Bavariya Michael Olise borasida Real Madridga rad javobini berishga tayyor
Myunxenning Bavariya klubi oʻzining yulduzli qanot hujumchisi Michael Olise borasidagi transfer mish-mishlariga chek qoʻydi. Bundesliqa giganti fransiyalik futbolchini sotish niyati yoʻqligini va shu yozda Real Madrid tomonidan bildiriladigan har qanday taklifni qatʼiy rad etishini maʼlum qildi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Jurnalist Florian Plettenberg bergan xabarlarga koʻra, Florentino Perez ushbu transfer uchun 150 million yevrolik paket tayyorlayotgani haqidagi gap-soʻzlar hali rasmiy koʻrinish olmagan. Biroq, Bavariya rahbariyati agar Madrid klubi prezidenti birinchi, ikkinchi yoki hatto uchinchi bor taklif yuborgan taqdirda ham, ularning barchasini darhol rad etishga tayyorligini bildirgan.
Klub prezidenti Herbert Hainer BILD nashriga bergan intervyusida vaziyatga oydinlik kiritdi: “Michael Olise — Bavariya futbolchisi va uning uzoq muddatli shartnomasi bor. Biz sotuvchi klub emasmiz. Agar Florentino Perez bizga taklif yubormoqchi boʻlsa — hozircha bunday boʻlmadi — u oʻz vaqtini bekorga sarflamasligi mumkin”.
Klub faxriy prezidenti Uli Hoeness ham bu borada keskin fikr bildirdi: “Michael Oliseʼni 200 million yevroga sotamizmi? Yoʻq, u sotilmaydi. Biz muxlislarimiz uchun oʻynaymiz. Bankda 200 million yevro boʻlib, har shanba yomonroq futbol oʻynashimizdan muxlislarga foyda yoʻq”.
Bavariya safidagi ajoyib mavsumida 22 ta gol va 31 ta assist qayd etgan 24 yoshli hujumchi hozirda bor eʼtiborini terma jamoaga qaratgan. Shimoliy Irlandiyaga qarshi oʻrtoqlik oʻyinida xet-trik qayd etgan Olise, Fransiya terma jamoasi bilan birga Senegal, Iroq va Norvegiyaga qarshi bahslarga tayyorgarlik koʻrmoqda.
…