Rodri «Real»ga o‘tishni istayapti: narxi ham ma’lum...

·38·Sport
Rodri «Real»ga o‘tishni istayapti: narxi ham ma’lum...

«Manchester Siti» yarimhimoyachisi Rodri faoliyatini Madridning «Real» klubida davom ettirish niyatida. Xabarlarga ko‘ra, ispaniyalik futbolchi amaldagi shartnomasini uzaytirishni istamayapti va ehtimoliy transfer narxi bo‘yicha ham klubi bilan kelishib olgan.

Biroq hozircha «Real» rasmiy taklif yuborgani yoki klublar to‘g‘ridan to‘g‘ri muzokara boshlagani haqida ma’lumot yo‘q.

Rodri yangi shartnomani rad etmoqda

El Debate nashri ma’lumotiga ko‘ra, 30 yoshli yarimhimoyachi «Manchester Siti» bilan hamkorlikni uzaytirish niyatida emas.

Uning amaldagi shartnomasi 2027 yil yozigacha kuchda bo‘ladi. Agar yangi kelishuv imzolanmasa, Angliya klubi futbolchini keyinroq arzonroq sotish yoki shartnoma muddati tugagach tekinga yo‘qotish xavfiga duch kelishi mumkin.

Rodrining asosiy istagi Ispaniyaga qaytish va «Real» safida o‘ynash ekani aytilmoqda.

Transfer narxi 50 million yevroga yetishi mumkin

Manbaga ko‘ra, Rodri ehtimoliy transfer narxi sun’iy ravishda oshirilmasligi bo‘yicha «Manchester Siti» bilan kelishuvga erishgan.

Bitim quyidagi ko‘rinishda bo‘lishi mumkin:

To‘lov turi

Miqdori

Asosiy transfer puli

45 million yevro

Ehtimoliy bonuslar

5 million yevro

Umumiy qiymat

50 million yevrogacha

Bu summa Transfermarkt portalida ko‘rsatilgan futbolchining taxminiy bozor qiymatiga ham mos keladi. Portal Rodrini 50 million yevro atrofida baholamoqda.

Nega «Siti» narxni pasaytirishga rozi bo‘lishi mumkin?

Rodrining shartnomasi yakunlanishiga bir yil qolgani transfer narxiga ta’sir ko‘rsatishi mumkin.

Agar yarimhimoyachi yangi shartnoma tuzishdan qat’iy bosh tortsa, «Manchester Siti» uchun uni hozirroq sotish moliyaviy jihatdan ma’qul variantga aylanishi ehtimoldan xoli emas.

Shu bilan birga, 45 million yevro va bonuslar haqidagi ma’lumot hozircha rasman tasdiqlangan emas. Yakuniy narx «Real»ning taklifi va Angliya klubining pozitsiyasiga bog‘liq bo‘ladi.

O‘tgan mavsumda 33 ta uchrashuv o‘tkazdi

Rodri o‘tgan mavsumda «Manchester Siti» safida barcha musobaqalarda 33 ta bahsda maydonga tushdi.

Ispaniyalik yarimhimoyachi ushbu uchrashuvlarda 2 ta gol kiritdi. Uning asosiy vazifasi jamoa hujumlarini boshlash, maydon markazini nazorat qilish va himoya bilan hujum o‘rtasidagi muvozanatni ta’minlashdan iborat bo‘ldi.

Rodrining to‘p bilan xotirjam harakat qilishi va o‘yin sur’atini boshqarish qobiliyati uni «Real» uchun muhim nomzodga aylantirishi mumkin.

Hozircha transfer rasman tasdiqlanmagan

Rodrining «Real»ga o‘tish istagi va ehtimoliy narxi haqida xabarlar tarqalgan bo‘lsa-da, bitim hali amalga oshgani yo‘q.

Transfer uchun uchta muhim bosqich qolmoqda:

  • «Real» futbolchiga rasmiy taklif berishi;

  • Rodri bilan shaxsiy shartlar kelishilishi;

  • ikki klub transfer summasi bo‘yicha bir qarorga kelishi.

Agar muzokaralar boshlansa, Rodrining kelajagi yozgi transfer oynasining eng ko‘p muhokama qilinadigan mavzularidan biriga aylanishi mumkin.

Sizningcha, Rodri «Real» yarimhimoyasini yanada kuchaytira oladimi? Fikringizni izohlarda qoldiring.

RodriReal MadridManchester CityIspaniyaEl Debate
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

«Al Hilol» Sammervillni 65 million yevroga sotib oldi«Al Hilol» Sammervillni 65 million yevroga sotib oldiBugun, 01:23«Manchester Yunayted» Norvegiyada 5:0 hisobida yirik g‘alaba qildi«Manchester Yunayted» Norvegiyada 5:0 hisobida yirik g‘alaba qildiKecha, 23:52«Real» 81-daqiqada g‘alaba golini urdi: Mastantuono porladi...«Real» 81-daqiqada g‘alaba golini urdi: Mastantuono porladi...Kecha, 23:50«Manchester Siti» Pedru Netuni Savino o‘rniga olib kelmoqchi«Manchester Siti» Pedru Netuni Savino o‘rniga olib kelmoqchiKecha, 23:47Liverpul Muhammad Salah oʻrniga Kristian Pulishichni munosib nomzod sifatida koʻrmoqdaLiverpul Muhammad Salah oʻrniga Kristian Pulishichni munosib nomzod sifatida koʻrmoqdaKecha, 22:19Kylian Mbappe Angliya Premer-ligasiga oʻtishi mumkinmi: Arsenal varianti koʻrib chiqilmoqdaKylian Mbappe Angliya Premer-ligasiga oʻtishi mumkinmi: Arsenal varianti koʻrib chiqilmoqdaKecha, 20:51
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Fabio Kannavaro: "Bu hikoya tugamadi, faqat bitta afsusim bor"
Fabio Kannavaro: "Bu hikoya tugamadi, faqat bitta afsusim bor"
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi