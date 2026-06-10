«Benfika» Marku Silva bilan 2 yillik shartnoma imzolaganini e’lon qildi

·0·Sport
«Benfika» Marku Silva bilan 2 yillik shartnoma imzolaganini e’lon qildi

Yevropa futbolining mashhur va an’analarga boy klublaridan biri bo‘lgan Lissabonning «Benfika» jamoasida bosh murabbiylik tizimi bilan bog‘liq katta o‘zgarish rasmiylashdi. «Burgutlar» yaqin yillardagi yangi zafarlari va strategik rejalarini portugaliyalik taniqli va tajribali mutaxassis Marku Silva bilan bog‘lashga qaror qilishdi. Lissabon grandi 48 yoshli ushbu mahoratli va taktik jihatdan kuchli murabbiy bilan ikki yillik rasmiy shartnoma imzolanganini o‘z muxlislari uchun e’lon qildi. Kelishuv shartlariga ko‘ra, agar ikki tomonlama natijalar ijobiy va ko‘ngildagidek bo‘lsa, ushbu bitim muddatini yana bir yilga uzaytirish imkoniyati ham mavjud.

Ushbu murabbiylik tayinlovi Yevropa matbuotida bejizga katta qiziqish uyg‘otmayapti. Bundan bir oz avvalroq «Benfika» klubi rahbariyati kutilmagan bayonot bilan chiqib, Madridning «Real» klubi bilan shartnoma imzolashi kutilayotgan mashhur bosh murabbiy Joze Mourino bilan o‘rtadagi amaldagi mehnat bitimini muddatidan ilgari bekor qilishga qaror qilgandi. Portugaliya grandi ushbu kelishuvdan voz kechish va shartnomani buzish evaziga «Maxsus» murabbiyga naqd 15 million yevro miqdorida juda katta tovon puli to‘lab berganini rasman ochiqlagan edi. Mana shu shov-shuvli moliyaviy qadamdan so‘ng, Lissabon taxti aynan Marku Silvaga ishonib topshirildi.

Ma’lumot o‘rnida aytish joizki, Marku Silva portugal futboliga qaytguniga qadar Angliya Premer-ligasida, aniqrog‘i Londonning «Fulxem» klubida muvaffaqiyatli faoliyat olib borayotgan edi. Joriy yilning 2 iyun kuni London klubi rasmiy bayonot berib, roppa-rosa 5 yillik samarali va tarixiy faoliyatdan so‘ng tajribali mutaxassis jamoani butunlay tark etganini ma’lum qilgandi. Endilikda u o‘z vatanida «Benfika»dek qudratli jamoani boshqarish barobarida, ham mahalliy chempionatda, ham Yevropa Chempionlar ligasi bahslarida yangi muvaffaqiyatlarga erishishga harakat qiladi.

Marku Silvaning «Benfika»dagi yangi taktik inqiloblari, portugal futbolidagi eng so‘nggi dramatik o‘zgarishlar va Yevropa yashil maydonlaridan keladigan eng qaynoq eksklyuziv yangiliklarni hamisha Zamin sahifalarida biz bilan birgalikda kuzatib boring!

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Harry Kane Christian Eriksen’ning sogʻligʻi va kelajagi haqida gapirdiHarry Kane Christian Eriksen’ning sogʻligʻi va kelajagi haqida gapirdiBugun, 21:58Saudiya klublari Raphinha uchun Barselona yulduziga astronomik maosh taklif qildiSaudiya klublari Raphinha uchun Barselona yulduziga astronomik maosh taklif qildiBugun, 21:39Bukayo Saka JCHga tayyormi? Thomas Tuchel uning holati haqida maʻlumot berdiBukayo Saka JCHga tayyormi? Thomas Tuchel uning holati haqida maʻlumot berdiBugun, 21:32Atletiko Madrid Julian Alvarez boʻyicha Real Madrid ustidan kuldiAtletiko Madrid Julian Alvarez boʻyicha Real Madrid ustidan kuldiBugun, 20:58Cristiano Ronaldo va Portugaliyaning Jahon chempionatidagi imkoniyatlariCristiano Ronaldo va Portugaliyaning Jahon chempionatidagi imkoniyatlariBugun, 20:39Sandro Tottenxemga Manchester Siti yulduzi Savinhoni sotib olishni maslahat berdiSandro Tottenxemga Manchester Siti yulduzi Savinhoni sotib olishni maslahat berdiBugun, 20:13
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Sindarov va Kasparov uchrashuvi avlodlar ramziga aylandi
Sindarov va Kasparov uchrashuvi avlodlar ramziga aylandi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...