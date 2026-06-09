Jaloliddin Masharipov JCH-2026 da o‘ynamaydi: u qaydnomadan chiqarildi...
Butun mamlakatimiz intizorlik va katta hayajon bilan kutayotgan tarixiy Jahon chempionati boshlanishi arafasida O‘zbekiston milliy terma jamoasi ixtiyoridan kutilmagan va shov-shuvli xabar keldi. Yurtimizning eng tajribali futbolchilaridan biri, milliy terma jamoamizning ko‘p yillik chinakam yetakchisi va sardori hisoblangan Jaloliddin Masharipov mundialda ishtirok etadigan yakuniy 26 talik rasmiy tarkibdan chiqarildi. Bu haqdagi kutilmagan yangilikni taniqli sport jurnalisti Jaloliddin Qobiljonov o‘z manbalariga tayangan holda keng jamoatchilikka ma’lum qildi. Insayderlik ma’lumotlariga ko‘ra, mahoratli yarim himoyachimiz bosh murabbiy tomonidan e’lon qilingan kengaytirilgan ro‘yxatdan rasman soqit qilingan.
Biroq muxlislar aslo tushkunlikka tushishlariga asos yo‘q, chunki tarkibdagi ushbu yo‘qotish o‘rnini to‘ldirish uchun yurtimizning ayni paytdagi eng iqtidorli va porloq yosh yulduzlaridan biri jalb etildi. Jaloliddin Masharipovning o‘rniga Namanganning «Navbahor» klubi safida ichki chempionatda o‘ta yorqin va shiddatli o‘yinlar namoyish etib kelayotgan mahoratli vinger Ruslanbek Jiyanov milliy terma jamoa delegatsiyasiga taklif etildi. Mutaxassislarning fikricha, Jiyanovning maydondagi katta tezligi va kuchli driblingi bo‘lajak Jahon chempionati uchrashuvlarida vakillarimizning hujum chizig‘iga yangi qon va katta shijoat bag‘ishlay oladi.
Ma’lumot o‘rnida eslatib o‘tish joizki, oq bo‘rilar tarixda ilk bor ishtirok etayotgan ushbu ulug‘vor mundialdagi o‘zlarining tarixiy debyut uchrashuvini shu yilning 18 iyun kuni Janubiy Amerikaning eng kuchli grandlaridan biri — Kolumbiya terma jamoasiga qarshi o‘tkazadi. Bundan tashqari, vakillarimizni guruh bosqichida yana ikkita o‘ta jiddiy va hayajonli to‘qnashuv kutmoqda: Fabio Kannavaro shogirdlari 23 iyun kuni dunyo futboli afsonasi Krishtianu Ronaldu vatandoshlari — Portugaliya terma jamoasiga qarshi yashil maydonga tushsalar, guruhdagi so‘nggi hal qiluvchi bahs 28 iyun kuni afrikaliklarning jismonan baquvvat hisoblangan Kongo terma jamoasiga qarshi bo‘lib o‘tadi. Biz barcha muxlislarimiz nomidan milliy terma jamoamizga bo‘lajak JCH—2026 o‘yinlarida tarixiy zafarlar va ulkan g‘alabalar yor bo‘lishini tilab qolamiz!
O‘zbekiston milliy terma jamoasining okean ortidagi har bir uchrashuvi, tarkibdagi eng so‘nggi o‘zgarishlar, futbolchilarimizning mashg‘ulotlari va Jahon chempionatining eng qaynoq eksklyuziv xabarlarini hamisha Zamin sahifalarida biz bilan birgalikda kuzatib boring!
…