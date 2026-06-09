«Bavariya» rahbariyati Maykl Oliseni «Real»ga sotishdan bosh tartdi
Yevropa futbolining qaynoq transfer pallasida navbatdagi yirik va kutilmagan bayonot yangradi. Myunxenning «Bavariya» jamoasining mahoratli va uchqur vingeri Maykl Olise joriy yozgi transfer oynasi davrida Madridning «Real» klubi safiga ko‘chib o‘tmaydigan bo‘ldi. Jahon futbolidagi eng ishonchli va taniqli insayderlardan biri hisoblangan Fabritsio Romano so‘nggi kunlarda ijtimoiy tarmoqlarda Olisening Madrid grandiga o‘tishi mumkinligi haqida tarqalgan shov-shuvli xabarlarni uzil-kesil rad etdi. Uning so‘zlariga ko‘ra, «qirollik klubi» ushbu fransuz yulduzi uchun naqd 150 million yevrolik fantastik mablag‘ sarflashga tayyor bo‘lib turganiga qaramay, nemis mashinasi o‘z yetakchisini osonlikcha qo‘yib yubormoqchi emas.
Manbaning bergan eksklyuziv ma’lumotlariga qaraganda, Myunxen klubi rahbariyati iqtidorli hujumchini jamoaning yaqin yillarga mo‘ljallangan uzoq muddatli yangi strategik loyihasida eng asosiy va markaziy figuralardan biri deb hisoblaydi. Shu sababli, transfer bozorida qanchalik yirik va bahaybat moliyaviy takliflar kelib tushmasin, «Bavariya»ning uni sotish bo‘yicha hech qanday rejasi mavjud emas. Avvalroq nemis klubining afsonaviy va faxriy prezidenti Uli Xyoness ham xuddi shunday qat’iy pozitsiyani bildirib, jamoani sport jihatidan kuchsizlantirib qo‘yadigan har qanday transfer kelishuvi Myunxen grandi uchun mutlaqo mantiqsiz va befoyda ekanligini alohida uqtirib o‘tgan edi.
Qolaversa, vaziyatning eng muhim tomoni shundaki, Maykl Olisening o‘z shaxsiy rejalarida ham Myunxenni tark etish istagi umuman yo‘q. Fransiya milliy terma jamoasi a’zosi Bundesligada va Germaniyaning go‘zal Myunxen shahrida o‘zini har tomonlama juda qulay his qilmoqda. U jamoaning ichki muhitiga to‘liq moslashgani hamda klub taktikasida yetakchi rollardan birini ijro etayotganidan g‘oyat mamnun.
Bundan oldinroq xalqaro ommaviy axborot vositalari «Real Madrid»ning Olisega jiddiy qiziqish bildirayotganiga asosiy sabab sifatida madridliklarning hujum chizig‘idagi o‘ng qanotni yanada kuchaytirish istagini keltirgan edilar. Biroq Fabritsio Romanoning ushbu so‘nggi bayonotidan so‘ng, kamida 2026 yilning yoziga qadar bunday transfer bombasining portlashi va amalga oshishi ehtimoli juda past deb baholanmoqda. Myunxenlik muxlislar o‘z suyukli yulduzlarini yangi mavsumda ham «Alyans Arena»da ko‘rishlari aniq bo‘ldi.
Maykl Olisening «Bavariya» safidagi yangi zafarlari, transfer olamidagi eng so‘nggi yashirin kurashlar va Yevropa futbolining eng qaynoq eksklyuziv reportajlarini hamisha Zamin sahifalarida biz bilan birgalikda kuzatib boring!
…