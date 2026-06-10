«Real» bosh murabbiy Alvaro Arbeloaning iste’fosini rasman e’lon qildi
Yevropa futbolining eng tepasida, xususan, Ispaniya va dunyo grandi hisoblangan «Real Madrid» klubida kutilmagan va jiddiy o‘zgarish yuz berdi. Madridning «qirollik klubi» jamoa bosh murabbiyi lavozimida faoliyat yuritib kelayotgan mahalliy mutaxassis Alvaro Arbeloa o‘z vazifasini tark etganini rasmiy tarzda jamoatchilikka ma’lum qildi. Ushbu kutilmagan murabbiylik iste’fosi La Liga muxlislari va insayderlar o‘rtasida katta shov-shuv hamda qizg‘in muhokamalarga sabab bo‘lmoqda.
Murabbiyning jamoadan ketishi munosabati bilan «qaymoqranglilar» rahbariyati o‘z sobiq futbolchisi va ustoziga bag‘ishlab maxsus minnatdorchilik bayonotini e’lon qildi:
«Real Madrid» klubi o‘z vaqtida yoshlar akademiyasidagi dastlabki qadamlaridan boshlab, to bugungi kungacha jamoamiz bag‘rida kechgan butun faoliyati davomida hamisha cheksiz sodiqlik, yuksak fidoyilik va yuqori professionallikni namoyon etib kelgan Alvaro Arbeloaga o‘zining chuqur va samimiy minnatdorchiligini bildiradi. U klubimizning asriy va sharafli qadriyatlarini o‘zida mujassam etgan haqiqiy timsoldir. Klub rahbariyati va ko‘p millionli muxlislar armiyasi uning butun oilasiga hayotlarining ushbu yangi sahifasi va bosqichida faqat va faqat eng yaxshi, go‘zal tilaklarni tilab qoladi», — deyiladi Madrid grandi tarqatgan rasmiy xabarnomada.
Eslatib o‘tish joizki, Alvaro Arbeloa «Real Madrid» bosh murabbiyi sifatida shu yilning 13 yanvar kunidan buyon o‘ta mas’uliyatli lavozimda faoliyat yuritib kelayotgan edi. Uning qisqa, ammo shiddatli boshqaruvi ostida madridliklar barcha rasmiy turnirlar doirasida jami 28 ta uchrashuvda maydonga tushishga ulgurdi. Ushbu bahslarning 18 tasida «qirollik klubi» raqiblari ustidan chiroyli g‘alabalarni rasmiylashtirgan bo‘lsa, 2 ta o‘yinda murosa ko‘chasini tanlab, durang qayd etdi. Tan olish kerak, jamoa Arbeloa qo‘l ostida 8 marotaba alamli mag‘lubiyat lazzatini ham totib ko‘rishga majbur bo‘ldi. Klub rahbariyatini esa aynan mana shu yo‘qotishlar va barqarorlikning yo‘qligi qat’iy qaror qabul qilishga undagan ko‘rinadi.
«Real Madrid» klubining yangi bosh murabbiyi, Santyago Bernabeudagi yangi taktik islohotlar, transfer bozoridagi eng so‘nggi shov-shuvli o‘zgarishlar va jahon futbolining eng qaynoq eksklyuziv xabarlarini hamisha Zamin sahifalarida biz bilan birgalikda kuzatib boring!
…