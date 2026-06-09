Jaloliddin Masharipov JCH-2026 da o‘ynamaydi: u qaydnomadan chiqarildi...

·0·Sport
Jaloliddin Masharipov JCH-2026 da o‘ynamaydi: u qaydnomadan chiqarildi...

Butun mamlakatimiz intizorlik va katta hayajon bilan kutayotgan tarixiy Jahon chempionati boshlanishi arafasida O‘zbekiston milliy terma jamoasi ixtiyoridan kutilmagan va shov-shuvli xabar keldi. Yurtimizning eng tajribali futbolchilaridan biri, milliy terma jamoamizning ko‘p yillik chinakam yetakchisi va sardori hisoblangan Jaloliddin Masharipov mundialda ishtirok etadigan yakuniy 26 talik rasmiy tarkibdan chiqarildi. Bu haqdagi kutilmagan yangilikni taniqli sport jurnalisti Jaloliddin Qobiljonov o‘z manbalariga tayangan holda keng jamoatchilikka ma’lum qildi. Insayderlik ma’lumotlariga ko‘ra, mahoratli yarim himoyachimiz bosh murabbiy tomonidan e’lon qilingan kengaytirilgan ro‘yxatdan rasman soqit qilingan.

Biroq muxlislar aslo tushkunlikka tushishlariga asos yo‘q, chunki tarkibdagi ushbu yo‘qotish o‘rnini to‘ldirish uchun yurtimizning ayni paytdagi eng iqtidorli va porloq yosh yulduzlaridan biri jalb etildi. Jaloliddin Masharipovning o‘rniga Namanganning «Navbahor» klubi safida ichki chempionatda o‘ta yorqin va shiddatli o‘yinlar namoyish etib kelayotgan mahoratli vinger Ruslanbek Jiyanov milliy terma jamoa delegatsiyasiga taklif etildi. Mutaxassislarning fikricha, Jiyanovning maydondagi katta tezligi va kuchli driblingi bo‘lajak Jahon chempionati uchrashuvlarida vakillarimizning hujum chizig‘iga yangi qon va katta shijoat bag‘ishlay oladi.

Ma’lumot o‘rnida eslatib o‘tish joizki, oq bo‘rilar tarixda ilk bor ishtirok etayotgan ushbu ulug‘vor mundialdagi o‘zlarining tarixiy debyut uchrashuvini shu yilning 18 iyun kuni Janubiy Amerikaning eng kuchli grandlaridan biri — Kolumbiya terma jamoasiga qarshi o‘tkazadi. Bundan tashqari, vakillarimizni guruh bosqichida yana ikkita o‘ta jiddiy va hayajonli to‘qnashuv kutmoqda: Fabio Kannavaro shogirdlari 23 iyun kuni dunyo futboli afsonasi Krishtianu Ronaldu vatandoshlari — Portugaliya terma jamoasiga qarshi yashil maydonga tushsalar, guruhdagi so‘nggi hal qiluvchi bahs 28 iyun kuni afrikaliklarning jismonan baquvvat hisoblangan Kongo terma jamoasiga qarshi bo‘lib o‘tadi. Biz barcha muxlislarimiz nomidan milliy terma jamoamizga bo‘lajak JCH—2026 o‘yinlarida tarixiy zafarlar va ulkan g‘alabalar yor bo‘lishini tilab qolamiz!

O‘zbekiston milliy terma jamoasining okean ortidagi har bir uchrashuvi, tarkibdagi eng so‘nggi o‘zgarishlar, futbolchilarimizning mashg‘ulotlari va Jahon chempionatining eng qaynoq eksklyuziv xabarlarini hamisha Zamin sahifalarida biz bilan birgalikda kuzatib boring!

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

«Siti» Yoshko Gvardiol bilan yangi shartnoma imzolashga yaqin turibdi«Siti» Yoshko Gvardiol bilan yangi shartnoma imzolashga yaqin turibdiBugun, 17:25NBA finaliga tashrif buyurgan Donald Tramp hushtakbozlikka uchradi (video)NBA finaliga tashrif buyurgan Donald Tramp hushtakbozlikka uchradi (video)Bugun, 16:53Lionel Messi safga qaytmoqda: Argentina ustozi ijobiy xabar berdiLionel Messi safga qaytmoqda: Argentina ustozi ijobiy xabar berdiBugun, 16:37«Bavariya» rahbariyati Maykl Oliseni «Real»ga sotishdan bosh tartdi«Bavariya» rahbariyati Maykl Oliseni «Real»ga sotishdan bosh tartdiBugun, 16:31Angliya terma jamoasi Harry Kane’ga haddan tashqari bogʻlanib qolganmi?Angliya terma jamoasi Harry Kane’ga haddan tashqari bogʻlanib qolganmi?Bugun, 16:20Gari Lineker: Cristiano Ronaldo Lionel Messidan kuchsizroq deyish haqorat emasGari Lineker: Cristiano Ronaldo Lionel Messidan kuchsizroq deyish haqorat emasBugun, 16:12
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Sindarov va Kasparov uchrashuvi avlodlar ramziga aylandi
Sindarov va Kasparov uchrashuvi avlodlar ramziga aylandi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...