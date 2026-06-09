O‘zbekiston terma jamoasi Niderlandiya ustidan tarixiy g‘alaba qozondi...

·2·Sport
O‘zbekiston terma jamoasi Niderlandiya ustidan tarixiy g‘alaba qozondi...

Okean ortidan o‘zbek futboli ishqibozlari uchun haqiqiy shov-shuvli va tarixiy xushxabar yetib keldi! Jahon chempionati oldidan Nyu-Yorkda yig‘in o‘tkazayotgan O‘zbekiston milliy terma jamoasi Yevropa grandi Niderlandiyaga qarshi ikkinchi maxfiy nazorat uchrashuvida maydonga tushib, raqiblarini tiz cho‘ktirishga muvaffaq bo‘ldi. Dunyo futboli afsonasi Fabio Kannavaro boshqaruvidagi «oq bo‘rilar» maydonda haqiqiy jasorat va yuksak mahorat namoyish etib, kuchli raqib ustidan 2:1 hisobida ulug‘vor g‘alabani rasmiylashtirishdi. Bu zafar vakillarimizning bo‘lajak mundial oldidan ruhiy holatini keskin ko‘tarib yuborishi shubhasizdir.

Har ikki jamoa ustozlarining o‘zaro kelishuviga binoan, ushbu bahs yopiq eshiklar ortida, ya’ni muxlislar va OAV xodimlarisiz o‘tkazildi hamda uchrashuv formati biroz o‘zgartirilib, har bir bo‘lim 30 daqiqadan iborat etib belgilandi. Shunga qaramay, maydondagi kurash shiddati rasmiy o‘yinlardan aslo qolishmadi. Vakillarimiz tarkibida yuksak mahorat ko‘rsatgan iste’dodli va chaqqon futbolchilar — Azizbek Amonov hamda Avazbek O‘lmasaliyev raqib darvozasini aniq nishonga olib, ushbu tarixiy g‘alaba gollariga mualliflik qilishdi. Yevropaliklar esa bu gollarga faqat bir marta javob qaytara olishdi, xolos.

Murabbiylar shtabi ushbu sinov bahsida jamoaning deyarli barcha a’zolariga imkoniyat taqdim etdi va taktik sxemalarni jiddiy ko‘rikdan o‘tkazib oldi. Mazkur uchrashuvda Vatanimiz sharafini quyidagi futbolchilar himoya qilishdi: Ergashev, Nematov, Eshmurodov, Abdullayev, Karimov, Esanov, Jiyanov, O‘lmasaliyev, Rahmonaliyev, Jaloliddinov, Amonov, Temirov, Sergeyev, Iskanderov va Hamdamov. Har bir chiziqda namoyish etilgan tartibli o‘yin yakunda o‘z mevasini berdi va o‘zbek futboli tarixida yangi sahifa ochildi.

Milliy terma jamoamizning Jahon chempionatidagi ilk yurishlari, AQSH yashil maydonlaridan keladigan eng so‘nggi eksklyuziv yangiliklar, uchrashuvlar tahlili va futbol yulduzlarining fikrlarini hamisha Zamin sahifalarida biz bilan birgalikda kuzatib boring!

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Abduqodir Husanov Niderlandiyaga qarshi o‘yinda qanday baholandi?Abduqodir Husanov Niderlandiyaga qarshi o‘yinda qanday baholandi?Bugun, 21:03O‘zbekiston terma jamoasi Niderlandiyaga qarshi bahsda mag‘lub bo‘ldi (video)O‘zbekiston terma jamoasi Niderlandiyaga qarshi bahsda mag‘lub bo‘ldi (video)Bugun, 21:00Lamine Yamal nima uchun Oltin toʻpni yuta olmagani u uchun foydali boʻlganini aytdiLamine Yamal nima uchun Oltin toʻpni yuta olmagani u uchun foydali boʻlganini aytdiBugun, 20:57Kylian Mbappe Real Madridda Cristiano Ronaldo muammosiga duch kelmoqdaKylian Mbappe Real Madridda Cristiano Ronaldo muammosiga duch kelmoqdaBugun, 20:40Cristiano Ronaldo «oʻzga sayyoralik» emas: Danilo sobiq jamoadoshi haqidaCristiano Ronaldo «oʻzga sayyoralik» emas: Danilo sobiq jamoadoshi haqidaBugun, 20:37FIFA Lassana Diarra bilan kelishuvga erishdi: Transfer tizimi oʻzgarishi mumkinFIFA Lassana Diarra bilan kelishuvga erishdi: Transfer tizimi oʻzgarishi mumkinBugun, 20:11
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Sindarov va Kasparov uchrashuvi avlodlar ramziga aylandi
Sindarov va Kasparov uchrashuvi avlodlar ramziga aylandi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
Harry Kane penaltini nega aniq amalga oshira olmadi? "Iflos oʻyin" fosh boʻldi
Harry Kane penaltini nega aniq amalga oshira olmadi? "Iflos oʻyin" fosh boʻldi
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)