Liverpul Muhammad Salah oʻrniga Kristian Pulishichni munosib nomzod sifatida koʻrmoqda
Angliyaning Liverpul klubi jamoa afsonasi Muhammad Salah ketganidan soʻng uning oʻrnini toʻldira oladigan munosib voris qidirishda davom etmoqda. Soʻnggi maʼlumotlarga koʻra, mersisaydliklar eʼtibori ayni damda Italiyaning Milan safida yorqin oʻyin koʻrsatayotgan AQSH terma jamoasi yetakchisi Kristian Pulishichga qaratilgan. Goal.com nashriga bergan intervyusida sobiq futbolchi Jonatan Spektor Pulishichni raqib himoyachilari uchun haqiqiy "dahshat" deb atadi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Kristian Pulishich hozirda A Seriyada oʻz faoliyatining eng yaxshi davrlarini oʻtkazmoqda. 27 yoshli hujumchi Milan safida nafaqat sermahsullik namoyish etmoqda, balki jamoaning hujumkor oʻyinida asosiy figuraga aylandi. Uning koʻp qirraliligi va maydonning turli nuqtalarida samarali harakat qilishi Liverpul murabbiylar shtabi uchun juda jozibali koʻrinmoqda. Ayniqsa, Salahning oʻng qanotdagi oʻrnini bosish uchun Pulishichning tezkorligi va texnikasi qoʻl kelishi mumkin.
Premer-ligadagi tajriba va yangi imkoniyatlarPulishich uchun Angliya chempionati begona emas. U toʻrt yil davomida Chelsi sharafini himoya qilgan va London klubi bilan Chempionlar ligasi gʻolibligini qoʻlga kiritgan. Biroq, "aristokratlar" safida u oʻzining bor salohiyatini toʻliq namoyish eta olmadi va koʻpincha zaxira oʻrindigʻida qolib ketdi. 2023-yilda San Siroga koʻchib oʻtishi uning karyerasida yangi sahifa ochdi va u yerda haqiqiy yetakchiga aylandi.
Jonatan Spektorning taʼkidlashicha, Pulishichning oʻyin uslubi Liverpulning tezkor hujumlarga asoslangan taktikasiga juda mos tushadi. "U juda dadil va himoyachilarga qarshi toʻgʻridan-toʻgʻri borishdan qoʻrqmaydi. Himoyachi uchun bunday dinamik va chaqqon oʻyinchiga qarshi turish — eng yomon ssenariy. Pulishich maydonda juda tez va kutilmagan qarorlar qabul qila oladi", — deydi mutaxassis.
Transfer ehtimoli va shartnoma holatiHozirda Pulishichning Milan bilan shartnomasi borasida muzokaralar davom etmoqda, biroq yangi kelishuv hali imzolanmagan. Bu holat Yevropaning yetakchi klublari, jumladan Liverpul uchun qulay imkoniyat yaratadi. Mersisaydliklar Muhammad Salah qoldirgan boʻshliqni toʻldirish uchun katta mablagʻ sarflashga tayyor va Pulishich bu borada eng munosib nomzodlardan biri boʻlib turibdi.
Liverpul muxlislari uchun Salahning oʻrnini bosish oson boʻlmasligi aniq, chunki misrlik yulduz klub tarixidagi eng yaxshi toʻpurarlardan biri hisoblanadi. Biroq Kristian Pulishichning Premer-ligadagi tajribasi, uning ayni damdagi sport formasi va oʻyindagi kreativligi Enfildda yangi davrni boshlab berishi mumkin. Agar transfer amalga oshsa, bu AQSH futboli uchun ham navbatdagi katta qadam boʻladi.
…