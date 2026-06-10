Borussiya Dortmund Kennet Eichhorn uchun kurashni davom ettirmoqda
Germaniyaning Borussiya Dortmund klubi "Herta" jamoasining iqtidorli yosh futbolchisi Kennet Eichhorn uchun kurashdan chiqmagan. Avvalroq OAVda ushbu transfer poygasi faqat RB Leypsig va Bayer Leverkuzen oʻrtasida kechayotgani haqida xabarlar tarqalgan edi, biroq Ruhr Nachrichten nashri "asalarilar" hamon vaziyatni diqqat bilan kuzatayotganini tasdiqladi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Xabarlarga koʻra, 16 yoshli iqtidor egasining shartnomasidagi tovon puli haqidagi band faqat 15-iyunga qadar amal qiladi. Shu sababli, Borussiya Dortmund ushbu muddat yakunlanishidan oldin transferni amalga oshirishga harakat qilishi kutilmoqda. Hozirgi bosqichda futbolchining xorijga koʻchib oʻtish varianti koʻrib chiqilmayapti.
Jamoa bosh murabbiyi Niko Kovac Kennet Eichhorn transferining asosiy tarafdorlaridan biri hisoblanadi. Klub rahbariyati ham 16 yoshli futbolchining salohiyatiga yuqori baho bermoqda. Ularning fikricha, Eichhorn uzoq yillik rivojlanish jarayonini kutmasdan, hozirning oʻzidayoq yuqori darajadagi oʻyinlarda jamoaga yordam bera oladi.
Shu bilan birga, Germaniya terma jamoasi 2026-yilgi Jahon chempionati saralash bosqichi doirasida Kyurasao bilan bahsga tayyorgarlik koʻrmoqda. Qatardagi mundial va oʻz maydonida oʻtgan Yevropa chempionatidan soʻng, nemislar tarkibi sezilarli darajada yangilangan va jamoa profili oʻzgargan.
…