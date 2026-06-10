Real Madrid Michael Olise uchun 150 million yevro taklif qilgani maʻlum boʻldi

·0·Sport
Real Madrid Michael Olise uchun 150 million yevro taklif qilgani maʻlum boʻldi

Real Madrid prezidenti Florentino Pérez Bavariya yulduzi Michael Olise uchun 150 million yevrolik transfer taklifini tayyorlagani haqida yangi tafsilotlar paydo boʻldi. Transfer eksperti Fabrizio Romano oʻzining YouTube kanalida ushbu maʻlumotni tasdiqlab, Pérez fransiyalik hujumchini Cristiano Ronaldo darajasidagi yulduz sifatida koʻrganini maʻlum qildi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

"Florentino Pérez Michael Olise transferini amalga oshirmoqchi boʻlganini va buni Real Madrid vakillari tasdiqlaganini toʻliq ishonch bilan ayta olaman", — deya taʻkidladi Romano. Biroq Bavariya prezidenti Herbert Hainer bu boradagi har qanday urinishlarni darhol toʻxtatgan va futbolchini sotish niyati yoʻqligini qatʻiy bildirgan.

Michael Olise Myunxen klubi bilan 2029-yilga qadar shartnomaga ega va u jamoaning daxlsiz futbolchilaridan biri hisoblanadi. Oʻtgan mavsumda u 52 ta oʻyinda maydonga tushib, 53 ta golda (22 ta gol va 31 ta assist) bevosita ishtirok etgan va jamoasining ichki chempionatdagi muvaffaqiyatlariga katta hissa qoʻshgan.

Bavariya muzokaralardan bosh tortgach, "qirollik klubi" oʻz eʻtiborini Atletiko Madrid hujumchisi Julián Álvarezga qaratdi. Real Madrid argentinalik forvard uchun ham 150 million yevro taklif qilgan, biroq Atletiko Madrid futbolchining shartnomasidagi 500 million yevrolik tovon puliga ishora qilib, taklifni rad etgan.

Real MadridBavariyaMichael OliseTransferFutbol
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Hugo Almeida: Cristiano Ronaldo uchun yosh muammo emasHugo Almeida: Cristiano Ronaldo uchun yosh muammo emasBugun, 09:17Eldor Shomurodov: “Biz butun O‘zbekiston nomidan o‘ynaymiz” (video)Eldor Shomurodov: “Biz butun O‘zbekiston nomidan o‘ynaymiz” (video)Bugun, 09:06Fabio Kannavaro: “O‘zbekistonliklar bizdan faxrlanishini istaymiz”Fabio Kannavaro: “O‘zbekistonliklar bizdan faxrlanishini istaymiz”Bugun, 08:57Lionel Messi Argentina terma jamoasining jahon chempionligini himoya qilish imkoniyatlarini yuqori baholadiLionel Messi Argentina terma jamoasining jahon chempionligini himoya qilish imkoniyatlarini yuqori baholadiBugun, 08:54O‘FAning bayonotidan so‘ng Masharipov joylagan post barchani lol qoldirdiO‘FAning bayonotidan so‘ng Masharipov joylagan post barchani lol qoldirdiBugun, 08:09Jaloliddin Masharipovning terma jamoadan chiqarilishi sababi ma’lum bo‘ldiJaloliddin Masharipovning terma jamoadan chiqarilishi sababi ma’lum bo‘ldiBugun, 08:01
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Sindarov va Kasparov uchrashuvi avlodlar ramziga aylandi
Sindarov va Kasparov uchrashuvi avlodlar ramziga aylandi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...