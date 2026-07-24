«Real» 81-daqiqada g‘alaba golini urdi: Mastantuono porladi...
Madridning «Real» klubi mavsumoldi o‘rtoqlik uchrashuvida «Alkorkona»ni 1:0 hisobida mag‘lub etdi. Bahs taqdirini 81-daqiqada Daniel Yanes tomonidan penaltidan kiritilgan yagona gol hal qildi.
Madridliklar safida bir qator asosiy tarkib futbolchilari maydonga tushgan bo‘lsa-da, uchrashuvning eng yaxshi o‘yinchisi sifatida Franko Mastantuono e’tirof etildi.
G‘alaba so‘nggi daqiqalarda qo‘lga kiritildi
«Real» va «Alkorkona» o‘rtasidagi bahsning katta qismi golsiz kechdi. Madridliklar raqib himoyasini yorib o‘tishga uringan bo‘lsa-da, hisob faqat uchrashuv yakuniga yaqin ochildi.
81-daqiqada belgilangan penaltini Daniel Yanes aniq amalga oshirib, «Real»ga minimal g‘alaba keltirdi.
O‘rtoqlik uchrashuvi
«Real» — «Alkorkona» — 1:0
Gol: Daniel Yanes, 81 — penaltidan.
Mastantuono eng yaxshi futbolchi bo‘ldi
Relevo jurnalisti Rodra xabariga ko‘ra, Franko Mastantuono uchrashuv davomida faol harakatlari bilan ajralib turgan.
Yosh futbolchi to‘p bilan ishlash, hujumlarni rivojlantirish va raqib himoyasiga bosim o‘tkazishda jamoadoshlaridan ko‘ra yorqinroq ko‘ringan. Natijada u bahsning eng yaxshi futbolchisi deb topildi.
Mastantuononing ushbu o‘yini unga mavsumoldi tayyorgarligi davomida murabbiylar ishonchini qozonish uchun muhim imkoniyat bo‘lishi mumkin.
«Real» safida kimlar maydonga tushdi?
O‘rtoqlik uchrashuvida madridliklar tarkibida bir qator taniqli futbolchilar ishtirok etdi.
Ular orasida:
Andrey Lunin;
Trent Aleksander-Arnold;
Franko Mastantuono;
Arda Guler;
Gonsalo Garsiya;
Eduardu Kamavinga bor.
Bunday o‘yinlar murabbiylar shtabiga futbolchilarning jismoniy holati, taktik tayyorgarligi va yangi mavsum oldidan qay darajada formaga kirganini baholash imkonini beradi.
Minimal hisob, ammo muhim sinov
«Real» yirik hisobda g‘alaba qozonmagan bo‘lsa-da, uchrashuv jamoa uchun tayyorgarlik jarayonining muhim qismi bo‘ldi.
Ayniqsa, Mastantuononing yorqin o‘yini va Yanesning hal qiluvchi goli madridliklar uchun bahsning asosiy ijobiy jihatlariga aylandi.
Endi jamoaning keyingi o‘rtoqlik uchrashuvlarida ham yosh futbolchilarga qanchalik ko‘p imkoniyat berilishi qiziqish uyg‘otadi.
Sizningcha, Franko Mastantuono yangi mavsumda «Real»ning asosiy tarkibidan joy ola oladimi? Fikringizni izohlarda qoldiring.
…