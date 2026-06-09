O‘zbekiston terma jamoasi Niderlandiya ustidan tarixiy g‘alaba qozondi...
Okean ortidan o‘zbek futboli ishqibozlari uchun haqiqiy shov-shuvli va tarixiy xushxabar yetib keldi! Jahon chempionati oldidan Nyu-Yorkda yig‘in o‘tkazayotgan O‘zbekiston milliy terma jamoasi Yevropa grandi Niderlandiyaga qarshi ikkinchi maxfiy nazorat uchrashuvida maydonga tushib, raqiblarini tiz cho‘ktirishga muvaffaq bo‘ldi. Dunyo futboli afsonasi Fabio Kannavaro boshqaruvidagi «oq bo‘rilar» maydonda haqiqiy jasorat va yuksak mahorat namoyish etib, kuchli raqib ustidan 2:1 hisobida ulug‘vor g‘alabani rasmiylashtirishdi. Bu zafar vakillarimizning bo‘lajak mundial oldidan ruhiy holatini keskin ko‘tarib yuborishi shubhasizdir.
Har ikki jamoa ustozlarining o‘zaro kelishuviga binoan, ushbu bahs yopiq eshiklar ortida, ya’ni muxlislar va OAV xodimlarisiz o‘tkazildi hamda uchrashuv formati biroz o‘zgartirilib, har bir bo‘lim 30 daqiqadan iborat etib belgilandi. Shunga qaramay, maydondagi kurash shiddati rasmiy o‘yinlardan aslo qolishmadi. Vakillarimiz tarkibida yuksak mahorat ko‘rsatgan iste’dodli va chaqqon futbolchilar — Azizbek Amonov hamda Avazbek O‘lmasaliyev raqib darvozasini aniq nishonga olib, ushbu tarixiy g‘alaba gollariga mualliflik qilishdi. Yevropaliklar esa bu gollarga faqat bir marta javob qaytara olishdi, xolos.
Murabbiylar shtabi ushbu sinov bahsida jamoaning deyarli barcha a’zolariga imkoniyat taqdim etdi va taktik sxemalarni jiddiy ko‘rikdan o‘tkazib oldi. Mazkur uchrashuvda Vatanimiz sharafini quyidagi futbolchilar himoya qilishdi: Ergashev, Nematov, Eshmurodov, Abdullayev, Karimov, Esanov, Jiyanov, O‘lmasaliyev, Rahmonaliyev, Jaloliddinov, Amonov, Temirov, Sergeyev, Iskanderov va Hamdamov. Har bir chiziqda namoyish etilgan tartibli o‘yin yakunda o‘z mevasini berdi va o‘zbek futboli tarixida yangi sahifa ochildi.
Milliy terma jamoamizning Jahon chempionatidagi ilk yurishlari, AQSH yashil maydonlaridan keladigan eng so‘nggi eksklyuziv yangiliklar, uchrashuvlar tahlili va futbol yulduzlarining fikrlarini hamisha Zamin sahifalarida biz bilan birgalikda kuzatib boring!
…