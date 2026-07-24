«Manchester Siti» Pedru Netuni Savino o‘rniga olib kelmoqchi
«Manchester Siti» hujum chizig‘ini kuchaytirish uchun «Chelsi» vingeri Pedru Netuni o‘z safiga qo‘shib olish imkoniyatini ko‘rib chiqmoqda. Portugaliyalik futbolchi «Tottenhem»ga o‘tishi mumkin bo‘lgan Savinoning ehtimoliy o‘rinbosari sifatida baholanyapti.
Daily Mail ma’lumotiga ko‘ra, Manchester klubi Netuni anchadan beri kuzatib keladi. Biroq hozircha «Chelsi»ga rasmiy taklif yuborilgani haqida ma’lumot yo‘q.
«Siti» Netuga avval ham qiziqqan
Manbaga ko‘ra, «Manchester Siti» Pedru Netuning «Vulverhempton»dan «Chelsi»ga o‘tishidan oldin ham uni transfer qilish imkoniyatini o‘rgangan.
Endi klub portugaliyalik vinger nomzodiga yana qaytgan. Netuning yuqori tezligi, qanotdagi faolligi va birga-bir vaziyatlarda raqibdan o‘ta olishi «Siti»ning hujum uslubiga mos kelishi mumkin.
Shunga qaramay, transfer jarayoni hozircha dastlabki bosqichda ekani aytilmoqda.
Mareska futbolchini yaxshi taniydi
«Manchester Siti» bosh murabbiyi Enso Mareska Pedru Netu bilan «Chelsi»da birga ishlagan.
Shu sabab italiyalik mutaxassis futbolchining kuchli jihatlari, jismoniy imkoniyatlari va taktik talablarga moslashish qobiliyatini yaxshi biladi.
Bu omil ehtimoliy transferda muhim rol o‘ynashi mumkin. Mareska o‘z tizimiga tanish futbolchini jalb qilish orqali yangi mavsum oldidan moslashuv jarayonini tezlashtirish imkoniga ega bo‘ladi.
Savinoning kelajagi transferga ta’sir qilishi mumkin
Xabarlarga ko‘ra, «Manchester Siti» Pedru Netuni Savinoning ehtimoliy o‘rinbosari sifatida ko‘rmoqda.
Braziliyalik futbolchiga «Tottenhem» qiziqish bildirmoqda. Agar Savino Manchester klubini tark etsa, hujumning qanot qismida bo‘shliq paydo bo‘ladi.
Netu esa ikki qanotda ham harakat qila olishi va tezkor qarshi hujumlarda foydali bo‘lishi bilan Mareska uchun qulay variantga aylanishi mumkin.
Biroq Savinoning transferi ham, Netu bo‘yicha muzokaralar ham hozircha rasman tasdiqlanmagan.
Netu o‘tgan mavsumda qanday natija qayd etdi?
Pedru Netu o‘tgan mavsumda «Chelsi» safida barcha musobaqalarda 34 ta uchrashuv o‘tkazdi.
Ko‘rsatkich
Natija
Uchrashuvlar
34 ta
Gollar
5 ta
Golli uzatmalar
6 ta
Jami golli harakatlar
11 ta
Portugaliyalik futbolchi o‘rtacha har uch uchrashuvda bittadan golli harakat qayd etgan.
«Chelsi»ning pozitsiyasi hal qiluvchi bo‘ladi
Pedru Netuning amaldagi shartnomasi va «Chelsi»ning uni sotishga munosabati ehtimoliy bitimning asosiy omillari bo‘ladi.
«Manchester Siti» transferni amalga oshirishni istasa, avval futbolchining o‘zi bilan kelishuvga erishishi, keyin esa London klubini qoniqtiradigan taklif kiritishi kerak.
Hozircha gap faqat qiziqish haqida ketmoqda. Shu sabab Netuning «Siti»ga o‘tishi hal qilingan masala sifatida qabul qilinmaydi.
Sizningcha, Pedru Netu Mareska tizimida Savinoning o‘rnini munosib bosa oladimi? Fikringizni izohlarda qoldiring.
…