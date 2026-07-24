«Manchester Siti» Pedru Netuni Savino o‘rniga olib kelmoqchi

·59·Sport
«Manchester Siti» Pedru Netuni Savino o‘rniga olib kelmoqchi

«Manchester Siti» hujum chizig‘ini kuchaytirish uchun «Chelsi» vingeri Pedru Netuni o‘z safiga qo‘shib olish imkoniyatini ko‘rib chiqmoqda. Portugaliyalik futbolchi «Tottenhem»ga o‘tishi mumkin bo‘lgan Savinoning ehtimoliy o‘rinbosari sifatida baholanyapti.

Daily Mail ma’lumotiga ko‘ra, Manchester klubi Netuni anchadan beri kuzatib keladi. Biroq hozircha «Chelsi»ga rasmiy taklif yuborilgani haqida ma’lumot yo‘q.

«Siti» Netuga avval ham qiziqqan

Manbaga ko‘ra, «Manchester Siti» Pedru Netuning «Vulverhempton»dan «Chelsi»ga o‘tishidan oldin ham uni transfer qilish imkoniyatini o‘rgangan.

Endi klub portugaliyalik vinger nomzodiga yana qaytgan. Netuning yuqori tezligi, qanotdagi faolligi va birga-bir vaziyatlarda raqibdan o‘ta olishi «Siti»ning hujum uslubiga mos kelishi mumkin.

Shunga qaramay, transfer jarayoni hozircha dastlabki bosqichda ekani aytilmoqda.

Mareska futbolchini yaxshi taniydi

«Manchester Siti» bosh murabbiyi Enso Mareska Pedru Netu bilan «Chelsi»da birga ishlagan.

Shu sabab italiyalik mutaxassis futbolchining kuchli jihatlari, jismoniy imkoniyatlari va taktik talablarga moslashish qobiliyatini yaxshi biladi.

Bu omil ehtimoliy transferda muhim rol o‘ynashi mumkin. Mareska o‘z tizimiga tanish futbolchini jalb qilish orqali yangi mavsum oldidan moslashuv jarayonini tezlashtirish imkoniga ega bo‘ladi.

Savinoning kelajagi transferga ta’sir qilishi mumkin

Xabarlarga ko‘ra, «Manchester Siti» Pedru Netuni Savinoning ehtimoliy o‘rinbosari sifatida ko‘rmoqda.

Braziliyalik futbolchiga «Tottenhem» qiziqish bildirmoqda. Agar Savino Manchester klubini tark etsa, hujumning qanot qismida bo‘shliq paydo bo‘ladi.

Netu esa ikki qanotda ham harakat qila olishi va tezkor qarshi hujumlarda foydali bo‘lishi bilan Mareska uchun qulay variantga aylanishi mumkin.

Biroq Savinoning transferi ham, Netu bo‘yicha muzokaralar ham hozircha rasman tasdiqlanmagan.

Netu o‘tgan mavsumda qanday natija qayd etdi?

Pedru Netu o‘tgan mavsumda «Chelsi» safida barcha musobaqalarda 34 ta uchrashuv o‘tkazdi.

Ko‘rsatkich

Natija

Uchrashuvlar

34 ta

Gollar

5 ta

Golli uzatmalar

6 ta

Jami golli harakatlar

11 ta

Portugaliyalik futbolchi o‘rtacha har uch uchrashuvda bittadan golli harakat qayd etgan.

«Chelsi»ning pozitsiyasi hal qiluvchi bo‘ladi

Pedru Netuning amaldagi shartnomasi va «Chelsi»ning uni sotishga munosabati ehtimoliy bitimning asosiy omillari bo‘ladi.

«Manchester Siti» transferni amalga oshirishni istasa, avval futbolchining o‘zi bilan kelishuvga erishishi, keyin esa London klubini qoniqtiradigan taklif kiritishi kerak.

Hozircha gap faqat qiziqish haqida ketmoqda. Shu sabab Netuning «Siti»ga o‘tishi hal qilingan masala sifatida qabul qilinmaydi.

Sizningcha, Pedru Netu Mareska tizimida Savinoning o‘rnini munosib bosa oladimi? Fikringizni izohlarda qoldiring.

Manchester CityPedro NetoChelseaSavinhoTottenham
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

«Al Hilol» Sammervillni 65 million yevroga sotib oldi«Al Hilol» Sammervillni 65 million yevroga sotib oldiBugun, 01:23«Manchester Yunayted» Norvegiyada 5:0 hisobida yirik g‘alaba qildi«Manchester Yunayted» Norvegiyada 5:0 hisobida yirik g‘alaba qildiKecha, 23:52«Real» 81-daqiqada g‘alaba golini urdi: Mastantuono porladi...«Real» 81-daqiqada g‘alaba golini urdi: Mastantuono porladi...Kecha, 23:50Rodri «Real»ga o‘tishni istayapti: narxi ham ma’lum...Rodri «Real»ga o‘tishni istayapti: narxi ham ma’lum...Kecha, 22:26Liverpul Muhammad Salah oʻrniga Kristian Pulishichni munosib nomzod sifatida koʻrmoqdaLiverpul Muhammad Salah oʻrniga Kristian Pulishichni munosib nomzod sifatida koʻrmoqdaKecha, 22:19Kylian Mbappe Angliya Premer-ligasiga oʻtishi mumkinmi: Arsenal varianti koʻrib chiqilmoqdaKylian Mbappe Angliya Premer-ligasiga oʻtishi mumkinmi: Arsenal varianti koʻrib chiqilmoqdaKecha, 20:51
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Fabio Kannavaro: "Bu hikoya tugamadi, faqat bitta afsusim bor"
Fabio Kannavaro: "Bu hikoya tugamadi, faqat bitta afsusim bor"
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi