlga kiritishga ulgurdi.

Oʻzbekistonlik futbol ishqibozlari uchun ham Harry Kanening Myunxenda qolishi qiziqarli yangilik, zero nemis futboli va Bavariya brendi yurtimizda katta auditoriyaga ega. Kanening barqaror oʻyini va professional yondashuvi uni Bundesliga tarixidagi eng muvaffaqiyatli legionerlardan biriga aylantirmoqda. Kelgusi haftalarda tomonlar shartnomaning moliyaviy shartlari va muddati boʻyicha bir toʻxtamga kelishi kutilmoqda.

BavariyaHarry KaneBundesligaTransferlarFutbol
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

«Al Hilol» Sammervillni 65 million yevroga sotib oldi«Al Hilol» Sammervillni 65 million yevroga sotib oldiBugun, 01:23«Manchester Yunayted» Norvegiyada 5:0 hisobida yirik g‘alaba qildi«Manchester Yunayted» Norvegiyada 5:0 hisobida yirik g‘alaba qildiKecha, 23:52«Real» 81-daqiqada g‘alaba golini urdi: Mastantuono porladi...«Real» 81-daqiqada g‘alaba golini urdi: Mastantuono porladi...Kecha, 23:50«Manchester Siti» Pedru Netuni Savino o‘rniga olib kelmoqchi«Manchester Siti» Pedru Netuni Savino o‘rniga olib kelmoqchiKecha, 23:47Rodri «Real»ga o‘tishni istayapti: narxi ham ma’lum...Rodri «Real»ga o‘tishni istayapti: narxi ham ma’lum...Kecha, 22:26Liverpul Muhammad Salah oʻrniga Kristian Pulishichni munosib nomzod sifatida koʻrmoqdaLiverpul Muhammad Salah oʻrniga Kristian Pulishichni munosib nomzod sifatida koʻrmoqdaKecha, 22:19
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Fabio Kannavaro: "Bu hikoya tugamadi, faqat bitta afsusim bor"
Fabio Kannavaro: "Bu hikoya tugamadi, faqat bitta afsusim bor"
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi