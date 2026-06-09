Maniche: 2026-yilgi Jahon chempionatida Cristiano Ronaldo asosiy tarkibda boʻlishi shart
Portugaliya terma jamoasining sobiq yarim himoyachisi Maniche oʻzining sobiq jamoadoshi Cristiano Ronaldo hali ham terma jamoa uchun oʻrnini bosib boʻlmas darajada muhim ekanligini taʼkidladi. Uning fikricha, 41 yoshga toʻlishiga qaramay, besh karra “Oltin toʻp” sohibi 2026-yilgi Jahon chempionatida Portugaliya hujumining markazida boʻlishi kerak. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Maniche hozirgi kunda Portugaliya tarkibida Ronaldodan yaxshiroq hujumchi yoʻqligini aytib oʻtdi. Garchi futbolchining yoshi va harakatchanligi borasida turli bahslar mavjud boʻlsa-da, Al-Nassr yulduzining gol sezish qobiliyati va professionalizmi uni boshqalardan ajratib turadi. Manichening soʻzlariga koʻra, bu qaror shunchaki obroʻ-eʼtibor uchun emas, balki sof natijaga asoslangan boʻlishi lozim.
Sobiq Chelsi va Atletiko Madrid yarim himoyachisi Portugaliya terma jamoasida texnik jihatdan kuchli futbolchilar koʻpligini, biroq Cristiano Ronaldo kabi sovuqqon yakunlovchi yoʻqligini taʼkidladi. Uning fikricha, Ronaldoning maydondagi ishtiroki raqib himoyachilarini chalgʻitib, jamoadoshlari uchun boʻsh hududlar yaratishda ham muhim rol oʻynaydi.
Shuningdek, Maniche oʻzining sobiq murabbiyi Joze Mourinyo haqida ham toʻxtalib oʻtdi. U “Maxsus”ning Real Madrid klubiga qaytishi mumkinligi haqidagi xabarlarga munosabat bildirib, Mourinyoning uslubi eskirgan degan fikrlarga qoʻshilmasligini aytdi. Maniche Florentino Pérez va Mourinyo oʻrtasidagi aloqalar mustahkamligini va murabbiy hali ham yuqori bosim ostida ishlashga qodirligini bildirdi.
…