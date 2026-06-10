Bukayo Saka JCHga tayyormi? Thomas Tuchel uning holati haqida maʻlumot berdi
Angliya terma jamoasi bosh murabbiyi Thomas Tuchel Kosta-Rika bilan boʻladigan oʻrtoqlik uchrashuvi oldidan Bukayo Saka ning jismoniy holati haqida muhim maʻlumotlarni ochiqladi. Arsenal bilan Angliya Premer-ligasi chempionligini qoʻlga kiritgan qanot hujumchisi, charchoq sababli Yangi Zelandiyaga qarshi kechgan bahsni oʻtkazib yuborgan edi. Murabbiylar shtabi futbolchini Jahon chempionatiga toʻliq tayyor boʻlishini taʻminlash uchun uning yuklamalarini ehtiyotkorlik bilan nazorat qilmoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Matbuot anjumanida soʻzga chiqqan Thomas Tuchel, 30-may kuni Chempionlar ligasi finalida ishtirok etgani sababli terma jamoa ixtiyoriga kechroq qoʻshilgan Bukayo Saka ning holati diqqat markazida ekanini taʻkidladi. Mart oyidagi yigʻinda jarohat olgan va mavsum oxirigacha ushbu muammo bilan oʻynagan futbolchi uchun maxsus tiklanish rejasi ishlab chiqilgan. Murabbiy uning oʻtgan mavsumda Arsenal safida 49 ta oʻyinda 11 ta gol va 9 ta assist qayd etganini yuqori baholadi.
Shuningdek, Thomas Tuchel jamoaning boshqa aʻzolari, jumladan Declan Rice, Noni Madueke va Eberechi Eze ning holati aʻlo darajada ekanini maʻlum qildi. "Hech kimga dam olish kerak emas, hamma tayyor. Birinchi oʻyindan keyin hech qanday shikoyatlar yoʻq", — dedi murabbiy. Kosta-Rika bilan oʻyinda asosiy eʻtibor futbolchilarning maydondagi vaqtini koʻpaytirishga qaratiladi va koʻpchilik 60-70 daqiqa harakat qilishi kutilmoqda.
Angliya terma jamoasi Kosta-Rika bilan bahsdan soʻng bor eʻtiborini Jahon chempionatiga qaratadi. "Uch sherlar" guruh bosqichidagi yurishini 17-iyun kuni Xorvatiyaga qarshi oʻyin bilan boshlaydi. Shundan soʻng ular Gana va Panama terma jamoalari bilan kuch sinashadi. Thomas Tuchel jamoasi ertangi oʻyinda jismoniy bosim va oʻyin uslubi boʻyicha navbatdagi qadamni tashlashga tayyorligini bildirdi.
…