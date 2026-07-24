Liverpul Muhammad Salah oʻrniga Kristian Pulishichni munosib nomzod sifatida koʻrmoqda

·40·Sport
Liverpul Muhammad Salah oʻrniga Kristian Pulishichni munosib nomzod sifatida koʻrmoqda

Angliyaning Liverpul klubi jamoa afsonasi Muhammad Salah ketganidan soʻng uning oʻrnini toʻldira oladigan munosib voris qidirishda davom etmoqda. Soʻnggi maʼlumotlarga koʻra, mersisaydliklar eʼtibori ayni damda Italiyaning Milan safida yorqin oʻyin koʻrsatayotgan AQSH terma jamoasi yetakchisi Kristian Pulishichga qaratilgan. Goal.com nashriga bergan intervyusida sobiq futbolchi Jonatan Spektor Pulishichni raqib himoyachilari uchun haqiqiy "dahshat" deb atadi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Kristian Pulishich hozirda A Seriyada oʻz faoliyatining eng yaxshi davrlarini oʻtkazmoqda. 27 yoshli hujumchi Milan safida nafaqat sermahsullik namoyish etmoqda, balki jamoaning hujumkor oʻyinida asosiy figuraga aylandi. Uning koʻp qirraliligi va maydonning turli nuqtalarida samarali harakat qilishi Liverpul murabbiylar shtabi uchun juda jozibali koʻrinmoqda. Ayniqsa, Salahning oʻng qanotdagi oʻrnini bosish uchun Pulishichning tezkorligi va texnikasi qoʻl kelishi mumkin.

Premer-ligadagi tajriba va yangi imkoniyatlar

Pulishich uchun Angliya chempionati begona emas. U toʻrt yil davomida Chelsi sharafini himoya qilgan va London klubi bilan Chempionlar ligasi gʻolibligini qoʻlga kiritgan. Biroq, "aristokratlar" safida u oʻzining bor salohiyatini toʻliq namoyish eta olmadi va koʻpincha zaxira oʻrindigʻida qolib ketdi. 2023-yilda San Siroga koʻchib oʻtishi uning karyerasida yangi sahifa ochdi va u yerda haqiqiy yetakchiga aylandi.

Jonatan Spektorning taʼkidlashicha, Pulishichning oʻyin uslubi Liverpulning tezkor hujumlarga asoslangan taktikasiga juda mos tushadi. "U juda dadil va himoyachilarga qarshi toʻgʻridan-toʻgʻri borishdan qoʻrqmaydi. Himoyachi uchun bunday dinamik va chaqqon oʻyinchiga qarshi turish — eng yomon ssenariy. Pulishich maydonda juda tez va kutilmagan qarorlar qabul qila oladi", — deydi mutaxassis.

Transfer ehtimoli va shartnoma holati

Hozirda Pulishichning Milan bilan shartnomasi borasida muzokaralar davom etmoqda, biroq yangi kelishuv hali imzolanmagan. Bu holat Yevropaning yetakchi klublari, jumladan Liverpul uchun qulay imkoniyat yaratadi. Mersisaydliklar Muhammad Salah qoldirgan boʻshliqni toʻldirish uchun katta mablagʻ sarflashga tayyor va Pulishich bu borada eng munosib nomzodlardan biri boʻlib turibdi.

Liverpul muxlislari uchun Salahning oʻrnini bosish oson boʻlmasligi aniq, chunki misrlik yulduz klub tarixidagi eng yaxshi toʻpurarlardan biri hisoblanadi. Biroq Kristian Pulishichning Premer-ligadagi tajribasi, uning ayni damdagi sport formasi va oʻyindagi kreativligi Enfildda yangi davrni boshlab berishi mumkin. Agar transfer amalga oshsa, bu AQSH futboli uchun ham navbatdagi katta qadam boʻladi.

LiverpulMilanKristian PulishichMuhammad SalahTransferlar
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

«Al Hilol» Sammervillni 65 million yevroga sotib oldi«Al Hilol» Sammervillni 65 million yevroga sotib oldiBugun, 01:23«Manchester Yunayted» Norvegiyada 5:0 hisobida yirik g‘alaba qildi«Manchester Yunayted» Norvegiyada 5:0 hisobida yirik g‘alaba qildiKecha, 23:52«Real» 81-daqiqada g‘alaba golini urdi: Mastantuono porladi...«Real» 81-daqiqada g‘alaba golini urdi: Mastantuono porladi...Kecha, 23:50«Manchester Siti» Pedru Netuni Savino o‘rniga olib kelmoqchi«Manchester Siti» Pedru Netuni Savino o‘rniga olib kelmoqchiKecha, 23:47Rodri «Real»ga o‘tishni istayapti: narxi ham ma’lum...Rodri «Real»ga o‘tishni istayapti: narxi ham ma’lum...Kecha, 22:26Kylian Mbappe Angliya Premer-ligasiga oʻtishi mumkinmi: Arsenal varianti koʻrib chiqilmoqdaKylian Mbappe Angliya Premer-ligasiga oʻtishi mumkinmi: Arsenal varianti koʻrib chiqilmoqdaKecha, 20:51
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Fabio Kannavaro: "Bu hikoya tugamadi, faqat bitta afsusim bor"
Fabio Kannavaro: "Bu hikoya tugamadi, faqat bitta afsusim bor"
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi