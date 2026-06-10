Barselona Lamine Yamalning jarohati sababli xavotirga tushmoqda

·0·Sport
Barselona Lamine Yamalning jarohati sababli xavotirga tushmoqda

Barselona klubi rahbariyati Ispaniya terma jamoasining yosh yulduzi Lamine Yamalning jismoniy holati borasida jiddiy xavotir bildirmoqda. Kataloniyaliklar oʻsmir futbolchining Jahon chempionati oldidan tiklanish jarayoni tezlashtirilayotganidan norozi boʻlishmoqda. Klub rasmiylari terma jamoa shifokorlari va murabbiylar shtabi futbolchining sogʻligʻini xavf ostiga qoʻyishi mumkinligidan qoʻrqishmoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Sport nashri bergan xabarga koʻra, Barselona rahbariyati Lamine Yamal toʻliq nazorat ostidagi tiklanish jarayonini yakunlamasdan turib maydonga tushirilishi mumkinligidan xavotirda. Ispaniya terma jamoasi uning turnirning ochilish oʻyiniga tayyor boʻlishiga optimistik ruhda qarasa-da, Kataloniya klubi hali jismonan toʻliq shakllanmagan yosh oʻyinchi borasida ehtiyotkorlik birinchi oʻrinda turishi kerak deb hisoblaydi.

Vaziyat Ispaniya terma jamoasi bosh murabbiyi Luis de la Fuente tomonidan qilingan bayonotdan soʻng yanada keskinlashdi. Murabbiy Lamine Yamal, Mikel Merino va Nico Williams kabi futbolchilarning tiklanish jarayoni yaxshi ketayotganini va ular birinchi oʻyindayoq maydonga tushishi mumkinligini taʼkidladi. De la Fuente futbolchilarning holati baholanishini, ammo asosiy eʼtibor faqatgina dastlabki oʻyinlarga qaratilmasligini qoʻshimcha qildi.

Eslatib oʻtamiz, Lamine Yamal 22-aprel kuni Celta Vigoga qarshi bahsda chap oyogʻining son mushagidan jarohat olgan edi va oʻshandan beri rasmiy oʻyinlarda ishtirok etmadi. Barselona sobiq fizioterapevti Juanjo Brau ham bunday jarohatlarda yuklamalarni asta-sekin oshirish kerakligini, aks holda Jahon chempionati kabi yuqori intensivlikdagi turnirlarda qayta jarohat olish xavfi yuqori ekanligini taʼkidladi.

BarselonaLamine YamalIspaniyaJahon ChempionatiFutbol
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Real Madrid Julian Alvarez uchun 150 million yevrolik taklif yubordiReal Madrid Julian Alvarez uchun 150 million yevrolik taklif yubordiBugun, 19:55«Real» bosh murabbiy Alvaro Arbeloaning iste’fosini rasman e’lon qildi«Real» bosh murabbiy Alvaro Arbeloaning iste’fosini rasman e’lon qildiBugun, 19:09«Chelsi» yozgi transfer oynasida ushbu yetti nafar futbolchisini sotmaydi«Chelsi» yozgi transfer oynasida ushbu yetti nafar futbolchisini sotmaydiBugun, 19:03O‘zbekistonning bo‘lajak raqibi Kongo DR Chiliga imkoniyatni boy berdiO‘zbekistonning bo‘lajak raqibi Kongo DR Chiliga imkoniyatni boy berdiKecha, 18:57Harry Kane: Jahon chempionligini qoʻlga kiritish uchun eng yaxshi imkoniyatHarry Kane: Jahon chempionligini qoʻlga kiritish uchun eng yaxshi imkoniyatKecha, 18:56Thierry Henry Arsenal uchun yozgi transferlar borasida ogohlantirish berdiThierry Henry Arsenal uchun yozgi transferlar borasida ogohlantirish berdiKecha, 18:52
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Sindarov va Kasparov uchrashuvi avlodlar ramziga aylandi
Sindarov va Kasparov uchrashuvi avlodlar ramziga aylandi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...