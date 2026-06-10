Roberto De Zerbi Tottenxem uchun koʻplab futbolchilarni koʻz ostiga olgan
Roberto De Zerbi Tottenxem tarkibini qayta shakllantirish maqsadida transfer bozorida faollik koʻrsatmoqda, biroq Moise Kean transferi koʻpchilik oʻylaganidek oson kechmasligi mumkin. Garchi Everton sobiq hujumchisi Angliya Premer-ligasiga qaytishi haqida xabarlar tarqalgan boʻlsa-da, murabbiyning yaqin doʻsti bu kelishuv amalga oshishiga shubha bildirdi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Italiya terma jamoasining sobiq darvozaboni Emiliano Viviano Roberto De Zerbi bilan yaqin munosabatda ekanini va murabbiy unga koʻplab yoqtirgan futbolchilari haqida gapirganini, ammo ular orasida Kean nomi tilga olinmaganini taʼkidladi. Viviano Radio Firenze Viola nashriga bergan intervyusida: "Tottenxem variantiga unchalik ishonmayman. De Zerbi menga koʻplab oʻyinchilar haqida gapirgan, lekin Moise haqida hech narsa demagan", — deb aytdi.
Hozirda Tottenxem hujum chizigʻida raqobat juda kuchli. Yangi hujumchi kelishi uchun jamoa avval Randal Kolo Muani, Richarlison yoki Dominic Solanke kabi futbolchilardan birini sotishi kerak boʻladi. Kolo Muani Pari Sen-Jermen klubidan ijaraga olingan edi va uning muddati yakuniga yetmoqda, biroq qolgan hujumchilarning taqdiri hali aniq emas.
Moise Kean joriy mavsumda A Seriya doirasida 26 oʻyinda 8 ta gol urishga muvaffaq boʻldi. Garchi bu koʻrsatkich barqaror boʻlmasa-da, uning oʻtgan mavsumdagi 44 oʻyinda 25 ta gol urgani uning yuqori salohiyatidan dalolat beradi. Tottenxem oʻtgan mavsumda bor-yoʻgʻi 48 ta gol urib, quyi ligaga tushib ketishdan qiyinchilik bilan qutulib qolganini hisobga olsa, jamoaga yangi qon kerakligi aniq.
…