Thierry Henry Anthony Gordonning Barselona jamoasiga oʻtishiga munosabat bildirdi

·0·Sport
Thierry Henry Anthony Gordonning Barselona jamoasiga oʻtishiga munosabat bildirdi

Arsenal afsonasi Thierry Henry Anthony Gordonning Barselona safiga kelib qoʻshilganidan soʻng uning ispan tilida gapirishga boʻlgan harakatlarini yuqori baholadi. Fransiyalik sobiq hujumchi Angliya terma jamoasi vingeri klubning oʻyin uslubiga mukammal darajada mos tushishiga ishonmoqda. Henry transferning Jahon chempionati oldidan yakunlanishi muhimligini taʼkidlab, Gordonning Kataloniyada katta muvaffaqiyatlarga erishishini bashorat qildi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Nyukasl jamoasidan qariyb 80 million yevro evaziga transfer qilingan futbolchi haqida gapirar ekan, Henry uning tezligi va birga-bir vaziyatlarda himoyachilarni ortda qoldirish qobiliyati "koʻk-anorranglilar" hujumini kuchaytirishini aytdi. Ayniqsa, Gordonning hujum chizigʻining istalgan nuqtasida oʻynay olishi Hansi Flick boshqaruvidagi Barselona uchun qoʻl kelishi kutilmoqda.

"Anthony Gordon ajoyib futbol oʻynaydigan jamoada katta taʼsir oʻtkaza oladi deb oʻylayman. U raqib himoyasini choʻzishga qodir, chunki u boʻsh zonalarga yaxshi ochiladi va gol sezish qobiliyatiga ega. U Nyukasl safida boʻlgani kabi chapda, oʻngda va markazda ham oʻynay oladi. Bu u uchun amalga oshgan orzu boʻldi", — dedi Henry Betway nashriga bergan intervyusida.

Maydon tashqarisida esa Gordon oʻzining tanishtiruv marosimida ispan tilida gapirib, barchaning eʼtiborini tortdi. Henry buni yangi muhitga moslashish va muxlislar bilan aloqa oʻrnatish yoʻlidagi muhim qadam deb hisoblaydi. "Yangi joyga kelganingda shunday qilishing kerak — moslashishing lozim. Bu uning qayerga kelganini tushunib yetganidan dalolat beradi. Uning harakatlarini koʻrib, 'Barakalla, doʻstim' deb yubordim", — deya qoʻshimcha qildi afsonaviy futbolchi.

BarselonaAnthony GordonThierry HenryTransferlarLa Liga
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

AQSH xavfsizlik xizmati O‘zbekiston terma jamoasini qattiq nazoratdan o‘tkazdiAQSH xavfsizlik xizmati O‘zbekiston terma jamoasini qattiq nazoratdan o‘tkazdiBugun, 13:41Jazoir yulduzi Lionel Messi va Argentinani magʻlub etishga vaʼda berdiJazoir yulduzi Lionel Messi va Argentinani magʻlub etishga vaʼda berdiBugun, 12:10Joze Mourinyo Nico Schlotterbeckni Real Madridga olib kelmoqchiJoze Mourinyo Nico Schlotterbeckni Real Madridga olib kelmoqchiBugun, 11:56Arsenal kutilmaganda tibbiy boʻlim rahbarini isteʼfoga chiqardiArsenal kutilmaganda tibbiy boʻlim rahbarini isteʼfoga chiqardiBugun, 11:13Abbosbek Fayzullayev «Liverpul» klubi skautlari e’tiboriga tushdi...Abbosbek Fayzullayev «Liverpul» klubi skautlari e’tiboriga tushdi...Bugun, 11:02«Bavariya» Markus Reshford transferi bo‘yicha jiddiy qadam tashlamoqda«Bavariya» Markus Reshford transferi bo‘yicha jiddiy qadam tashlamoqdaBugun, 10:47
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Sindarov va Kasparov uchrashuvi avlodlar ramziga aylandi
Sindarov va Kasparov uchrashuvi avlodlar ramziga aylandi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...