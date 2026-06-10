Barselona Lamine Yamalning jarohati sababli xavotirga tushmoqda
Barselona klubi rahbariyati Ispaniya terma jamoasining yosh yulduzi Lamine Yamalning jismoniy holati borasida jiddiy xavotir bildirmoqda. Kataloniyaliklar oʻsmir futbolchining Jahon chempionati oldidan tiklanish jarayoni tezlashtirilayotganidan norozi boʻlishmoqda. Klub rasmiylari terma jamoa shifokorlari va murabbiylar shtabi futbolchining sogʻligʻini xavf ostiga qoʻyishi mumkinligidan qoʻrqishmoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Sport nashri bergan xabarga koʻra, Barselona rahbariyati Lamine Yamal toʻliq nazorat ostidagi tiklanish jarayonini yakunlamasdan turib maydonga tushirilishi mumkinligidan xavotirda. Ispaniya terma jamoasi uning turnirning ochilish oʻyiniga tayyor boʻlishiga optimistik ruhda qarasa-da, Kataloniya klubi hali jismonan toʻliq shakllanmagan yosh oʻyinchi borasida ehtiyotkorlik birinchi oʻrinda turishi kerak deb hisoblaydi.
Vaziyat Ispaniya terma jamoasi bosh murabbiyi Luis de la Fuente tomonidan qilingan bayonotdan soʻng yanada keskinlashdi. Murabbiy Lamine Yamal, Mikel Merino va Nico Williams kabi futbolchilarning tiklanish jarayoni yaxshi ketayotganini va ular birinchi oʻyindayoq maydonga tushishi mumkinligini taʼkidladi. De la Fuente futbolchilarning holati baholanishini, ammo asosiy eʼtibor faqatgina dastlabki oʻyinlarga qaratilmasligini qoʻshimcha qildi.
Eslatib oʻtamiz, Lamine Yamal 22-aprel kuni Celta Vigoga qarshi bahsda chap oyogʻining son mushagidan jarohat olgan edi va oʻshandan beri rasmiy oʻyinlarda ishtirok etmadi. Barselona sobiq fizioterapevti Juanjo Brau ham bunday jarohatlarda yuklamalarni asta-sekin oshirish kerakligini, aks holda Jahon chempionati kabi yuqori intensivlikdagi turnirlarda qayta jarohat olish xavfi yuqori ekanligini taʼkidladi.
…