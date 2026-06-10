Roberto De Zerbi Tottenxem uchun koʻplab futbolchilarni koʻz ostiga olgan

·0·Sport
Roberto De Zerbi Tottenxem uchun koʻplab futbolchilarni koʻz ostiga olgan

Roberto De Zerbi Tottenxem tarkibini qayta shakllantirish maqsadida transfer bozorida faollik koʻrsatmoqda, biroq Moise Kean transferi koʻpchilik oʻylaganidek oson kechmasligi mumkin. Garchi Everton sobiq hujumchisi Angliya Premer-ligasiga qaytishi haqida xabarlar tarqalgan boʻlsa-da, murabbiyning yaqin doʻsti bu kelishuv amalga oshishiga shubha bildirdi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Italiya terma jamoasining sobiq darvozaboni Emiliano Viviano Roberto De Zerbi bilan yaqin munosabatda ekanini va murabbiy unga koʻplab yoqtirgan futbolchilari haqida gapirganini, ammo ular orasida Kean nomi tilga olinmaganini taʼkidladi. Viviano Radio Firenze Viola nashriga bergan intervyusida: "Tottenxem variantiga unchalik ishonmayman. De Zerbi menga koʻplab oʻyinchilar haqida gapirgan, lekin Moise haqida hech narsa demagan", — deb aytdi.

Hozirda Tottenxem hujum chizigʻida raqobat juda kuchli. Yangi hujumchi kelishi uchun jamoa avval Randal Kolo Muani, Richarlison yoki Dominic Solanke kabi futbolchilardan birini sotishi kerak boʻladi. Kolo Muani Pari Sen-Jermen klubidan ijaraga olingan edi va uning muddati yakuniga yetmoqda, biroq qolgan hujumchilarning taqdiri hali aniq emas.

Moise Kean joriy mavsumda A Seriya doirasida 26 oʻyinda 8 ta gol urishga muvaffaq boʻldi. Garchi bu koʻrsatkich barqaror boʻlmasa-da, uning oʻtgan mavsumdagi 44 oʻyinda 25 ta gol urgani uning yuqori salohiyatidan dalolat beradi. Tottenxem oʻtgan mavsumda bor-yoʻgʻi 48 ta gol urib, quyi ligaga tushib ketishdan qiyinchilik bilan qutulib qolganini hisobga olsa, jamoaga yangi qon kerakligi aniq.

TottenxemRoberto De ZerbiMoise KeanTransferlarAngliya Premer-ligasi
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Jamshid Saidov yana «Qizilqum» jamoasi bosh murabbiyi etib tayinlandiJamshid Saidov yana «Qizilqum» jamoasi bosh murabbiyi etib tayinlandiBugun, 16:47Jamie Carragher: Jud Bellingem JCh-2026da zaxirada qolishi mumkinJamie Carragher: Jud Bellingem JCh-2026da zaxirada qolishi mumkinBugun, 16:36Roberto Carlos: Lionel Messi 2030-yilgi Jahon chempionatida ham oʻynashi mumkinRoberto Carlos: Lionel Messi 2030-yilgi Jahon chempionatida ham oʻynashi mumkinBugun, 15:58Josko Gvardiol Bavariya taklifini rad etib Manchester Siti bilan shartnomani uzaytirmoqdaJosko Gvardiol Bavariya taklifini rad etib Manchester Siti bilan shartnomani uzaytirmoqdaBugun, 15:39Bernardu Silva faoliyatini qaysi klubda davom ettirishi ma’lum bo‘ldi...Bernardu Silva faoliyatini qaysi klubda davom ettirishi ma’lum bo‘ldi...Bugun, 15:39Shomurodov faoliyatini Turkiyaning superklubida davom ettirishi kutilmoqdaShomurodov faoliyatini Turkiyaning superklubida davom ettirishi kutilmoqdaBugun, 15:37
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Sindarov va Kasparov uchrashuvi avlodlar ramziga aylandi
Sindarov va Kasparov uchrashuvi avlodlar ramziga aylandi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...