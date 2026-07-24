Bavariya Harry Kane bilan shartnomani uzaytirish boʻyicha muzokaralarni boshlamoqda
Myunxenning Bavariya klubi oʻzining asosiy hujumchisi va Angliya terma jamoasi sardori Harry Kane bilan amaldagi kelishuvni uzaytirish boʻyicha rasmiy muzokaralarga tayyorgarlik koʻrmoqda. Hozirgi shartnomasi kelasi mavsum oxirida nihoyasiga yetadigan 32 yoshli forvard klubning uzoq muddatli rejalarida markaziy oʻrinni egallab turibdi. BBC Sport nashrining xabar berishicha, tomonlar yaqin haftalar ichida yangi bitim tafsilotlarini muhokama qilishga kirishadi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Harry Kane 2023-yilda Tottenxem safidan Myunxen klubiga oʻtganidan buyon fenomenal natijalarni qayd etib kelmoqda. U nemis grandi safida hozirga qadar 147 ta uchrashuvda maydonga tushib, raqiblar darvozasini 146 marotaba ishgʻol qilishga muvaffaq boʻldi. Bunday sermahsullik Bavariya rahbariyatini futbolchini iloji boricha uzoqroq vaqt davomida jamoada olib qolishga undamoqda. Myunxenliklar hujumchining kelajagini kafolatlash orqali tarkibda barqarorlikni saqlab qolishni maqsad qilgan.
Yevropa grandlari va Saudiya klublari qiziqishiga qaramaySoʻnggi vaqtlarda Harry Kane xizmatlariga Barselona hamda Saudiya Arabistonining Al-Hilal klublari tomonidan jiddiy qiziqishlar boʻlayotgan edi. Biroq, futbolchining oʻzi Germaniyadagi hayotidan toʻliq mamnun va Myunxen shahriga butunlay moslashib boʻlgan. Goal.com nashri maʼlumotlariga koʻra, Kane hozircha boshqa klubga oʻtish yoki Angliya Premer-ligasiga qaytish haqida oʻylamayapti.
Ushbu qaror futbolchining Angliya chempionati tarixidagi eng yaxshi toʻpurar boʻlish orzusidan voz kechayotganini ham anglatishi mumkin. Hozirda Alan Shearer 260 ta gol bilan Premer-liga rekordchisi hisoblanadi. Kane Germaniyada qolishni afzal koʻrar ekan, uning bu rekordni yangilash imkoniyatlari deyarli yoʻqqa chiqadi. Shunga qaramay, hujumchi uchun jamoaviy sovrinlar va Chempionlar ligasidagi muvaffaqiyat ustuvorroq boʻlib qolmoqda.
Bavariya rahbariyati muzokaralarni taqvim tigʻizlashmasidan avval yakunlashni rejalashtirgan. Klub Kane bilan yangi kelishuvga erishish orqali nafaqat ichki chempionatdagi gegemonlikni saqlab qolishni, balki xalqaro maydonda ham oʻz mavqeini mustahkamlashni koʻzlamoqda. Futbolchi jamoaga kelganidan buyon ikki marta Bundesliga gʻolibligi va Germaniya kubogini qoʻlga kiritishga ulgurdi.
Oʻzbekistonlik futbol ishqibozlari uchun ham Harry Kanening Myunxenda qolishi qiziqarli yangilik, zero nemis futboli va Bavariya brendi yurtimizda katta auditoriyaga ega. Kanening barqaror oʻyini va professional yondashuvi uni Bundesliga tarixidagi eng muvaffaqiyatli legionerlardan biriga aylantirmoqda. Kelgusi haftalarda tomonlar shartnomaning moliyaviy shartlari va muddati boʻyicha bir toʻxtamga kelishi kutilmoqda.
…