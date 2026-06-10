Bukayo Saka JCHga tayyormi? Thomas Tuchel uning holati haqida maʻlumot berdi

·0·Sport
Bukayo Saka JCHga tayyormi? Thomas Tuchel uning holati haqida maʻlumot berdi

Angliya terma jamoasi bosh murabbiyi Thomas Tuchel Kosta-Rika bilan boʻladigan oʻrtoqlik uchrashuvi oldidan Bukayo Saka ning jismoniy holati haqida muhim maʻlumotlarni ochiqladi. Arsenal bilan Angliya Premer-ligasi chempionligini qoʻlga kiritgan qanot hujumchisi, charchoq sababli Yangi Zelandiyaga qarshi kechgan bahsni oʻtkazib yuborgan edi. Murabbiylar shtabi futbolchini Jahon chempionatiga toʻliq tayyor boʻlishini taʻminlash uchun uning yuklamalarini ehtiyotkorlik bilan nazorat qilmoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Matbuot anjumanida soʻzga chiqqan Thomas Tuchel, 30-may kuni Chempionlar ligasi finalida ishtirok etgani sababli terma jamoa ixtiyoriga kechroq qoʻshilgan Bukayo Saka ning holati diqqat markazida ekanini taʻkidladi. Mart oyidagi yigʻinda jarohat olgan va mavsum oxirigacha ushbu muammo bilan oʻynagan futbolchi uchun maxsus tiklanish rejasi ishlab chiqilgan. Murabbiy uning oʻtgan mavsumda Arsenal safida 49 ta oʻyinda 11 ta gol va 9 ta assist qayd etganini yuqori baholadi.

Shuningdek, Thomas Tuchel jamoaning boshqa aʻzolari, jumladan Declan Rice, Noni Madueke va Eberechi Eze ning holati aʻlo darajada ekanini maʻlum qildi. "Hech kimga dam olish kerak emas, hamma tayyor. Birinchi oʻyindan keyin hech qanday shikoyatlar yoʻq", — dedi murabbiy. Kosta-Rika bilan oʻyinda asosiy eʻtibor futbolchilarning maydondagi vaqtini koʻpaytirishga qaratiladi va koʻpchilik 60-70 daqiqa harakat qilishi kutilmoqda.

Angliya terma jamoasi Kosta-Rika bilan bahsdan soʻng bor eʻtiborini Jahon chempionatiga qaratadi. "Uch sherlar" guruh bosqichidagi yurishini 17-iyun kuni Xorvatiyaga qarshi oʻyin bilan boshlaydi. Shundan soʻng ular Gana va Panama terma jamoalari bilan kuch sinashadi. Thomas Tuchel jamoasi ertangi oʻyinda jismoniy bosim va oʻyin uslubi boʻyicha navbatdagi qadamni tashlashga tayyorligini bildirdi.

AngliyaBukayo SakaThomas TuchelArsenalJahon Chempionati
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Saudiya klublari Raphinha uchun Barselona yulduziga astronomik maosh taklif qildiSaudiya klublari Raphinha uchun Barselona yulduziga astronomik maosh taklif qildiBugun, 21:39Atletiko Madrid Julian Alvarez boʻyicha Real Madrid ustidan kuldiAtletiko Madrid Julian Alvarez boʻyicha Real Madrid ustidan kuldiBugun, 20:58Cristiano Ronaldo va Portugaliyaning Jahon chempionatidagi imkoniyatlariCristiano Ronaldo va Portugaliyaning Jahon chempionatidagi imkoniyatlariBugun, 20:39Sandro Tottenxemga Manchester Siti yulduzi Savinhoni sotib olishni maslahat berdiSandro Tottenxemga Manchester Siti yulduzi Savinhoni sotib olishni maslahat berdiBugun, 20:13Real Madrid Julian Alvarez uchun 150 million yevrolik taklif yubordiReal Madrid Julian Alvarez uchun 150 million yevrolik taklif yubordiBugun, 19:55Barselona Lamine Yamalning jarohati sababli xavotirga tushmoqdaBarselona Lamine Yamalning jarohati sababli xavotirga tushmoqdaBugun, 19:52
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Sindarov va Kasparov uchrashuvi avlodlar ramziga aylandi
Sindarov va Kasparov uchrashuvi avlodlar ramziga aylandi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...