Borussiya Dortmund Kennet Eichhorn uchun kurashni davom ettirmoqda

·0·Sport
Borussiya Dortmund Kennet Eichhorn uchun kurashni davom ettirmoqda

Germaniyaning Borussiya Dortmund klubi "Herta" jamoasining iqtidorli yosh futbolchisi Kennet Eichhorn uchun kurashdan chiqmagan. Avvalroq OAVda ushbu transfer poygasi faqat RB Leypsig va Bayer Leverkuzen oʻrtasida kechayotgani haqida xabarlar tarqalgan edi, biroq Ruhr Nachrichten nashri "asalarilar" hamon vaziyatni diqqat bilan kuzatayotganini tasdiqladi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Xabarlarga koʻra, 16 yoshli iqtidor egasining shartnomasidagi tovon puli haqidagi band faqat 15-iyunga qadar amal qiladi. Shu sababli, Borussiya Dortmund ushbu muddat yakunlanishidan oldin transferni amalga oshirishga harakat qilishi kutilmoqda. Hozirgi bosqichda futbolchining xorijga koʻchib oʻtish varianti koʻrib chiqilmayapti.

Jamoa bosh murabbiyi Niko Kovac Kennet Eichhorn transferining asosiy tarafdorlaridan biri hisoblanadi. Klub rahbariyati ham 16 yoshli futbolchining salohiyatiga yuqori baho bermoqda. Ularning fikricha, Eichhorn uzoq yillik rivojlanish jarayonini kutmasdan, hozirning oʻzidayoq yuqori darajadagi oʻyinlarda jamoaga yordam bera oladi.

Shu bilan birga, Germaniya terma jamoasi 2026-yilgi Jahon chempionati saralash bosqichi doirasida Kyurasao bilan bahsga tayyorgarlik koʻrmoqda. Qatardagi mundial va oʻz maydonida oʻtgan Yevropa chempionatidan soʻng, nemislar tarkibi sezilarli darajada yangilangan va jamoa profili oʻzgargan.

Borussiya DortmundTransferBundesligaKennet EichhornFutbol
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Saudiyaning ikki grand klubi Rafinya uchun 80 million yevro taklif qildiSaudiyaning ikki grand klubi Rafinya uchun 80 million yevro taklif qildiBugun, 04:07«Real» bir qator yulduz futbolchilari bilan xayrlashishga tayyorlanmoqda...«Real» bir qator yulduz futbolchilari bilan xayrlashishga tayyorlanmoqda...Bugun, 03:51Uch portugaliyalik yulduzni «Real»ga o‘tkazish bo‘yicha muzokara boshlandiUch portugaliyalik yulduzni «Real»ga o‘tkazish bo‘yicha muzokara boshlandiBugun, 03:42O‘zbekiston milliy terma jamoasi JCHdagi asosiy qarorgohiga yetib bordiO‘zbekiston milliy terma jamoasi JCHdagi asosiy qarorgohiga yetib bordiBugun, 02:06Fabio Kannavaro: “Biz tayyormiz, faqat oldinga qarayapmiz”Fabio Kannavaro: “Biz tayyormiz, faqat oldinga qarayapmiz”Bugun, 01:29«Vilyarreal» «Roma» hujumchisi Artyom Dovbikni sotib olmoqchi«Vilyarreal» «Roma» hujumchisi Artyom Dovbikni sotib olmoqchiBugun, 00:20
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Sindarov va Kasparov uchrashuvi avlodlar ramziga aylandi
Sindarov va Kasparov uchrashuvi avlodlar ramziga aylandi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...