«Real» bosh murabbiy Alvaro Arbeloaning iste’fosini rasman e’lon qildi

·0·Sport
«Real» bosh murabbiy Alvaro Arbeloaning iste’fosini rasman e’lon qildi

Yevropa futbolining eng tepasida, xususan, Ispaniya va dunyo grandi hisoblangan «Real Madrid» klubida kutilmagan va jiddiy o‘zgarish yuz berdi. Madridning «qirollik klubi» jamoa bosh murabbiyi lavozimida faoliyat yuritib kelayotgan mahalliy mutaxassis Alvaro Arbeloa o‘z vazifasini tark etganini rasmiy tarzda jamoatchilikka ma’lum qildi. Ushbu kutilmagan murabbiylik iste’fosi La Liga muxlislari va insayderlar o‘rtasida katta shov-shuv hamda qizg‘in muhokamalarga sabab bo‘lmoqda.

Murabbiyning jamoadan ketishi munosabati bilan «qaymoqranglilar» rahbariyati o‘z sobiq futbolchisi va ustoziga bag‘ishlab maxsus minnatdorchilik bayonotini e’lon qildi:

«Real Madrid» klubi o‘z vaqtida yoshlar akademiyasidagi dastlabki qadamlaridan boshlab, to bugungi kungacha jamoamiz bag‘rida kechgan butun faoliyati davomida hamisha cheksiz sodiqlik, yuksak fidoyilik va yuqori professionallikni namoyon etib kelgan Alvaro Arbeloaga o‘zining chuqur va samimiy minnatdorchiligini bildiradi. U klubimizning asriy va sharafli qadriyatlarini o‘zida mujassam etgan haqiqiy timsoldir. Klub rahbariyati va ko‘p millionli muxlislar armiyasi uning butun oilasiga hayotlarining ushbu yangi sahifasi va bosqichida faqat va faqat eng yaxshi, go‘zal tilaklarni tilab qoladi», — deyiladi Madrid grandi tarqatgan rasmiy xabarnomada.

Eslatib o‘tish joizki, Alvaro Arbeloa «Real Madrid» bosh murabbiyi sifatida shu yilning 13 yanvar kunidan buyon o‘ta mas’uliyatli lavozimda faoliyat yuritib kelayotgan edi. Uning qisqa, ammo shiddatli boshqaruvi ostida madridliklar barcha rasmiy turnirlar doirasida jami 28 ta uchrashuvda maydonga tushishga ulgurdi. Ushbu bahslarning 18 tasida «qirollik klubi» raqiblari ustidan chiroyli g‘alabalarni rasmiylashtirgan bo‘lsa, 2 ta o‘yinda murosa ko‘chasini tanlab, durang qayd etdi. Tan olish kerak, jamoa Arbeloa qo‘l ostida 8 marotaba alamli mag‘lubiyat lazzatini ham totib ko‘rishga majbur bo‘ldi. Klub rahbariyatini esa aynan mana shu yo‘qotishlar va barqarorlikning yo‘qligi qat’iy qaror qabul qilishga undagan ko‘rinadi.

«Real Madrid» klubining yangi bosh murabbiyi, Santyago Bernabeudagi yangi taktik islohotlar, transfer bozoridagi eng so‘nggi shov-shuvli o‘zgarishlar va jahon futbolining eng qaynoq eksklyuziv xabarlarini hamisha Zamin sahifalarida biz bilan birgalikda kuzatib boring!

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

«Chelsi» yozgi transfer oynasida ushbu yetti nafar futbolchisini sotmaydi«Chelsi» yozgi transfer oynasida ushbu yetti nafar futbolchisini sotmaydiBugun, 19:03O‘zbekistonning bo‘lajak raqibi Kongo DR Chiliga imkoniyatni boy berdiO‘zbekistonning bo‘lajak raqibi Kongo DR Chiliga imkoniyatni boy berdiKecha, 18:57Harry Kane: Jahon chempionligini qoʻlga kiritish uchun eng yaxshi imkoniyatHarry Kane: Jahon chempionligini qoʻlga kiritish uchun eng yaxshi imkoniyatKecha, 18:56Thierry Henry Arsenal uchun yozgi transferlar borasida ogohlantirish berdiThierry Henry Arsenal uchun yozgi transferlar borasida ogohlantirish berdiKecha, 18:52Maniche: 2026-yilgi Jahon chempionatida Cristiano Ronaldo asosiy tarkibda boʻlishi shartManiche: 2026-yilgi Jahon chempionatida Cristiano Ronaldo asosiy tarkibda boʻlishi shartKecha, 18:17Raul Jimenez kutilmaganda Vulverxempton jamoasiga qaytdiRaul Jimenez kutilmaganda Vulverxempton jamoasiga qaytdiKecha, 18:16
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Sindarov va Kasparov uchrashuvi avlodlar ramziga aylandi
Sindarov va Kasparov uchrashuvi avlodlar ramziga aylandi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...