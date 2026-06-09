Bavariya Michael Olise borasida Real Madridga rad javobini berishga tayyor

·0·Sport
Bavariya Michael Olise borasida Real Madridga rad javobini berishga tayyor

Myunxenning Bavariya klubi oʻzining yulduzli qanot hujumchisi Michael Olise borasidagi transfer mish-mishlariga chek qoʻydi. Bundesliqa giganti fransiyalik futbolchini sotish niyati yoʻqligini va shu yozda Real Madrid tomonidan bildiriladigan har qanday taklifni qatʼiy rad etishini maʼlum qildi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Jurnalist Florian Plettenberg bergan xabarlarga koʻra, Florentino Perez ushbu transfer uchun 150 million yevrolik paket tayyorlayotgani haqidagi gap-soʻzlar hali rasmiy koʻrinish olmagan. Biroq, Bavariya rahbariyati agar Madrid klubi prezidenti birinchi, ikkinchi yoki hatto uchinchi bor taklif yuborgan taqdirda ham, ularning barchasini darhol rad etishga tayyorligini bildirgan.

Klub prezidenti Herbert Hainer BILD nashriga bergan intervyusida vaziyatga oydinlik kiritdi: “Michael Olise — Bavariya futbolchisi va uning uzoq muddatli shartnomasi bor. Biz sotuvchi klub emasmiz. Agar Florentino Perez bizga taklif yubormoqchi boʻlsa — hozircha bunday boʻlmadi — u oʻz vaqtini bekorga sarflamasligi mumkin”.

Klub faxriy prezidenti Uli Hoeness ham bu borada keskin fikr bildirdi: “Michael Oliseʼni 200 million yevroga sotamizmi? Yoʻq, u sotilmaydi. Biz muxlislarimiz uchun oʻynaymiz. Bankda 200 million yevro boʻlib, har shanba yomonroq futbol oʻynashimizdan muxlislarga foyda yoʻq”.

Bavariya safidagi ajoyib mavsumida 22 ta gol va 31 ta assist qayd etgan 24 yoshli hujumchi hozirda bor eʼtiborini terma jamoaga qaratgan. Shimoliy Irlandiyaga qarshi oʻrtoqlik oʻyinida xet-trik qayd etgan Olise, Fransiya terma jamoasi bilan birga Senegal, Iroq va Norvegiyaga qarshi bahslarga tayyorgarlik koʻrmoqda.

BavariyaReal MadridMichael OliseTransferlarFutbol
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Madridning «Real» klubi Denzel Dyumfris transferini rasman yakunladiMadridning «Real» klubi Denzel Dyumfris transferini rasman yakunladiBugun, 08:55Neymar Jahon chempionatiga tayyormi? Braziliya terma jamoasi yangi maʻlumot berdiNeymar Jahon chempionatiga tayyormi? Braziliya terma jamoasi yangi maʻlumot berdiBugun, 08:53Liverpul afsonasi Divock Origi 31 yoshida faoliyatini yakunladiLiverpul afsonasi Divock Origi 31 yoshida faoliyatini yakunladiBugun, 08:16Erling Xoland va Jamal Musiala: Angliya termasida oʻynashi mumkin boʻlgan yulduzlarErling Xoland va Jamal Musiala: Angliya termasida oʻynashi mumkin boʻlgan yulduzlarBugun, 07:18Darwin Nunez kutilmaganda Liverpulga bepul qaytishi mumkinDarwin Nunez kutilmaganda Liverpulga bepul qaytishi mumkinBugun, 07:16Ronald Kuman O‘zbekistonga qarshi o‘yin haqida qanday fikr bildirdi?Ronald Kuman O‘zbekistonga qarshi o‘yin haqida qanday fikr bildirdi?Bugun, 06:13
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Sindarov va Kasparov uchrashuvi avlodlar ramziga aylandi
Sindarov va Kasparov uchrashuvi avlodlar ramziga aylandi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
Harry Kane penaltini nega aniq amalga oshira olmadi? "Iflos oʻyin" fosh boʻldi
Harry Kane penaltini nega aniq amalga oshira olmadi? "Iflos oʻyin" fosh boʻldi
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)