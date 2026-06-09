Xalqaro nashr Niderlandiya bilan bahsda oqsagan futbolchilarimizni aytdi

·0·Sport
Xalqaro nashr Niderlandiya bilan bahsda oqsagan futbolchilarimizni aytdi

Jahon chempionatining rasmiy starti oldidan O‘zbekiston milliy terma jamoasi o‘zining so‘nggi jiddiy sinov-nazorat uchrashuvini o‘tkazdi. Mundial bosh sovriniga asosiy da’vogarlardan biri hisoblangan kuchli Niderlandiya terma jamoasiga qarshi kechgan Nyu-Yorkdagi dramatik bahsda vakillarimiz 1:2 hisobida imkoniyatni boy berishdi. Raqibning yetakchi hujumchisi Kodi Gakpo tomonidan belgilangan ikkita penaltini golga aylantirishiga «oq bo‘rilar»dan tajribali Igor Sergeyev faqat bir marotaba javob qaytara oldi. Ushbu uchrashuv yakunlangach, xorijning nufuzli sport ekspertlari jamoalarning harakatlarini sinchiklab tahlil qila boshlashdi.

Xususan, mashhur The World Inform nashri ushbu tarixiy uchrashuvdan so‘ng O‘zbekiston milliy terma jamoasining ko‘rsatgan o‘yini bo‘yicha keng qamrovli tahliliy maqolani e’lon qildi. Nashrning ta’kidlashicha, Fabio Kannavaro shogirdlari iyun oyidagi ikkinchi o‘rtoqlik uchrashuvida ham mag‘lubiyat alamini totishdi — bundan avval vakillarimiz Kanada termasiga ham mag‘lub bo‘lishgan edi. Ekspertlarning fikricha, agar raqib ustozi Ronald Kuman futbolchilari butun kuchlari bilan harakat qilganida, maydondagi "klass" va daraja farqi sababli hisob ancha yirik ko‘rinish olishi mumkin edi. Xorijlik tahlilchilar mag‘lubiyatda asosiy sababchi bo‘lgan va kutilgan darajada o‘ynay olmagan bir qator futbolchilarimizga 10 ballik tizimda juda past baholarni loyiq ko‘rishdi:

Jahongir O‘rozov — 3 ball

Yosh himoyachi uchun bu uchrashuv haqiqiy omadsizlikka aylandi. O‘yin boshidanoq Doniel Malen undan osonlik bilan o‘tib ketgan bo‘lsa, keyinroq O‘rozov jarima maydoni ichida Krisensio Sammervillga qarshi qo‘pollik ishlatib, birinchi penaltiga sababchi bo‘ldi. Jahongir butun o‘yin davomida raqibning tezkor va xavfli hujumchilarini jilovlay olmadi.

Farrux Sayfiyev — 3 ball

Terma jamoamizning o‘ng qanot himoyasida ham jiddiy muammolar ko‘zga tashlandi. Niderlandiyaliklar yulduzi Kodi Gakpo Sayfiyevga qarshi hech qanday qiyinchiliksiz harakat qilib, qanotdan bemalol xavfli uzatmalarni amalga oshirdi. Farrux maydondagi uchta yakkakurashning barchasida mag‘lub bo‘ldi, uning hujumdagi yagona zarbasi esa raqib yarim himoyachisi Frenki de Yongga tegib qaytdi.

Abduqodir Husanov — 3 ball

Markaziy himoyada faoliyat yuritgan Husanov o‘yin davomida bir nechta ijobiy harakatlari, jumladan, to‘pni olib qo‘yish va raqib zarbasini darvoza chizig‘idan chiqarib yuborish bilan ajralib turgan bo‘lsa-da, uchrashuv so‘ngida qo‘pol xatoga yo‘l qo‘ydi. U burchak to‘pi uzatilayotgan vaziyatda Yan van Xekkeni itarib yubordi va bu jamoamiz darvozasiga ikkinchi hal qiluvchi penalti belgilanishiga olib keldi. Statistikaga ko‘ra, u oltita yakkakurashdan faqat bittasida g‘olib chiqqan.

Oston O‘runov va Abbosbek Fayzullayev — 3 ball

Muxlislar katta umid bog‘lagan hujumkor juftlik — Oston O‘runov va Abbosbek Fayzullayev ham maydonda butunlay yo‘qolib qolishdi. Ular na markaziy hujumchi Eldor Shomurodovni foydali to‘plar bilan ta’minlay olishdi va na o‘zlari xavfli vaziyatlar yarata olishdi. Vaziyatlarning birida Virjil van Deykning xatosidan so‘ng yuzaga kelgan qulay imkoniyatdan har ikki futbolchimiz ham foydalana olmadi. Vakillarimiz maydonda ko‘plab uzatmalarda xatolikka yo‘l qo‘yib, driblinglarda to‘pni raqibga topshirib qo‘yishdi.

Ushbu achchiq, ammo foydali mag‘lubiyat terma jamoamiz murabbiylar shtabi uchun Jahon chempionatining rasmiy uchrashuvlari oldidan kamchiliklar ustida ishlash uchun yaxshi dars bo‘lishi shubhasiz. Milliy terma jamoamizning bo‘lajak mundialdagi ilk tarixiy yurishlari, tarkibdagi eng so‘nggi o‘zgarishlar va AQSH yashil maydonlaridan keladigan eng qaynoq xabarlarni hamisha Zamin sahifalarida biz bilan birgalikda kuzatib boring!

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

O‘zbekiston terma jamoasining kechagi bahsdagi o‘yini qanday baholandi?O‘zbekiston terma jamoasining kechagi bahsdagi o‘yini qanday baholandi?Bugun, 05:50Van Deykning kechagi o‘yin haqidagi gaplari yurtida bahslarga sabab bo‘ldiVan Deykning kechagi o‘yin haqidagi gaplari yurtida bahslarga sabab bo‘ldiBugun, 05:42O‘zbekiston terma jamoasi Niderlandiyaga qarshi bahsda mag‘lub bo‘ldi (video)O‘zbekiston terma jamoasi Niderlandiyaga qarshi bahsda mag‘lub bo‘ldi (video)Bugun, 05:30Husanovning kechagi o‘yiniga "Manchester Siti" qanday munosabat bildirdi?Husanovning kechagi o‘yiniga "Manchester Siti" qanday munosabat bildirdi?Bugun, 05:232026 yilgi Jahon chempionati tarixdagi eng yirigi bo‘ladi2026 yilgi Jahon chempionati tarixdagi eng yirigi bo‘ladiBugun, 05:16Maykl Olisening het-trigi Fransiyaga ishonchli g‘alaba keltirdiMaykl Olisening het-trigi Fransiyaga ishonchli g‘alaba keltirdiBugun, 05:08
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Sindarov va Kasparov uchrashuvi avlodlar ramziga aylandi
Sindarov va Kasparov uchrashuvi avlodlar ramziga aylandi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
Harry Kane penaltini nega aniq amalga oshira olmadi? "Iflos oʻyin" fosh boʻldi
Harry Kane penaltini nega aniq amalga oshira olmadi? "Iflos oʻyin" fosh boʻldi
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)