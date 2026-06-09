Xalqaro nashr Niderlandiya bilan bahsda oqsagan futbolchilarimizni aytdi
Jahon chempionatining rasmiy starti oldidan O‘zbekiston milliy terma jamoasi o‘zining so‘nggi jiddiy sinov-nazorat uchrashuvini o‘tkazdi. Mundial bosh sovriniga asosiy da’vogarlardan biri hisoblangan kuchli Niderlandiya terma jamoasiga qarshi kechgan Nyu-Yorkdagi dramatik bahsda vakillarimiz 1:2 hisobida imkoniyatni boy berishdi. Raqibning yetakchi hujumchisi Kodi Gakpo tomonidan belgilangan ikkita penaltini golga aylantirishiga «oq bo‘rilar»dan tajribali Igor Sergeyev faqat bir marotaba javob qaytara oldi. Ushbu uchrashuv yakunlangach, xorijning nufuzli sport ekspertlari jamoalarning harakatlarini sinchiklab tahlil qila boshlashdi.
Xususan, mashhur The World Inform nashri ushbu tarixiy uchrashuvdan so‘ng O‘zbekiston milliy terma jamoasining ko‘rsatgan o‘yini bo‘yicha keng qamrovli tahliliy maqolani e’lon qildi. Nashrning ta’kidlashicha, Fabio Kannavaro shogirdlari iyun oyidagi ikkinchi o‘rtoqlik uchrashuvida ham mag‘lubiyat alamini totishdi — bundan avval vakillarimiz Kanada termasiga ham mag‘lub bo‘lishgan edi. Ekspertlarning fikricha, agar raqib ustozi Ronald Kuman futbolchilari butun kuchlari bilan harakat qilganida, maydondagi "klass" va daraja farqi sababli hisob ancha yirik ko‘rinish olishi mumkin edi. Xorijlik tahlilchilar mag‘lubiyatda asosiy sababchi bo‘lgan va kutilgan darajada o‘ynay olmagan bir qator futbolchilarimizga 10 ballik tizimda juda past baholarni loyiq ko‘rishdi:
Jahongir O‘rozov — 3 ball
Yosh himoyachi uchun bu uchrashuv haqiqiy omadsizlikka aylandi. O‘yin boshidanoq Doniel Malen undan osonlik bilan o‘tib ketgan bo‘lsa, keyinroq O‘rozov jarima maydoni ichida Krisensio Sammervillga qarshi qo‘pollik ishlatib, birinchi penaltiga sababchi bo‘ldi. Jahongir butun o‘yin davomida raqibning tezkor va xavfli hujumchilarini jilovlay olmadi.
Farrux Sayfiyev — 3 ball
Terma jamoamizning o‘ng qanot himoyasida ham jiddiy muammolar ko‘zga tashlandi. Niderlandiyaliklar yulduzi Kodi Gakpo Sayfiyevga qarshi hech qanday qiyinchiliksiz harakat qilib, qanotdan bemalol xavfli uzatmalarni amalga oshirdi. Farrux maydondagi uchta yakkakurashning barchasida mag‘lub bo‘ldi, uning hujumdagi yagona zarbasi esa raqib yarim himoyachisi Frenki de Yongga tegib qaytdi.
Abduqodir Husanov — 3 ball
Markaziy himoyada faoliyat yuritgan Husanov o‘yin davomida bir nechta ijobiy harakatlari, jumladan, to‘pni olib qo‘yish va raqib zarbasini darvoza chizig‘idan chiqarib yuborish bilan ajralib turgan bo‘lsa-da, uchrashuv so‘ngida qo‘pol xatoga yo‘l qo‘ydi. U burchak to‘pi uzatilayotgan vaziyatda Yan van Xekkeni itarib yubordi va bu jamoamiz darvozasiga ikkinchi hal qiluvchi penalti belgilanishiga olib keldi. Statistikaga ko‘ra, u oltita yakkakurashdan faqat bittasida g‘olib chiqqan.
Oston O‘runov va Abbosbek Fayzullayev — 3 ball
Muxlislar katta umid bog‘lagan hujumkor juftlik — Oston O‘runov va Abbosbek Fayzullayev ham maydonda butunlay yo‘qolib qolishdi. Ular na markaziy hujumchi Eldor Shomurodovni foydali to‘plar bilan ta’minlay olishdi va na o‘zlari xavfli vaziyatlar yarata olishdi. Vaziyatlarning birida Virjil van Deykning xatosidan so‘ng yuzaga kelgan qulay imkoniyatdan har ikki futbolchimiz ham foydalana olmadi. Vakillarimiz maydonda ko‘plab uzatmalarda xatolikka yo‘l qo‘yib, driblinglarda to‘pni raqibga topshirib qo‘yishdi.
Ushbu achchiq, ammo foydali mag‘lubiyat terma jamoamiz murabbiylar shtabi uchun Jahon chempionatining rasmiy uchrashuvlari oldidan kamchiliklar ustida ishlash uchun yaxshi dars bo‘lishi shubhasiz. Milliy terma jamoamizning bo‘lajak mundialdagi ilk tarixiy yurishlari, tarkibdagi eng so‘nggi o‘zgarishlar va AQSH yashil maydonlaridan keladigan eng qaynoq xabarlarni hamisha Zamin sahifalarida biz bilan birgalikda kuzatib boring!
…