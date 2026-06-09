Thierry Henry Anthony Gordonning Barselona jamoasiga oʻtishiga munosabat bildirdi
Arsenal afsonasi Thierry Henry Anthony Gordonning Barselona safiga kelib qoʻshilganidan soʻng uning ispan tilida gapirishga boʻlgan harakatlarini yuqori baholadi. Fransiyalik sobiq hujumchi Angliya terma jamoasi vingeri klubning oʻyin uslubiga mukammal darajada mos tushishiga ishonmoqda. Henry transferning Jahon chempionati oldidan yakunlanishi muhimligini taʼkidlab, Gordonning Kataloniyada katta muvaffaqiyatlarga erishishini bashorat qildi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Nyukasl jamoasidan qariyb 80 million yevro evaziga transfer qilingan futbolchi haqida gapirar ekan, Henry uning tezligi va birga-bir vaziyatlarda himoyachilarni ortda qoldirish qobiliyati "koʻk-anorranglilar" hujumini kuchaytirishini aytdi. Ayniqsa, Gordonning hujum chizigʻining istalgan nuqtasida oʻynay olishi Hansi Flick boshqaruvidagi Barselona uchun qoʻl kelishi kutilmoqda.
"Anthony Gordon ajoyib futbol oʻynaydigan jamoada katta taʼsir oʻtkaza oladi deb oʻylayman. U raqib himoyasini choʻzishga qodir, chunki u boʻsh zonalarga yaxshi ochiladi va gol sezish qobiliyatiga ega. U Nyukasl safida boʻlgani kabi chapda, oʻngda va markazda ham oʻynay oladi. Bu u uchun amalga oshgan orzu boʻldi", — dedi Henry Betway nashriga bergan intervyusida.
Maydon tashqarisida esa Gordon oʻzining tanishtiruv marosimida ispan tilida gapirib, barchaning eʼtiborini tortdi. Henry buni yangi muhitga moslashish va muxlislar bilan aloqa oʻrnatish yoʻlidagi muhim qadam deb hisoblaydi. "Yangi joyga kelganingda shunday qilishing kerak — moslashishing lozim. Bu uning qayerga kelganini tushunib yetganidan dalolat beradi. Uning harakatlarini koʻrib, 'Barakalla, doʻstim' deb yubordim", — deya qoʻshimcha qildi afsonaviy futbolchi.
…