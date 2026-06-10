«Benfika» Marku Silva bilan 2 yillik shartnoma imzolaganini e’lon qildi
Yevropa futbolining mashhur va an’analarga boy klublaridan biri bo‘lgan Lissabonning «Benfika» jamoasida bosh murabbiylik tizimi bilan bog‘liq katta o‘zgarish rasmiylashdi. «Burgutlar» yaqin yillardagi yangi zafarlari va strategik rejalarini portugaliyalik taniqli va tajribali mutaxassis Marku Silva bilan bog‘lashga qaror qilishdi. Lissabon grandi 48 yoshli ushbu mahoratli va taktik jihatdan kuchli murabbiy bilan ikki yillik rasmiy shartnoma imzolanganini o‘z muxlislari uchun e’lon qildi. Kelishuv shartlariga ko‘ra, agar ikki tomonlama natijalar ijobiy va ko‘ngildagidek bo‘lsa, ushbu bitim muddatini yana bir yilga uzaytirish imkoniyati ham mavjud.
Ushbu murabbiylik tayinlovi Yevropa matbuotida bejizga katta qiziqish uyg‘otmayapti. Bundan bir oz avvalroq «Benfika» klubi rahbariyati kutilmagan bayonot bilan chiqib, Madridning «Real» klubi bilan shartnoma imzolashi kutilayotgan mashhur bosh murabbiy Joze Mourino bilan o‘rtadagi amaldagi mehnat bitimini muddatidan ilgari bekor qilishga qaror qilgandi. Portugaliya grandi ushbu kelishuvdan voz kechish va shartnomani buzish evaziga «Maxsus» murabbiyga naqd 15 million yevro miqdorida juda katta tovon puli to‘lab berganini rasman ochiqlagan edi. Mana shu shov-shuvli moliyaviy qadamdan so‘ng, Lissabon taxti aynan Marku Silvaga ishonib topshirildi.
Ma’lumot o‘rnida aytish joizki, Marku Silva portugal futboliga qaytguniga qadar Angliya Premer-ligasida, aniqrog‘i Londonning «Fulxem» klubida muvaffaqiyatli faoliyat olib borayotgan edi. Joriy yilning 2 iyun kuni London klubi rasmiy bayonot berib, roppa-rosa 5 yillik samarali va tarixiy faoliyatdan so‘ng tajribali mutaxassis jamoani butunlay tark etganini ma’lum qilgandi. Endilikda u o‘z vatanida «Benfika»dek qudratli jamoani boshqarish barobarida, ham mahalliy chempionatda, ham Yevropa Chempionlar ligasi bahslarida yangi muvaffaqiyatlarga erishishga harakat qiladi.
Marku Silvaning «Benfika»dagi yangi taktik inqiloblari, portugal futbolidagi eng so‘nggi dramatik o‘zgarishlar va Yevropa yashil maydonlaridan keladigan eng qaynoq eksklyuziv yangiliklarni hamisha Zamin sahifalarida biz bilan birgalikda kuzatib boring!
…