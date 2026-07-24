Rodri «Real»ga o‘tishni istayapti: narxi ham ma’lum...
«Manchester Siti» yarimhimoyachisi Rodri faoliyatini Madridning «Real» klubida davom ettirish niyatida. Xabarlarga ko‘ra, ispaniyalik futbolchi amaldagi shartnomasini uzaytirishni istamayapti va ehtimoliy transfer narxi bo‘yicha ham klubi bilan kelishib olgan.
Biroq hozircha «Real» rasmiy taklif yuborgani yoki klublar to‘g‘ridan to‘g‘ri muzokara boshlagani haqida ma’lumot yo‘q.
Rodri yangi shartnomani rad etmoqda
El Debate nashri ma’lumotiga ko‘ra, 30 yoshli yarimhimoyachi «Manchester Siti» bilan hamkorlikni uzaytirish niyatida emas.
Uning amaldagi shartnomasi 2027 yil yozigacha kuchda bo‘ladi. Agar yangi kelishuv imzolanmasa, Angliya klubi futbolchini keyinroq arzonroq sotish yoki shartnoma muddati tugagach tekinga yo‘qotish xavfiga duch kelishi mumkin.
Rodrining asosiy istagi Ispaniyaga qaytish va «Real» safida o‘ynash ekani aytilmoqda.
Transfer narxi 50 million yevroga yetishi mumkin
Manbaga ko‘ra, Rodri ehtimoliy transfer narxi sun’iy ravishda oshirilmasligi bo‘yicha «Manchester Siti» bilan kelishuvga erishgan.
Bitim quyidagi ko‘rinishda bo‘lishi mumkin:
To‘lov turi
Miqdori
Asosiy transfer puli
45 million yevro
Ehtimoliy bonuslar
5 million yevro
Umumiy qiymat
50 million yevrogacha
Bu summa Transfermarkt portalida ko‘rsatilgan futbolchining taxminiy bozor qiymatiga ham mos keladi. Portal Rodrini 50 million yevro atrofida baholamoqda.
Nega «Siti» narxni pasaytirishga rozi bo‘lishi mumkin?
Rodrining shartnomasi yakunlanishiga bir yil qolgani transfer narxiga ta’sir ko‘rsatishi mumkin.
Agar yarimhimoyachi yangi shartnoma tuzishdan qat’iy bosh tortsa, «Manchester Siti» uchun uni hozirroq sotish moliyaviy jihatdan ma’qul variantga aylanishi ehtimoldan xoli emas.
Shu bilan birga, 45 million yevro va bonuslar haqidagi ma’lumot hozircha rasman tasdiqlangan emas. Yakuniy narx «Real»ning taklifi va Angliya klubining pozitsiyasiga bog‘liq bo‘ladi.
O‘tgan mavsumda 33 ta uchrashuv o‘tkazdi
Rodri o‘tgan mavsumda «Manchester Siti» safida barcha musobaqalarda 33 ta bahsda maydonga tushdi.
Ispaniyalik yarimhimoyachi ushbu uchrashuvlarda 2 ta gol kiritdi. Uning asosiy vazifasi jamoa hujumlarini boshlash, maydon markazini nazorat qilish va himoya bilan hujum o‘rtasidagi muvozanatni ta’minlashdan iborat bo‘ldi.
Rodrining to‘p bilan xotirjam harakat qilishi va o‘yin sur’atini boshqarish qobiliyati uni «Real» uchun muhim nomzodga aylantirishi mumkin.
Hozircha transfer rasman tasdiqlanmagan
Rodrining «Real»ga o‘tish istagi va ehtimoliy narxi haqida xabarlar tarqalgan bo‘lsa-da, bitim hali amalga oshgani yo‘q.
Transfer uchun uchta muhim bosqich qolmoqda:
«Real» futbolchiga rasmiy taklif berishi;
Rodri bilan shaxsiy shartlar kelishilishi;
ikki klub transfer summasi bo‘yicha bir qarorga kelishi.
Agar muzokaralar boshlansa, Rodrining kelajagi yozgi transfer oynasining eng ko‘p muhokama qilinadigan mavzularidan biriga aylanishi mumkin.
Sizningcha, Rodri «Real» yarimhimoyasini yanada kuchaytira oladimi? Fikringizni izohlarda qoldiring.
…