Mika Richards: Jud Bellingem Angliyaning eng yaxshi futbolchisi

·0·Sport
Mika Richards: Jud Bellingem Angliyaning eng yaxshi futbolchisi

Sobiq himoyachi Mika Richards Angliya terma jamoasi safida Jud Bellingemning oʻrni borasidagi bahslarga chek qoʻyish kerakligini taʼkidladi. U Real Madrid yarim himoyachisini "haqiqiy superyulduz" deb atadi. Tomas Tuxel hech kimga asosiy tarkibdan joy kafolatlanmaganini aytgan boʻlsa-da, Richards 22 yoshli futbolchi 2026-yilgi Jahon chempionati oldidan mamlakatning eng kuchli oʻyinchisi boʻlib qolayotganini qayd etdi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

"The Rest Is Football" podkastida soʻzga chiqqan Richards Bellinghamning jamoa uchun ahamiyatini yuqori baholadi. "Katta oʻyinlar haqida gap ketganda, Jud Bellingem — Real Madrid yulduzi, Chempionlar ligasi gʻolibi — Angliya qiyin ahvolda qolgan turnirlarda doim qutqaruvchi boʻlgan. Unda masʼuliyatni boʻyniga olish uchun kuchli xarakter bor. Bu hatto muhokama qilinmasligi kerak, u eng yaxshisi va asosiy tarkibda maydonga tushishi shart", — dedi sobiq futbolchi.

Gari Lineker ham bu fikrga qoʻshilib, yirik sovrinlarni yutish uchun jamoada oʻyin taqdirini hal qila oladigan futbolchilar boʻlishi kerakligini aytdi. Biroq, Tomas Tuxel boshqaruvida raqobat kuchaygan. Xususan, Aston Villa vakili Morgan Rogers 10-raqamli pozitsiya uchun jiddiy nomzod sifatida koʻrilmoqda. Alan Shearerning fikricha, Tuxel ayni damda sport formasi yuqori boʻlgan Rogersga ishonch bildirayotgani toʻgʻri qarordir.

Shunga qaramay, Rogersning oʻzi ham jamoadoshi Bellingham haqida ijobiy fikrda. U Judening gʻalaba qozonishga boʻlgan ishtiyoqi dunyodagi eng kuchlisi ekanini va uning xarakteri notoʻgʻri talqin qilinmasligi kerakligini aytdi. Tuxel esa Bellinghamning qatʼiyatini yuqori baholasa-da, jamoaviy tizim har qanday individual yulduzdan ustun ekanligini bir necha bor taʼkidlab kelmoqda.

Jude BellinghamReal MadridAngliyaTomas TuxelJahon Chempionati
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Bavariya Liverpul yulduzi Rio Ngumoha uchun kurashga qoʻshildiBavariya Liverpul yulduzi Rio Ngumoha uchun kurashga qoʻshildiBugun, 07:37Mundial oldidan Masharipov bo‘yicha noxush xabarMundial oldidan Masharipov bo‘yicha noxush xabarBugun, 07:28Benfika Mourinyoning ketishini tasdiqladi: Silva yangi murabbiyBenfika Mourinyoning ketishini tasdiqladi: Silva yangi murabbiyBugun, 07:13Vinsent Kompani qarorini oʻzgartirdi: Bavariya Alphonso Daviesni sotishga tayyorVinsent Kompani qarorini oʻzgartirdi: Bavariya Alphonso Daviesni sotishga tayyorBugun, 06:55Cristiano Ronaldo Portugaliyadagi soʻnggi oʻyinini oʻtkazadimi?Cristiano Ronaldo Portugaliyadagi soʻnggi oʻyinini oʻtkazadimi?Bugun, 06:52Vinsent Kompani qarorini oʻzgartirdi: Alfonso Devis Bavariya jamoasini tark etishi mumkinVinsent Kompani qarorini oʻzgartirdi: Alfonso Devis Bavariya jamoasini tark etishi mumkinBugun, 06:35
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Sindarov va Kasparov uchrashuvi avlodlar ramziga aylandi
Sindarov va Kasparov uchrashuvi avlodlar ramziga aylandi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...