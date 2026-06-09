«Bavariya» rahbariyati Maykl Oliseni «Real»ga sotishdan bosh tartdi

·0·Sport
«Bavariya» rahbariyati Maykl Oliseni «Real»ga sotishdan bosh tartdi

Yevropa futbolining qaynoq transfer pallasida navbatdagi yirik va kutilmagan bayonot yangradi. Myunxenning «Bavariya» jamoasining mahoratli va uchqur vingeri Maykl Olise joriy yozgi transfer oynasi davrida Madridning «Real» klubi safiga ko‘chib o‘tmaydigan bo‘ldi. Jahon futbolidagi eng ishonchli va taniqli insayderlardan biri hisoblangan Fabritsio Romano so‘nggi kunlarda ijtimoiy tarmoqlarda Olisening Madrid grandiga o‘tishi mumkinligi haqida tarqalgan shov-shuvli xabarlarni uzil-kesil rad etdi. Uning so‘zlariga ko‘ra, «qirollik klubi» ushbu fransuz yulduzi uchun naqd 150 million yevrolik fantastik mablag‘ sarflashga tayyor bo‘lib turganiga qaramay, nemis mashinasi o‘z yetakchisini osonlikcha qo‘yib yubormoqchi emas.

Manbaning bergan eksklyuziv ma’lumotlariga qaraganda, Myunxen klubi rahbariyati iqtidorli hujumchini jamoaning yaqin yillarga mo‘ljallangan uzoq muddatli yangi strategik loyihasida eng asosiy va markaziy figuralardan biri deb hisoblaydi. Shu sababli, transfer bozorida qanchalik yirik va bahaybat moliyaviy takliflar kelib tushmasin, «Bavariya»ning uni sotish bo‘yicha hech qanday rejasi mavjud emas. Avvalroq nemis klubining afsonaviy va faxriy prezidenti Uli Xyoness ham xuddi shunday qat’iy pozitsiyani bildirib, jamoani sport jihatidan kuchsizlantirib qo‘yadigan har qanday transfer kelishuvi Myunxen grandi uchun mutlaqo mantiqsiz va befoyda ekanligini alohida uqtirib o‘tgan edi.

Qolaversa, vaziyatning eng muhim tomoni shundaki, Maykl Olisening o‘z shaxsiy rejalarida ham Myunxenni tark etish istagi umuman yo‘q. Fransiya milliy terma jamoasi a’zosi Bundesligada va Germaniyaning go‘zal Myunxen shahrida o‘zini har tomonlama juda qulay his qilmoqda. U jamoaning ichki muhitiga to‘liq moslashgani hamda klub taktikasida yetakchi rollardan birini ijro etayotganidan g‘oyat mamnun.

Bundan oldinroq xalqaro ommaviy axborot vositalari «Real Madrid»ning Olisega jiddiy qiziqish bildirayotganiga asosiy sabab sifatida madridliklarning hujum chizig‘idagi o‘ng qanotni yanada kuchaytirish istagini keltirgan edilar. Biroq Fabritsio Romanoning ushbu so‘nggi bayonotidan so‘ng, kamida 2026 yilning yoziga qadar bunday transfer bombasining portlashi va amalga oshishi ehtimoli juda past deb baholanmoqda. Myunxenlik muxlislar o‘z suyukli yulduzlarini yangi mavsumda ham «Alyans Arena»da ko‘rishlari aniq bo‘ldi.

Maykl Olisening «Bavariya» safidagi yangi zafarlari, transfer olamidagi eng so‘nggi yashirin kurashlar va Yevropa futbolining eng qaynoq eksklyuziv reportajlarini hamisha Zamin sahifalarida biz bilan birgalikda kuzatib boring!

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Angliya terma jamoasi Harry Kane’ga haddan tashqari bogʻlanib qolganmi?Angliya terma jamoasi Harry Kane’ga haddan tashqari bogʻlanib qolganmi?Bugun, 16:20Gari Lineker: Cristiano Ronaldo Lionel Messidan kuchsizroq deyish haqorat emasGari Lineker: Cristiano Ronaldo Lionel Messidan kuchsizroq deyish haqorat emasBugun, 16:12FIFA "JCH-2026"dan qo‘shimcha daromad olishning yangi usulini o‘ylab topdi...FIFA "JCH-2026"dan qo‘shimcha daromad olishning yangi usulini o‘ylab topdi...Bugun, 15:45«Real» «Borussiya»dan Niko Shlotterbekni sotib olishga tayyorlanmoqda«Real» «Borussiya»dan Niko Shlotterbekni sotib olishga tayyorlanmoqdaBugun, 15:29Kennet Eichhorn nima sababdan Liverpul taklifini rad etgani maʻlum boʻldiKennet Eichhorn nima sababdan Liverpul taklifini rad etgani maʻlum boʻldiBugun, 14:56Dide Desham Kilian Mbappening golsiz seriyasi haqida o‘z fikrini bildirdiDide Desham Kilian Mbappening golsiz seriyasi haqida o‘z fikrini bildirdiBugun, 14:19
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Sindarov va Kasparov uchrashuvi avlodlar ramziga aylandi
Sindarov va Kasparov uchrashuvi avlodlar ramziga aylandi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...