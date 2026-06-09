Maniche: 2026-yilgi Jahon chempionatida Cristiano Ronaldo asosiy tarkibda boʻlishi shart

·0·Sport
Maniche: 2026-yilgi Jahon chempionatida Cristiano Ronaldo asosiy tarkibda boʻlishi shart

Portugaliya terma jamoasining sobiq yarim himoyachisi Maniche oʻzining sobiq jamoadoshi Cristiano Ronaldo hali ham terma jamoa uchun oʻrnini bosib boʻlmas darajada muhim ekanligini taʼkidladi. Uning fikricha, 41 yoshga toʻlishiga qaramay, besh karra “Oltin toʻp” sohibi 2026-yilgi Jahon chempionatida Portugaliya hujumining markazida boʻlishi kerak. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Maniche hozirgi kunda Portugaliya tarkibida Ronaldodan yaxshiroq hujumchi yoʻqligini aytib oʻtdi. Garchi futbolchining yoshi va harakatchanligi borasida turli bahslar mavjud boʻlsa-da, Al-Nassr yulduzining gol sezish qobiliyati va professionalizmi uni boshqalardan ajratib turadi. Manichening soʻzlariga koʻra, bu qaror shunchaki obroʻ-eʼtibor uchun emas, balki sof natijaga asoslangan boʻlishi lozim.

Sobiq Chelsi va Atletiko Madrid yarim himoyachisi Portugaliya terma jamoasida texnik jihatdan kuchli futbolchilar koʻpligini, biroq Cristiano Ronaldo kabi sovuqqon yakunlovchi yoʻqligini taʼkidladi. Uning fikricha, Ronaldoning maydondagi ishtiroki raqib himoyachilarini chalgʻitib, jamoadoshlari uchun boʻsh hududlar yaratishda ham muhim rol oʻynaydi.

Shuningdek, Maniche oʻzining sobiq murabbiyi Joze Mourinyo haqida ham toʻxtalib oʻtdi. U “Maxsus”ning Real Madrid klubiga qaytishi mumkinligi haqidagi xabarlarga munosabat bildirib, Mourinyoning uslubi eskirgan degan fikrlarga qoʻshilmasligini aytdi. Maniche Florentino Pérez va Mourinyo oʻrtasidagi aloqalar mustahkamligini va murabbiy hali ham yuqori bosim ostida ishlashga qodirligini bildirdi.

Cristiano RonaldoPortugaliyaReal MadridJose MourinhoJahon Chempionati
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Raul Jimenez kutilmaganda Vulverxempton jamoasiga qaytdiRaul Jimenez kutilmaganda Vulverxempton jamoasiga qaytdiBugun, 18:16FIFA reytingi: O‘zbekiston necha ochko yo‘qotdi?FIFA reytingi: O‘zbekiston necha ochko yo‘qotdi?Bugun, 18:10Fransiyalik Per Saj «Kristal Pelas» bosh murabbiyi etib tayinlandiFransiyalik Per Saj «Kristal Pelas» bosh murabbiyi etib tayinlandiBugun, 17:43«Siti» iqtidorli yarimhimoyachi Divine Mukasa bilan shartnomani uzaytirdi«Siti» iqtidorli yarimhimoyachi Divine Mukasa bilan shartnomani uzaytirdiBugun, 17:40Declan Rice Kobbie Mainoo’ning oʻyinidagi kamchilikni koʻrsatdiDeclan Rice Kobbie Mainoo’ning oʻyinidagi kamchilikni koʻrsatdiBugun, 17:35Jaloliddin Masharipov JCH-2026 da o‘ynamaydi: u qaydnomadan chiqarildi...Jaloliddin Masharipov JCH-2026 da o‘ynamaydi: u qaydnomadan chiqarildi...Bugun, 17:34
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Sindarov va Kasparov uchrashuvi avlodlar ramziga aylandi
Sindarov va Kasparov uchrashuvi avlodlar ramziga aylandi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...