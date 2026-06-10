Real Madrid Michael Olise uchun 150 million yevro taklif qilgani maʻlum boʻldi
Real Madrid prezidenti Florentino Pérez Bavariya yulduzi Michael Olise uchun 150 million yevrolik transfer taklifini tayyorlagani haqida yangi tafsilotlar paydo boʻldi. Transfer eksperti Fabrizio Romano oʻzining YouTube kanalida ushbu maʻlumotni tasdiqlab, Pérez fransiyalik hujumchini Cristiano Ronaldo darajasidagi yulduz sifatida koʻrganini maʻlum qildi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
"Florentino Pérez Michael Olise transferini amalga oshirmoqchi boʻlganini va buni Real Madrid vakillari tasdiqlaganini toʻliq ishonch bilan ayta olaman", — deya taʻkidladi Romano. Biroq Bavariya prezidenti Herbert Hainer bu boradagi har qanday urinishlarni darhol toʻxtatgan va futbolchini sotish niyati yoʻqligini qatʻiy bildirgan.
Michael Olise Myunxen klubi bilan 2029-yilga qadar shartnomaga ega va u jamoaning daxlsiz futbolchilaridan biri hisoblanadi. Oʻtgan mavsumda u 52 ta oʻyinda maydonga tushib, 53 ta golda (22 ta gol va 31 ta assist) bevosita ishtirok etgan va jamoasining ichki chempionatdagi muvaffaqiyatlariga katta hissa qoʻshgan.
Bavariya muzokaralardan bosh tortgach, "qirollik klubi" oʻz eʻtiborini Atletiko Madrid hujumchisi Julián Álvarezga qaratdi. Real Madrid argentinalik forvard uchun ham 150 million yevro taklif qilgan, biroq Atletiko Madrid futbolchining shartnomasidagi 500 million yevrolik tovon puliga ishora qilib, taklifni rad etgan.
…