Mika Richards: Jud Bellingem Angliyaning eng yaxshi futbolchisi
Sobiq himoyachi Mika Richards Angliya terma jamoasi safida Jud Bellingemning oʻrni borasidagi bahslarga chek qoʻyish kerakligini taʼkidladi. U Real Madrid yarim himoyachisini "haqiqiy superyulduz" deb atadi. Tomas Tuxel hech kimga asosiy tarkibdan joy kafolatlanmaganini aytgan boʻlsa-da, Richards 22 yoshli futbolchi 2026-yilgi Jahon chempionati oldidan mamlakatning eng kuchli oʻyinchisi boʻlib qolayotganini qayd etdi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
"The Rest Is Football" podkastida soʻzga chiqqan Richards Bellinghamning jamoa uchun ahamiyatini yuqori baholadi. "Katta oʻyinlar haqida gap ketganda, Jud Bellingem — Real Madrid yulduzi, Chempionlar ligasi gʻolibi — Angliya qiyin ahvolda qolgan turnirlarda doim qutqaruvchi boʻlgan. Unda masʼuliyatni boʻyniga olish uchun kuchli xarakter bor. Bu hatto muhokama qilinmasligi kerak, u eng yaxshisi va asosiy tarkibda maydonga tushishi shart", — dedi sobiq futbolchi.
Gari Lineker ham bu fikrga qoʻshilib, yirik sovrinlarni yutish uchun jamoada oʻyin taqdirini hal qila oladigan futbolchilar boʻlishi kerakligini aytdi. Biroq, Tomas Tuxel boshqaruvida raqobat kuchaygan. Xususan, Aston Villa vakili Morgan Rogers 10-raqamli pozitsiya uchun jiddiy nomzod sifatida koʻrilmoqda. Alan Shearerning fikricha, Tuxel ayni damda sport formasi yuqori boʻlgan Rogersga ishonch bildirayotgani toʻgʻri qarordir.
Shunga qaramay, Rogersning oʻzi ham jamoadoshi Bellingham haqida ijobiy fikrda. U Judening gʻalaba qozonishga boʻlgan ishtiyoqi dunyodagi eng kuchlisi ekanini va uning xarakteri notoʻgʻri talqin qilinmasligi kerakligini aytdi. Tuxel esa Bellinghamning qatʼiyatini yuqori baholasa-da, jamoaviy tizim har qanday individual yulduzdan ustun ekanligini bir necha bor taʼkidlab kelmoqda.
…