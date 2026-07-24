«Real» 81-daqiqada g‘alaba golini urdi: Mastantuono porladi...

·61·Sport
«Real» 81-daqiqada g‘alaba golini urdi: Mastantuono porladi...

Madridning «Real» klubi mavsumoldi o‘rtoqlik uchrashuvida «Alkorkona»ni 1:0 hisobida mag‘lub etdi. Bahs taqdirini 81-daqiqada Daniel Yanes tomonidan penaltidan kiritilgan yagona gol hal qildi.

Madridliklar safida bir qator asosiy tarkib futbolchilari maydonga tushgan bo‘lsa-da, uchrashuvning eng yaxshi o‘yinchisi sifatida Franko Mastantuono e’tirof etildi.

G‘alaba so‘nggi daqiqalarda qo‘lga kiritildi

«Real» va «Alkorkona» o‘rtasidagi bahsning katta qismi golsiz kechdi. Madridliklar raqib himoyasini yorib o‘tishga uringan bo‘lsa-da, hisob faqat uchrashuv yakuniga yaqin ochildi.

81-daqiqada belgilangan penaltini Daniel Yanes aniq amalga oshirib, «Real»ga minimal g‘alaba keltirdi.

O‘rtoqlik uchrashuvi

«Real» — «Alkorkona» — 1:0

Gol: Daniel Yanes, 81 — penaltidan.

Mastantuono eng yaxshi futbolchi bo‘ldi

Relevo jurnalisti Rodra xabariga ko‘ra, Franko Mastantuono uchrashuv davomida faol harakatlari bilan ajralib turgan.

Yosh futbolchi to‘p bilan ishlash, hujumlarni rivojlantirish va raqib himoyasiga bosim o‘tkazishda jamoadoshlaridan ko‘ra yorqinroq ko‘ringan. Natijada u bahsning eng yaxshi futbolchisi deb topildi.

Mastantuononing ushbu o‘yini unga mavsumoldi tayyorgarligi davomida murabbiylar ishonchini qozonish uchun muhim imkoniyat bo‘lishi mumkin.

«Real» safida kimlar maydonga tushdi?

O‘rtoqlik uchrashuvida madridliklar tarkibida bir qator taniqli futbolchilar ishtirok etdi.

Ular orasida:

  • Andrey Lunin;

  • Trent Aleksander-Arnold;

  • Franko Mastantuono;

  • Arda Guler;

  • Gonsalo Garsiya;

  • Eduardu Kamavinga bor.

Bunday o‘yinlar murabbiylar shtabiga futbolchilarning jismoniy holati, taktik tayyorgarligi va yangi mavsum oldidan qay darajada formaga kirganini baholash imkonini beradi.

Minimal hisob, ammo muhim sinov

«Real» yirik hisobda g‘alaba qozonmagan bo‘lsa-da, uchrashuv jamoa uchun tayyorgarlik jarayonining muhim qismi bo‘ldi.

Ayniqsa, Mastantuononing yorqin o‘yini va Yanesning hal qiluvchi goli madridliklar uchun bahsning asosiy ijobiy jihatlariga aylandi.

Endi jamoaning keyingi o‘rtoqlik uchrashuvlarida ham yosh futbolchilarga qanchalik ko‘p imkoniyat berilishi qiziqish uyg‘otadi.

Sizningcha, Franko Mastantuono yangi mavsumda «Real»ning asosiy tarkibidan joy ola oladimi? Fikringizni izohlarda qoldiring.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

«Al Hilol» Sammervillni 65 million yevroga sotib oldi«Al Hilol» Sammervillni 65 million yevroga sotib oldiBugun, 01:23«Manchester Yunayted» Norvegiyada 5:0 hisobida yirik g‘alaba qildi«Manchester Yunayted» Norvegiyada 5:0 hisobida yirik g‘alaba qildiKecha, 23:52«Manchester Siti» Pedru Netuni Savino o‘rniga olib kelmoqchi«Manchester Siti» Pedru Netuni Savino o‘rniga olib kelmoqchiKecha, 23:47Rodri «Real»ga o‘tishni istayapti: narxi ham ma’lum...Rodri «Real»ga o‘tishni istayapti: narxi ham ma’lum...Kecha, 22:26Liverpul Muhammad Salah oʻrniga Kristian Pulishichni munosib nomzod sifatida koʻrmoqdaLiverpul Muhammad Salah oʻrniga Kristian Pulishichni munosib nomzod sifatida koʻrmoqdaKecha, 22:19Kylian Mbappe Angliya Premer-ligasiga oʻtishi mumkinmi: Arsenal varianti koʻrib chiqilmoqdaKylian Mbappe Angliya Premer-ligasiga oʻtishi mumkinmi: Arsenal varianti koʻrib chiqilmoqdaKecha, 20:51
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Fabio Kannavaro: "Bu hikoya tugamadi, faqat bitta afsusim bor"
Fabio Kannavaro: "Bu hikoya tugamadi, faqat bitta afsusim bor"
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi