Fabio Kannavaro: “Biz tayyormiz, faqat oldinga qarayapmiz”
O‘zbekiston milliy terma jamoasi Jahon chempionatiga tayyorgarlikning muhim bosqichini yakunlab, asosiy turnir start sari harakatni davom ettirmoqda. Fabio Kannavaro boshchiligidagi “oq bo‘rilar” Kanada va Niderlandiyaga qarshi o‘tkazilgan nazorat uchrashuvlari orqali mundial oldidan o‘z holatini yana bir bor sinovdan o‘tkazdi.
Italiyalik mutaxassis ushbu o‘rtoqlik bahslariga baho berib, ayniqsa Niderlandiyaga qarshi o‘yinlar milliy jamoa uchun katta tajriba maktabi bo‘lganini ta’kidladi. Kannavaroning fikricha, kuchli raqiblar bilan o‘ynash Jahon chempionati oldidan jamoaning o‘sishi, kamchiliklarni ko‘rishi va xalqaro darajadagi tempga moslashishi uchun juda muhim.
“Kolumbiyaga qarshi Jahon chempionatidagi debyut uchrashuvimizni kutayotgan bir paytda, biz Niderlandiyaga qarshi ikkita o‘rtoqlik bahsi o‘tkazdik. Bu kuchli raqibga qarshi qiziqarli o‘yinlar bo‘ldi. Mazkur bahslar bizga xalqaro tajriba to‘plashda katta yordam berdi”, — dedi Kannavaro.
Bu so‘zlardan murabbiy tayyorgarlik jarayoniga real va ishonchli qarayotgani seziladi. Jahon chempionatida O‘zbekistonni Kolumbiya, Portugaliya va Kongo DR kabi kuchli raqiblar kutib turibdi. Shuning uchun Niderlandiya kabi yuqori saviyali terma jamoaga qarshi o‘yinlar oddiy natija uchun emas, balki katta turnir oldidan muhim sinov sifatida qaralmoqda.
Kanadaga qarshi bahs ham, Niderlandiya bilan uchrashuv ham Kannavaro shtabi uchun muhim xulosalar berdi. Bunday o‘yinlarda futbolchilarning jismoniy holati, himoyadagi tartibi, maydon markazidagi bosimga dosh berishi va hujumga o‘tishdagi tezligi tekshiriladi. Mundial oldidan aynan shu jihatlar hal qiluvchi ahamiyatga ega bo‘ladi.
Kannavaro jamoa hozirda asosiy qarorgoh sari yo‘l olganini ham ma’lum qildi. Uning aytishicha, milliy jamoa Nyu-Yorkdan Atlanta shahriga jo‘nab ketgan. Aynan Atlanta Jahon chempionati davomida O‘zbekiston terma jamoasining qarorgohi bo‘ladi.
“Bugun biz Jahon chempionati davomidagi qarorgohimiz bo‘ladigan Atlanta shahriga jo‘nab ketdik. Men bilaman — biz tayyormiz. Faqat oldinga qarab harakat qilmoqdamiz”, — deb yozdi Kannavaro Instagram sahifasida.
Bu bayonot muxlislar uchun ham muhim ruhiy signal bo‘ldi. Chunki O‘zbekiston milliy terma jamoasi tarixda birinchi marta Jahon chempionati final bosqichida ishtirok etadi. Bunday vaziyatda har bir gap, har bir harakat va har bir tayyorgarlik bosqichi katta e’tiborda bo‘ladi.
Kannavaroning “biz tayyormiz” degan so‘zlari jamoa ichidagi ishonch va ruhiy holat yaxshi ekanini ko‘rsatadi. Albatta, mundial oson bo‘lmaydi. Raqiblar kuchli, bosim katta, har bir o‘yin tarixiy ahamiyatga ega. Ammo milliy jamoa endi orqaga emas, faqat oldinga qarashi kerak bo‘lgan pallaga kirib keldi.
O‘zbekiston Jahon chempionatidagi ishtirokini Kolumbiyaga qarshi uchrashuv bilan boshlaydi. Bu bahs “oq bo‘rilar” uchun nafaqat turnirdagi birinchi o‘yin, balki butun o‘zbek futboli tarixidagi yangi sahifaning ochilishi bo‘ladi. Shu sababli tayyorgarlikning har bir kuni, har bir mashg‘uloti va har bir taktik rejasi juda muhim.
Kolumbiya terma jamoasi texnik, tezkor va individual mahoratga boy futbolchilari bilan ajralib turadi. Bu raqibga qarshi O‘zbekistondan maksimal intizom, himoyada zichlik, maydon markazida kurash va qarshi hujumlarda aniqlik talab etiladi. Kanada va Niderlandiyaga qarshi bahslar esa aynan shu sifatlarni tekshirish uchun xizmat qildi.
Fabio Kannavaro uchun ham bu Jahon chempionati katta sinov. U Italiya futboli afsonasi sifatida himoya, tartib va xarakter nimaligini juda yaxshi biladi. Endi murabbiy sifatida ushbu jihatlarni O‘zbekiston terma jamoasi o‘yiniga to‘liq singdirishi kerak bo‘ladi.
Muxlislar esa milliy jamoadan kurashuvchanlik, mardona o‘yin va mamlakat sharafini munosib himoya qilishni kutishmoqda. Ilk mundial har doim qiyin bo‘ladi, lekin aynan shu qiyinliklar katta xotira va tarixiy natijalarni yaratadi.
Hozir O‘zbekiston terma jamoasi Atlantadagi qarorgohga yo‘l olmoqda. Bu yerda jamoa Kolumbiyaga qarshi debyut bahsiga tayyorgarlikning so‘nggi bosqichini o‘tkazadi. Endi ortiqcha gap emas, maydondagi javob muhim bo‘ladi.
Kannavaro aytganidek, jamoa oldinga qarab harakat qilmoqda. Yo‘l oson emas, lekin tarix ham hech qachon oson yozilmagan. O‘zbekiston futbolining eng katta sahifasi boshlanish arafasida.
…