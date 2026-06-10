Gvardiola ketganidan so‘ng «Manchester Siti»da katta tozalash boshlanadi
Yevropa futbolining so‘nggi yillardagi eng qudratli gegemoni hisoblangan «Manchester Siti» klubida butun bir tarixiy davr o‘z yakuniga yetdi. Jahon futboli afsonasi Pep Gvardiola «shaharliklar» rulidagi roppa-rosa 10 yillik muvaffaqiyatli va zafarli faoliyatiga uzil-kesil nuqta qo‘ydi. Kataloniyalik donishmand murabbiy «Etihad»dagi so‘nggi mavsumida ham jamoa muzeyini yana ikkita nufuzli kubok bilan boyitdi va Manchesterdagi umumiy sovrinlari sonini naqd 20 taga yetkazgan holda, porloq cho‘qqida ketdi. Biroq bu buyuk ketish ortidan klubda misli ko‘rilmagan katta inqilob va tarkibni keskin yangilash jarayonlari boshlanishi kutilmoqda.
Yevropa sport matbuotining bergan so‘nggi eksklyuziv ma’lumotlariga qaraganda, Pep Gvardiolaning bo‘shab qolgan taxtini uning eng iqtidorli shogirdlaridan biri, ayni paytda taniqli mutaxassis Enso Mareska egallashi kutilmoqda. Ammo ushbu yozda jamoa bilan xayrlashadigan yagona inson Gvardiola emas. Klubning ko‘p yillik zafarlariga ulkan hissa qo‘shgan Jon Stounz va Bernardu Silva allaqachon «Manchester Siti» bilan rasman xayrlashib ulgurishdi. Nufuzli va ishonchli The Athletic nashrining yozishicha, grand jamoadagi katta o‘zgarishlar shabadasi shu bilan to‘xtab qolmaydi — yana 8 nafar yuqori darajali futbolchi transferga chiqarilishi yoki jamoani tark etishi kutilmoqda.
Transfer bozori tuzog‘iga tushishi mumkin bo‘lgan va kelajagi so‘roq ostida turgan o‘yinchilar ro‘yxati anchagina uzun:
Natan Ake: Tajribali himoyachi yangi murabbiyning rejalari sabab jamoadan ketishi mumkin bo‘lgan birinchi nomzodlardan biri bo‘lib turibdi.
Niko Gonsales: Agar «Siti» rahbariyati «Nottingem Forest»dan Elliot Anderson transferini muvaffaqiyatli hal qila olsa, ushbu yarim himoyachiga tarkibda joy qolmaydi.
Mateo Kovachich: Shartnomasi yakuniga atigi bir yil qolgan xorvatiyalik futbolchi jiddiy jarohati sabab mavsumning katta qismini o‘tkazib yubordi va faqat final bosqichidagina safga qaytdi. Klub u bilan xayrlashishga qarshi emas.
Yoshko Gvardiol: Kovachichning vatandoshi bo‘lgan ushbu himoyachiga dunyo grandlari — «Bavariya» va «Real Madrid» jiddiy xaridor bo‘lmoqda. Yanvar oyida oyog‘i sinib, 5 oy maydondan tashqarida qolgan bo‘lsa-da, u mavsum oxirida formasini tiklashga ulgurdi va hozirda klub taklif qilgan yangi bitim ustida bosh qotirmoqda.
Tijani Reynders: «Milan»dan katta umidlar bilan olib kelingan niderlandiyalik yulduz atigi bir mavsumdan so‘ng Diyego Simeone boshchiligidagi «Atletiko Madrid» klubiga o‘tib ketishi mumkin.
Omar Marmush va Riko Lyuis: Marmushning kelajagi noaniq bo‘lib turgan bir paytda, Gvardiolaning eng sevimli erkatoyi bo‘lgan Riko Lyuis yakunlangan mavsumning oxirgi qismida o‘yin amaliyotisiz qolib ketganidan norozi va faoliyatini boshqa yerda davom ettirmoqchi.
Jeyms Trafford: O‘tgan yozda jamoaga qaytgan iqtidorli posbon yulduzli Donnarummaning soyasida, ya’ni ikkinchi darvozabon bo‘lib qolishni istamayapti. Trafford o‘z vaqtida (2021 yilda) aynan Enso Mareska qo‘l ostida APL-2 chempionligini qo‘lga kiritgan bo‘lsa-da, Jahon chempionatidan so‘ng o‘z kelajagi bo‘yicha uzil-kesil qarorga keladi.
Jamoa muxlislarini eng ko‘p xavotirga solayotgan yana bir transfer bombasi — bu mudofaa chizig‘ining yetakchisi Ruben Diashning Madridning «Real» klubi qiziqishlari doirasiga tushib qolganidir. E’tiborli jihati shundaki, yaqindagina «qirollik klubi» boshqaruviga ikkinchi marotaba afsonaviy Joze Mourino kelgan bo‘lib, u o‘z vatandoshi Diashni Madrid mudofaasining bosh ustuni sifatida ko‘rmoqchi. Ko‘rinib turibdiki, «Manchester Siti»da yaqin oylar ichida haqiqiy qayta qurish davri kuzatiladi.
«Manchester Siti»dagi Enso Mareskaning yangi davri, Pep Gvardioladan keyingi ulkan transfer yurishlari va ingliz futboliga oid eng so‘nggi eksklyuziv yangiliklarni hamisha Zamin sahifalarida biz bilan birgalikda kuzatib boring!
…